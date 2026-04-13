Descubren que un artista viral de Reino Unido es producto de una IA

Eddie Dalton, el artista revelación de blues que estaba ocupando las posiciones más altas de éxitos musicales de Reino Unido, no es un humano. El cantante, que había creado el tan escuchado tema Another Day Old, ha resultado ser un producto de la inteligencia artificial.
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Debería haber un aviso a los que se ponen a este artista diciendo, "pero has escuchado a Marvin Gaye o Stevie Wonder, pedazo de desgraciado? Qué coño haces con tu vida?"
Yo sigo escuchándolo y eso que no es mi tipo de música.
Y soy de los que prefieren hacer las cosas a mano y con mi propio ingenio.
www.youtube.com/@EddieDaltonMusic
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