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La desinformación sobre la eutanasia de Noelia ataca la donación de órganos en España: “Una noticia falsa puede ser muy destructiva”
La joven catalana no donó sus órganos, pero las redes sociales difundieron el bulo que ahora se lleva a los tribunales
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etiquetas
:
eutanasia
,
noelia
,
órganos
,
bulo
,
abogados cristianos
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#1
Esteban_Rosador
Copio
Entre ellos, la representante legal del padre, Polonia Castellanos, perteneciente a la organización ultracatólica Abogados Cristianos, llegó a afirmar que la muerte asistida de la joven “no podía retrasarse” porque “ya tenían sus órganos colocados a otros enfermos”.
No son la religión del amor, sino la del odio. Llevan 2000 años propagando más odio que amor, más guerra que paz, más opresión que libertad.
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#2
BastardWolf
#1
la Polonia esa es una hijadeputa mentirosa y una vibora, de cristianos tienen lo que yo de judio
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#8
Eukherio
#1
Llegará a juicio y hará como el resto: joder, es que me llegó por Twitter, y si te llega por Twitter te lo tienes que creer.
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#12
Penetrator
#8
Y lo peor es que colará.
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#15
Eukherio
#12
Si lo usan todos en todos los juicios es por algo. Pero bueno, que espero que en los próximos 5-10 años espabilen algunos jueces y empiecen a entender que la mayoría de los ultras sabe que lo que hay cuando comparten mierdas de cuentas anónimas con 27 seguidores.
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#14
Razorworks
#1
No creo que sea la religión del odio, son ellos. Me explico: yo no es que crea en dios demasiado, la verdad, pero si Jesucristo existió, estoy seguro que ni por asomo pensaba como piensan toda esta partida de tarados e hijos de puta. Porque es que está escrito en piedra que él, supuestamente, no era así. Empezando por lo de no dejar entrar a los mercaderes al templo.
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#18
Eukherio
#14
Creo que ya todos tenemos medio claro que si Jesús existiese hoy en día y mantuviese sus principios fliparía con lo que hay y sería el enemigo público número 1 de los católicos más ultras. Si volviese a echar a los mercaderes del templo volverían representados por Abogados Cristianos.
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#22
fingulod
#18
Si hoy viviera, abogados cristianos le crucificarían de nuevo.
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#34
torkato
#1
Deberían cambiarse el nombre a abogados satánicos. No para de enmierdar, odiar, mentir y manipular. De cristiano eso es bastante poco...
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#35
chewy
#1
yo escuché a la madre decir que si que habían intentado adelantar todo, y que si que le habían hecho donante de órganos y que posterior mente la madre consiguió que firmara un testamento vital donde se quitó como donante de órganos.
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#5
ur_quan_master
Visto de otra forma, pretender atacar a la eutanasia lanzando mierda contra la donación de órganos es combo de hijoputismo.
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#11
parrita710
En China puedes acabar en la cárcel por desinformar sobre un tema en el que no eres experto.
Años de ventaja nos llevan.
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#24
geletee
#11
si la decisión de si he desinformado o no depende de personal puesto a dedo por Gobiernos corruptos como los nuestros, virgensita, que me quede como estoy.
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#25
parrita710
#24
Eso se soluciona no votando a corruptos.
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#3
Verdaderofalso
Son basura humana
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#7
Aokromes
#3
inhumana.
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#16
Mengüi
Noelia no donó sus órganos tras su muerte, como confirmaría después su madre, pero la acusación se difundió rápidamente en redes sociales con mensajes de odio contra los médicos y llamamientos a dejar de donar órganos en un país líder en trasplantes en el mundo.
Cómo se puede ser tan cenutrio para hacer campaña en contra de las donaciones.
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#6
mikhailkalinin
Y si, hay mucha población vulnerable a las fake news. Esos bastardos a los que les ponemos datos científicos que demuestran que no hay conciencia, sino un montón de células indiferenciadas en un embrión o feto menor de tres meses, intentan imponernos a todos que la vida comienza con el cigoto. Una vida humana comienza y termina con la conciencia, y no con unas células haciendo un programa génético. La vida humana es la conciencia. Sin la conciencia, tenemos tejidos, no humanos.
