La dependencia europea de medios de pago usamericanos [Fr]

Intervención de la eurodiputada Aurore Lalucq: Visa, Mastercard, Paypal... prácticamente todos los medios de pago que utilizamos son usamericanos, y Trump nos los puede cortar de un día para otro. Pido organizar una reunión urgente para crear un sistema de pagos europeo. No costaría caro, hablamos de unos 10 millones de euros.

Android, Visa, Google, satélites, armamento,, etc, etc, y un largo etcétera. La UE tiene imposible ahora mismo separarse de Estados Unidos. China y Rusia ya lo hicieron bien y no dejaron que estas empresas entrasen ni en redes sociales. Hoy pueden ser totalmente independientes mientras Europa es cautiva de los Estados Unidos. Y eso mientras nos dicen que los malos son los chinos, que nos quieren monopolizar.

Y es que no solo servicios, sino productos de gran consumo como pasta dentrífica, cerales, snacks, bebidas, etc....
#1 Dav3n
Y de los servicios... Te cortan Google, M$ y AMZ WS y estamos caput el mismo día...

Sin olvidar la energía, claro.
#7 Vactor20
#1 Lo que habria que hacer es empezar a ser conscientes que ni europeos un estadounidenses son de fiar y empezar a ejecutar independencia digital, no depender de nadie mas que de ti mismo.

Ahora porque los precios estan disparadisimos, pero hace 2 años montarse un servidor con un n100 un nvme para cache y algunos discos no salia mas caro que a lo mejor una play4 y te aseguras que siempre tienes tus datos guardados
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
:take: :take: :take:
Háganlo ya! Y legislen para desfavorecer a los medios foráneos.
woody_alien #5 woody_alien *
No costaría caro, hablamos de unos 10 millones de euros.

En España lo haría Indra y costaría 10 millones solo el anteproyecto :troll:
bronco1890 #4 bronco1890
Usamericanos? ?(
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Trump puede cortarlos cualquier día porque querría que usáramos otros o creásemos uno nuevo
Esperemos que tenga esa ocurrencia, pero no creo que le dejen
