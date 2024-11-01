La dependencia europea de medios de pago usamericanos [Fr]

Intervención de la eurodiputada Aurore Lalucq: Visa, Mastercard, Paypal... prácticamente todos los medios de pago que utilizamos son usamericanos, y Trump nos los puede cortar de un día para otro. Pido organizar una reunión urgente para crear un sistema de pagos europeo. No costaría caro, hablamos de unos 10 millones de euros.