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#13
EmuAGR
#6
Cuidao con eso porque la consciencia se adquiere después de nacer. Hay debate si en el primer trimestre o en torno a los 2 años.
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#4
laruladelnorte
Cuando crees que no pueden ser más miserables y ves como se superan...
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26
#17
autonomator
Entre imbéciles e hijos de la grandísima pvt* nos esta quedando una era preciosa.
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23
#19
TardisKun
#17
Porque estos desalmados solo defienden los cuidados paliativos para los demás. Lo del dolor y el sufrimiento para alcanzar el cielo y esas cosas...
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10
#28
DayOfTheTentacle
#27
rima no? Pues eso.
Tributo al Reno Renardo - Conspiranoid.
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22
#26
DayOfTheTentacle
*
#23
coincido...
Pero es que todos actuamos igual.... fascistas, antifascistas, comunistas, capitalistas, paracaidistas, satanistas.... etc.
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22
#27
Zarangollo
*
#26
me has dejao loco con lo de paracaidistas
{shit}{lol}
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#31
woke
Si llevan todos los bulos a los tribunales, no van a dar abasto.
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#33
bizcobollo
*
#31
No, con que metan en la cárcel a unos cuantos ya se cuidarán mucho de crear o repetir más bulos el resto.
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#32
Tunguska08Chelyabinsk13
Con Franco también.
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K
15
#21
DayOfTheTentacle
Morir dignamente... tanto os jode? Sobre todo pensando que os la suda que la gente viva indignamente...
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K
11
#23
Zarangollo
*
#21
esa es la cosa, son la misma gente a la que le importa una mierda seca la vida humana y -1 la animal y sin embargo las leyes religiosas son su totem, algo inviolable y superior que todos debemos respetar (no solo los creyentes de sus cuentos)
Anda a la mierda ya! que asco de personajes intentando imponer sus leyes basadas en cuentos de fantasía. Que dejen a la gente hacer lo que le de la gana con su vida, su sexualidad y su cuerpo de una jodida vez.
La religión católica definió el suicidio cómo pecado para que la gente no se matase por haberse creído el cuento ese de ir al cielo, catetos!
0
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11
#29
baronluigi
#21
#23
Lo irónico es que estoy practicamente seguro que los antieutanasia/aborto luego son pro pena de muerte, para los reos.
1
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16
#30
DayOfTheTentacle
#29
evidentemente...
No es lo mismo pq 5o mandamiento "no matarás(asterisco)"
1
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21
#20
Mistwatch
*
Para mí esto sobrepasa la libertad de expresión. Si crees que se está cometiendo alguna irregularidad en una cuestión tan sensible vas y lo denuncias en el juzgado, no te dedicas a esparcir mierda en las redes sociales.
Ídem con los que insinúan irregularidades en nuestro sistema electoral, como suele hacer el Follardillas y gentuza de su calaña.
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#9
ViejoInsultaAChemTrail
hay mas hijos de puta que chinos
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K
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#10
DayOfTheTentacle
Son el 0.0001%?
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K
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35
comentarios)
menéame
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Entre ellos, la representante legal del padre, Polonia Castellanos, perteneciente a la organización ultracatólica Abogados Cristianos, llegó a afirmar que la muerte asistida de la joven “no podía retrasarse” porque “ya tenían sus órganos colocados a otros enfermos”.
No son la religión del amor, sino la del odio. Llevan 2000 años propagando más odio que amor, más guerra que paz, más opresión que libertad.
Años de ventaja nos llevan.
Cómo se puede ser tan cenutrio para hacer campaña en contra de las donaciones.
Tributo al Reno Renardo - Conspiranoid.
Pero es que todos actuamos igual.... fascistas, antifascistas, comunistas, capitalistas, paracaidistas, satanistas.... etc.
Anda a la mierda ya! que asco de personajes intentando imponer sus leyes basadas en cuentos de fantasía. Que dejen a la gente hacer lo que le de la gana con su vida, su sexualidad y su cuerpo de una jodida vez.
La religión católica definió el suicidio cómo pecado para que la gente no se matase por haberse creído el cuento ese de ir al cielo, catetos!
No es lo mismo pq 5o mandamiento "no matarás(asterisco)"
Ídem con los que insinúan irregularidades en nuestro sistema electoral, como suele hacer el Follardillas y gentuza de su calaña.