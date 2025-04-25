edición general
14 meneos
119 clics
Detenida una madre por dar sin control parental el móvil a su hija, que grabó vídeos sexuales

Detenida una madre por dar sin control parental el móvil a su hija, que grabó vídeos sexuales

La menor recurrió al dispositivo para grabar vídeos sexuales parecidos a otros guardados en el teléfono, y luego los difundió en TikTok.

| etiquetas: wtf , menores , pornografia
12 2 0 K 138 actualidad
6 comentarios
12 2 0 K 138 actualidad
javierchiclana #5 javierchiclana *
"Custodia momentánea de la menor a un familiar
La Policía remarca que la gravedad de los hechos llevó a la intervención inmediata del teléfono móvil de la madre y a su detención, el 10 abril, y puesta a disposición judicial.

Se informó a la Fiscalía del Menor de lo sucedido y ha tomado la decisión de dar la custodia momentánea de la menor a un familiar de segundo grado.

o_o Anda que no hay padres que dejan móviles sin protección a sus hijos.
2 K 43
Robus #3 Robus
La Policía ha detenido por un delito de pornografía infantil en Gran Canaria a una mujer a la que se acusa de haber permitido a su hija, una menor de ocho años, usar sin control su móvil. La menor recurrió al dispositivo para grabar vídeos sexuales parecidos a otros guardados en el teléfono, y luego los difundió en TikTok.

¿Con ocho años? o_o

No tengo tiktok ni se como va... pero ¿tan sencillo es para que una niña de 8 años se monte su cuenta? :-S
0 K 12
Uge1966 #6 Uge1966
Con ocho años no pude usar un móvil sin control parental y sin permiso de su madre. Otra cosa es que pueda usar un arma de fuego. Eso si puede.
0 K 11
#1 Ingjen *
Flipo por dos motivos: Que hace una niña de 8 años grabando ella sola videos sexuales???? Condenan a la madre????
0 K 7
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 como salen de precoces, eh? Yo a esa edad creo que no me hacia ni pajas
1 K 25
Ferran #4 Ferran
#1 Los niños pueden ser curiosos, pero lo que hagan es responsabilidad de sus tutores.
1 K 25

menéame