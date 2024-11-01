Dentro del ascenso y la caída de Podemos: «Creímos que teníamos una participación en el futuro» (ENG)

El partido de izquierdas surgió con fuerza de las protestas contra la austeridad en España en 2011 y puso patas arriba el arraigado sistema bipartidista del país. Me cautivó al instante y, durante la década siguiente, trabajé para el partido. Pero acabé abandonando la política, decepcionado. ¿Qué ocurrió? (También en podcast: www.theguardian.com/news/audio/2026/jan/05/inside-the-rise-and-fall-of
Que entraron a la formacion politica muchos trepas que buscaron dimanitar al partido con opiniones mas liberales cercanas al PSOE.
Que cada uno saque sus conclusiones.
Tampoco lo creo por que no estaría montando canal red.
Claro, lo de los bulos en prensa, Villarejo, el es burdo para vamos adelante y demás, no tiene nada que ver.
Peeero, deberías fijarte en si esto que has subido, aunque esté en inglés, no es duplicada de www.meneame.net/story/lilith-verstrynge-explica-salida-podemos-dos-ano
Que no por estar en inglés va a ser muy diferente que digamos, y de hecho ya se tumbaron otras que eran repeticiones. Yo que tú descartaba.
Y se sumaron multitudes que querían cambio.
Conforme ese cambio se fue concretando en qué dirección la querían y cuales serían las prioridades muchos se bajaron de ese cambio por que no era el cambio que querían.
Esa fue la parte de la caída más inevitable y más fácil de entender y de explicar.
Qué va a contar la novia de uno de los asesores de Yolanda Díaz? Obviamente es parte interesada en que Sumar suba y Podemos baje, no sea que su churri se quede sin silloncito.
Se vendieron.
Ya conocemos la respuesta cada vez que hablé Irene Montero, que va a decir la mujer de Pablo Iglesias
Para bulo el de Montero/Belarra y sus insinuaciones de problemas de salud con Lilith.
Qué va a contar la novia de uno de los asesores de Yolanda Díaz?
Pero de algún modo pensaron que la gente los apoyó porque eran de izquierdas y sus lideres eran idolatrados por las masas. Purgaron a todo el que no comulgaba con la idea y al final se quedaron los 4 palmeros… » ver todo el comentario
Ya se hizo con el comunismo y cachis en la mar, en cuanto cayó el muro y en cuanto Podemos se hundió; las cosas han sido súper bien y las caretas han ido todas fuera.