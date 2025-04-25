·
4692
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
5892
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
5077
clics
ABC, dos portadas
4988
clics
Visualizacion de la velocidad de la luz con una camera a 2,000,000,000 imagenes por segundo, hecha en casa
3321
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
más votadas
367
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"
364
Las asociaciones de víctimas de la DANA, contra Mazón: "Verle la cara al responsable de la muerte de un familiar es duro. Es muy fuerte tenerlo ahí y callarte"
444
Vito Quiles es escoltado por los neonazis de España 2000 en la Universidad de Valencia
433
El fiscal obvia el allanamiento de morada de los policías karatecas de Móstoles que fueron grabados cuando rompían el brazo a una migrante dentro de su casa
281
La Confederación Asperger España exige a El Economista rectificación por un artículo sobre Greta Thunberg
Detenida una madre por dar sin control parental el móvil a su hija, que grabó vídeos sexuales
La menor recurrió al dispositivo para grabar vídeos sexuales parecidos a otros guardados en el teléfono, y luego los difundió en TikTok.
etiquetas
wtf
menores
pornografia
actualidad
6 comentarios
#5
javierchiclana
*
"Custodia momentánea de la menor a un familiar
La Policía remarca que la gravedad de los hechos llevó a la intervención inmediata del teléfono móvil de la madre y a su detención, el 10 abril, y puesta a disposición judicial.
Se informó a la Fiscalía del Menor de lo sucedido y ha tomado la decisión de dar la custodia momentánea de la menor a un familiar de segundo grado.
Anda que no hay padres que dejan móviles sin protección a sus hijos.
2
K
43
#3
Robus
La Policía ha detenido por un delito de pornografía infantil en Gran Canaria a una mujer a la que se acusa de haber permitido a su hija,
una menor de ocho años
, usar sin control su móvil. La menor recurrió al dispositivo
para grabar vídeos sexuales
parecidos a otros guardados en el teléfono,
y luego los difundió en TikTok.
¿Con ocho años?
No tengo tiktok ni se como va... pero ¿tan sencillo es para que una niña de 8 años se monte su cuenta?
0
K
12
#6
Uge1966
Con ocho años no pude usar un móvil sin control parental y sin permiso de su madre. Otra cosa es que pueda usar un arma de fuego. Eso si puede.
0
K
11
#1
Ingjen
*
Flipo por dos motivos: Que hace una niña de 8 años grabando ella sola videos sexuales???? Condenan a la madre????
0
K
7
#2
BastardWolf
#1
como salen de precoces, eh? Yo a esa edad creo que no me hacia ni pajas
1
K
25
#4
Ferran
#1
Los niños pueden ser curiosos, pero lo que hagan es responsabilidad de sus tutores.
1
K
25
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
