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Descubren que un artista viral de Reino Unido es producto de una IA

Descubren que un artista viral de Reino Unido es producto de una IA

Eddie Dalton, el artista revelación de blues que estaba ocupando las posiciones más altas de éxitos musicales de Reino Unido, no es un humano. El cantante, que había creado el tan escuchado tema Another Day Old, ha resultado ser un producto de la inteligencia artificial.

| etiquetas: ia , artista , reino unido , eddie dalton
11 2 0 K 155 Inteligencia
13 comentarios
11 2 0 K 155 Inteligencia
ahotsa #1 ahotsa
Pues sí que suena bien. A ver si da un concierto cerca.
open.spotify.com/intl-es/track/2eRLna0nT0yyJw8MyYBDMw
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woody_alien #8 woody_alien
¿La imagen mezcla de Obama y Morgan Freeman no les hacía sospechar nada?
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
#8 Y las carátulas de los albums, huelen a IA a la legua.
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#11 chocoleches
Podría poner las canciones que ha usado para hacer ese tema, así nos ahorramos la fotocopia. Hay demasiada buena música como para perder el tiempo en escuchar refritos teniendo a un clic toda la puta discografía de la Motown.

Debería haber un aviso a los que se ponen a este artista diciendo, "pero has escuchado a Marvin Gaye o Stevie Wonder, pedazo de desgraciado? Qué coño haces con tu vida?"
1 K 31
ahotsa #12 ahotsa
#11 Gracias por los grupos o artistas. Los escucharé. ¿Ves? a mí igual me sirve de algo haber sacado el tema.
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kastanedowski #4 kastanedowski
No solo la musica es AI sino los comentarios en youtube, demasiadas cuentasque no son reales
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rogerius #3 rogerius *
Claro, la IA se ha dicho, «venga, voy a componer una canción, que hoy me apetece… va a ir de… y la titularé…»
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ahotsa #6 ahotsa
#3 Supongo que habrá curro detrás, pero la generación será IA. Digo yo... Obviamente, no es un prompt y espero; habrá miles de retoques, pero supongo que todo con muchas menos horas de trabajo y esfuerzo.

Yo sigo escuchándolo y eso que no es mi tipo de música.
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rogerius #7 rogerius *
#6 Herramientas. El problema es cuando, como con las armas, sirven para esclavizar y denigrar al ser humano.

Y soy de los que prefieren hacer las cosas a mano y con mi propio ingenio.
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rojo_separatista #13 rojo_separatista
#6, lamento informarte pero de curro hay muy poquito detrás. Poco más que unos cuantos prompts y eso va a pasar con todo. Cosas que costaban meses o semanas de trabajo, se están empezando a poder hacer en minutos y como sociedad todavía no somos conscientes de las consecuencias que esto va a tener.
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MAVERISCH #9 MAVERISCH
La culpa es del público y su educación. Que disfruten.
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anv #2 anv *
Al menos no usa autotune :-D

www.youtube.com/@EddieDaltonMusic
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menéame