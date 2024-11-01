edición general
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años

Un revelador estudio publicado en Nature cambiará para siempre el tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa.

#1 eqas
20 calles. Yo recuerdo Mesa y Lopez de Las Palmas, que si la recorres 20 veces te da para varios maratones. Vaya forma de medir, del autor de los campos de futbol o piscinas olímpicas. Por otro lado, está claro que el sedentarismo es malo para absolutamete todo lo relacionado con la salud fisica y mental.
#2 ombresaco
#1 ¿Qué tienes en contra del Sistema Imbécil?
skaworld #4 skaworld
#2 A la hora de medir distancias deberiamos tener elementos mas estandarizados como el SQR(celemín)
cathan #3 cathan
Los resultados encontraron que caminar de 3.000 a 5.000 pasos diarios ralentizaba la declinación cognitiva un promedio de tres años. Para los que caminaban entre 5.000 y 7.500 pasos, el promedio de ralentización fue de siete años. En cambio, entre quienes tenían una vida más sedentaria la evolución de la demencia fue más rápida.

sotillo #5 sotillo
#3 Gracias
#6 xavigo
A ver si lo que pasa es que caminar no retrasa el Alzheimer sino que el sedentarismo lo acelera… nuestra forma de vivir actual es muy reciente en términos evolutivos.
