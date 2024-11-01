·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5404
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
7140
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4984
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
4202
clics
El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado
4761
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
más votadas
667
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York [ENG]
624
"La fiscal Almudena Lastra es la principal responsable de que no se hayan investigado las residencias de Madrid"
396
Al menos 26 multimillonarios han gastado millones de dólares para intentar evitar que Mamdani se convierta en el próximo alcalde de Nueva York [ENG]
563
La cámara pilla a Javier Arenas (PP) vapeando dentro del Senado justo detrás de la ministra de Sanidad
546
El gerente del PP valenciano ataca a una víctima de la dana: "Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
297
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
Un revelador estudio publicado en Nature cambiará para siempre el tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa.
|
etiquetas
:
alzhéimer
,
salud
,
estudio
20
4
0
K
208
ciencia
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
4
0
K
208
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
eqas
20 calles. Yo recuerdo Mesa y Lopez de Las Palmas, que si la recorres 20 veces te da para varios maratones. Vaya forma de medir, del autor de los campos de futbol o piscinas olímpicas. Por otro lado, está claro que el sedentarismo es malo para absolutamete todo lo relacionado con la salud fisica y mental.
2
K
25
#2
ombresaco
#1
¿Qué tienes en contra del Sistema Imbécil?
1
K
21
#4
skaworld
#2
A la hora de medir distancias deberiamos tener elementos mas estandarizados como el SQR(celemín)
0
K
12
#3
cathan
Los resultados encontraron que caminar de 3.000 a 5.000 pasos diarios ralentizaba la declinación cognitiva un promedio de tres años. Para los que caminaban entre 5.000 y 7.500 pasos, el promedio de ralentización fue de siete años. En cambio, entre quienes tenían una vida más sedentaria la evolución de la demencia fue más rápida.
#TheAhorroUnClick
9
K
91
#5
sotillo
#3
Gracias
0
K
10
#6
xavigo
A ver si lo que pasa es que caminar no retrasa el Alzheimer sino que el sedentarismo lo acelera… nuestra forma de vivir actual es muy reciente en términos evolutivos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#TheAhorroUnClick