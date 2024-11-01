Dejo la tecnología por un mundo que priorice a las personas | Stevie Yap, PhD [EN]

Me complace compartir que he dejado el mundo de la tecnología y estoy encantado de decir adiós. Dejo atrás un mundo que antepone los beneficios a las personas, donde las decisiones de despedir a los empleados ya no se toman en función de su rendimiento, sino porque resulta más barato que otra persona realice ese trabajo. O porque no estamos ganando dinero lo suficientemente rápido y no se está produciendo el crecimiento de dos dígitos que habían prometido.Traducción completa en #1
Dejo atrás un mundo que antepone los beneficios a las personas, donde las decisiones de despedir a los empleados ya no se toman en función de su rendimiento, sino porque resulta más barato que otra persona realice ese trabajo. O porque no estamos ganando dinero lo suficientemente rápido y no se está produciendo el crecimiento de dos dígitos que habían prometido. Sea cual sea la razón, casi siempre… » ver todo el comentario