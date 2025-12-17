edición general
La decana de Filosofía y Letras de Valladolid denuncia amenazas tras permitir una charla anti fascista en sus instalaciones

La Policía localizó una docena de personas que intentaron acceder a la facultad, seis de ellas desplazadas desde Madrid

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Cuando olvidas la historia, estás a un paso de repetirla. Estos jóvenes fascistas tienen símbolos de la falange, de auxilio social, del CEU.

Ya creía que eso no volvería nunca, pero vuelve junto con el único discurso que conocen los fascistas, la violencia.
Flogisto #1 Flogisto
¿A esos sí se les puede llamar fascistas?
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Pues depende, hay mucho mierdas que dirá que se le llama fascistas a cualquiera, aunque sólo en el caso de que sean de extrema derecha. Si son de izquierdas les falta tiempo para calificarlos como fascistas.
#8 Gurripander
#4 Claro, por eso no sabemos quién es M.Rajoy todavía, es que utilizan ese nombre, para cualquier cosa...
Sacronte #13 Sacronte
#4 Aqui hay algunos de esos :roll: :roll:
#14 Peter086
#4 Pues, de los más rojeras que conozco, ninguno pide la ejecución de opositores, expulsión de inmigrantes o prohibición de partidos. Los habrá, claro, pero puedes ser de Vox, y no considerarte un extremista radical, y abogar por este tipo de cosas.

Por ejemplo, un "compañero" de trabajo vota a VOX, y sabe que yo soy de izquierdas, pero dice que como le caigo bien, me ejecutará de los últimos.
jonolulu #20 jonolulu
#14 Qué compañeros más majos tienes
#23 Peter086
#20 Lo dice en broma..... creo :-/
kwisatz_haderach #6 kwisatz_haderach
Comparto el Meme por que me encanta... y recordemos que indentificarse como "antifascista" ya conlleva ser investigado por terrorismo en USA y que te nieguen la entrada. En españa ya se esta viviendo la retorica por varios medios de prensa, en que los fascitas tienen derecho a dar charlas hablando de lo bien que se vivia con Franco y como hay que destrozar la sanidad y democracia, mientras quienes osen quejarse aunque sea pacifico haciendo sentadas o similar, son peligrosos violentos...

y los fascistas que revientan a la izquierda son "jovencitos confundidos" ¬.¬  media
#10 diarmait
#6 la teoria es bonita pero la realidad suele ser mas compleja.
Para empezar el término fascismo no significa ahora lo mismo que hace 100 años . En su momento era una corriente política y ahora es un desprecio/insulto que se aplica a casi cualquiera con ideas de derechas con el que no se está de acuerdo (algo muy similar a lo que ocurre con comunista pero en el sentido contrario).
Yo en general desconfio de los que se autodenominan antifascistas porque suelen ser personas convencidos de tener…   » ver todo el comentario
#16 n3storm
#10 equidistante? Bien, coje una cruz y ponte en esa fila...
#21 eipoc *
#10 Comentarios como el tuyo evidencian la profunda ignorancia política y filosófica y es un ejemplo claro de fastiscización de Europa. Ahora que personas con las ideas de Hitler, Mussolini o Franco voceen sus eslogans merece ser defendido. Según tú merece ser defendido el derecho a expresar que hay que acabar con los comunistas o rojos, los negros, las mujeres, las maltratadas, los extranjeros, los pobres, lo gitanos, musulmanes, vascos, catalanes, etc. Y si lo prohibes eres mas fascista por impedir exponerlas. Es más, si dijese lo que realmente habría que hacer con los que son fascistas y a quienes les defienden a quien reportarías es a mi.
SerVicius #24 SerVicius
#10 A ver, explicanos que ideas te impedimos exponer los antifascistas. Estoy deseoso de saber.
Elanarkadeloshuevos #19 Elanarkadeloshuevos
#6 Mira que tiene años esa viñeta, y que este tan TAN vigente a día de hoy...:'(
sat #5 sat
Los perros están nerviosos.
#9 Toponotomalasuerte
Como permitir???? Como permitir??? En que mierda de mundo estamos dios mío????????
chemari #11 chemari
No polarizeis por favor. Ni fascismo ni antifascismo, me da igual quien haya empezado, venga daos la mano.
Catapulta #7 Catapulta
Charlas anti fascistas, antirracistas, anticreacionistas... Pronto todas prohibidas en pro de los mismos sin el anti.
earthboy #12 earthboy
Bienvenida a 2025. Si la charla no recibe amenazas es que no merece la pena.
Sacronte #22 Sacronte
#12 Creo que los carteles de los eventos deberian tener un sello de calidad "Denunciados por los neofascistas!"
Nobby #17 Nobby
Me parece una aberración. En una universidad debería permitirse todo tipo de charlas, y cuando digo todo tipo es todo tipo.
La época universitaria es época de bombardear tu mente con todo tipo de ideas, usar las herramientas de razonamiento y lógica que tienes para buscarle las cosquillas a todas ellas y quedarte con aquellas que menos flojeen según tu punto de vista.
La mejor forma de luchar contra cualquier tipo de -ismo es dejar que alguien diga burradas, analizarlas, darte cuenta de que…   » ver todo el comentario
sabbat #18 sabbat
Al fascismo se le extermina sin miramientos, como una infestación de cucarachas.
#15 coninguez
Pero lo que hay que prohibir es el antifascismo... Ya sabemos que derecha y conocimiento nunca han sido buenos compañeros de viaje.
