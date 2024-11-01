edición general
Dentro del ascenso y la caída de Podemos: «Creímos que teníamos una participación en el futuro» (ENG)

El partido de izquierdas surgió con fuerza de las protestas contra la austeridad en España en 2011 y puso patas arriba el arraigado sistema bipartidista del país. Me cautivó al instante y, durante la década siguiente, trabajé para el partido. Pero acabé abandonando la política, decepcionado. ¿Qué ocurrió? (También en podcast: www.theguardian.com/news/audio/2026/jan/05/inside-the-rise-and-fall-of )

#13 #10 se refiere a los de restar, entre ellos ella, que es la novia de uno de los asesores de Yolanda Díaz, es decir, parte interesada en echar mierda a Podemos a favor de Sumar, no sea que su churri se quede sin silloncito
obmultimedia #1 obmultimedia
que paso?
Que entraron a la formacion politica muchos trepas que buscaron dimanitar al partido con opiniones mas liberales cercanas al PSOE.
#5 j-light
#1 Escuché a Dalmacio Negro Pavón decir que le habían dicho, no desveló quién, que Pablo iglesias era un infiltrado para "domar" a Podemos.

Que cada uno saque sus conclusiones.
obmultimedia #16 obmultimedia
#5 jajaja. el "domado" fue Milhouse
MiguelDeUnamano #24 MiguelDeUnamano
#5 Claro, por eso los medios siguen echando pestes sobre él y no tienen complejos en entrevistar a otros que se fueron de Podemos, y que también pusieron a caer de un burro mientras estuvieron en el partido.
Aperitx #27 Aperitx
#24 Yo no lo creo pero no es descabellado, mira a "Isidoro" González.
Tampoco lo creo por que no estaría montando canal red.
#31 j-light
#24 El espectáculo debe de ser mínimamente creíble para que funcione...mira a los trileros, lo hacen todo delante de tus mismísimos ojos. Sí, todo parece una cosa, pero luego...
Harkon #7 Harkon
#1 Entre ellos ella que es la novia de un asesor de Yolanda Díaz
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#1

Claro, lo de los bulos en prensa, Villarejo, el es burdo para vamos adelante y demás, no tiene nada que ver.
Harkon #13 Harkon
founds #22 founds
#10 dudo mucho que la mayoría de votantes de podemos sean tan cortitos para no saber que los medios tiran para los suyos y manipulan, y también dudo mucho que ni tan siquiera vean la tele convencional o lean periódicos que se saben de que cuerda son. Es como decir que son niños chicos que son fáciles de manipular
ErMijita #20 ErMijita
#1 Pues yo creo que fue algo más simple y eficaz: fueron los medios de comunicación quienes se cargaron a podemos, metiendo miedo al pueblo español con la cantinela podemos-venezuela-dictadura a principios de 2015. Lo que vino después fue el remanente del destrozo mediático.
#25 DenisseJoel
#20 Claro, por eso a finales de 2015, Podemos obtuvo 5 millones de votos, pese a la campaña difamatoria de IU en su contra.
#23 DenisseJoel
#1 Jajaja, claro, por eso la mayoría de los fundadores se fue (o les echaron).
blak #2 blak
Lo escuché en podcast y me pareció muy interesante. También espero expectante el negativo de ciertos usuarios :-*
#4 Tensk
#2 Supongo que te referirás a negativos ideológicos de aquellos que no quieren que se publiquen las vergüenzas de Podemos, te entiendo.

Peeero, deberías fijarte en si esto que has subido, aunque esté en inglés, no es duplicada de www.meneame.net/story/lilith-verstrynge-explica-salida-podemos-dos-ano

Que no por estar en inglés va a ser muy diferente que digamos, y de hecho ya se tumbaron otras que eran repeticiones. Yo que tú descartaba.
sorrillo #6 sorrillo
Lo que pasó es que su slogan, su campaña inicial, era que querían cambio.

Y se sumaron multitudes que querían cambio.

Conforme ese cambio se fue concretando en qué dirección la querían y cuales serían las prioridades muchos se bajaron de ese cambio por que no era el cambio que querían.

Esa fue la parte de la caída más inevitable y más fácil de entender y de explicar.
#18 VFR
#6 No somos ni de izquierdas ni de derechas xD xD xD
Harkon #11 Harkon *
#0 Antigua (noviembre) y sensacionalista/bulo

Qué va a contar la novia de uno de los asesores de Yolanda Díaz? Obviamente es parte interesada en que Sumar suba y Podemos baje, no sea que su churri se quede sin silloncito.

De nada
BlackDog #19 BlackDog
_11 Que pesado estas con llamarla la novia de ,eso es un poco machista de tu parte no?
wata #12 wata
Subieron porque proclamaban una ruptura... Y lo que pasó solo fue una pequeña sutura.
Se vendieron.
Alakrán_ #26 Alakrán_ *
#12 me cuelgo, para # 11

Alvise, eres tú?

Esto es violencia machista!!
Ya conocemos la respuesta cada vez que hablé Irene Montero, que va a decir la mujer de Pablo Iglesias


Para bulo el de Montero/Belarra y sus insinuaciones de problemas de salud con Lilith.
Qué va a contar la novia de uno de los asesores de Yolanda Díaz?
Waves #9 Waves
Lo de siempre. En cuanto salen de Podemos, entonces le ponen el micro a ver si quieren contar algo.
Harkon #14 Harkon
#9 que te va a contar la novia de uno de los asesores de Yolanda Díaz? esparte interesada en echar mierda a Podemos a favor de Sumar, no sea que su churri se quede sin silloncito
Battlestar #28 Battlestar
No creo en las conspiraciones judeomasonicas. Podemos, o sus lideres más bien, leyeron mal la situación. Ilusionaron a muchos porque ofrecían "cambio" "fin del bipartidismo" y propuestas "transversales" que interesaban independientemente de tu posicionamiento.
Pero de algún modo pensaron que la gente los apoyó porque eran de izquierdas y sus lideres eran idolatrados por las masas. Purgaron a todo el que no comulgaba con la idea y al final se quedaron los 4 palmeros…   » ver todo el comentario
Leconnoisseur #29 Leconnoisseur
El harakiri que se hizo Podemos echando a los anticapitalistas desde el minuto 2 no lo comenta nadie?
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#0 Es antigua (Noviembre) y dupli (ya se subio en su momento, lo que no recuerdo es si la tumbaron). Si acaso cambiala a Hemeroteca.
Andreham #21 Andreham
Pues lo que tenía que pasar, que los poderes facticos se tiraron 5 años buscando mierda y si no la encontraban se la inventaban; y sus vasallos útiles esparcieron toda la mierda posible sin ningún tipo de pudor.

Ya se hizo con el comunismo y cachis en la mar, en cuanto cayó el muro y en cuanto Podemos se hundió; las cosas han sido súper bien y las caretas han ido todas fuera.
#30 Perrota
Me gustaría ver un análisis de las diferencias de los programas electorales de ambos partidos.
#17 VFR
se ve que el transfuguismo se lleva en los genes
