edición general
1 meneos
7 clics

Dejo la tecnología por un mundo que priorice a las personas | Stevie Yap, PhD [EN]

Me complace compartir que he dejado el mundo de la tecnología y estoy encantado de decir adiós. Dejo atrás un mundo que antepone los beneficios a las personas, donde las decisiones de despedir a los empleados ya no se toman en función de su rendimiento, sino porque resulta más barato que otra persona realice ese trabajo. O porque no estamos ganando dinero lo suficientemente rápido y no se está produciendo el crecimiento de dos dígitos que habían prometido.Traducción completa en #1

| etiquetas: abandono , tecnología , priorice , personas , stevie yap
1 0 0 K 20 tecnología
2 comentarios
1 0 0 K 20 tecnología
TooBased #1 TooBased *
Me complace compartir que he dejado el mundo de la tecnología y estoy encantado de decir adiós.

Dejo atrás un mundo que antepone los beneficios a las personas, donde las decisiones de despedir a los empleados ya no se toman en función de su rendimiento, sino porque resulta más barato que otra persona realice ese trabajo. O porque no estamos ganando dinero lo suficientemente rápido y no se está produciendo el crecimiento de dos dígitos que habían prometido. Sea cual sea la razón, casi siempre…   » ver todo el comentario
1 K 30
verocla #2 verocla
A puntito andamos 8-D
0 K 10

menéame