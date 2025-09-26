edición general
El cuerpo de guardaespaldas de Vito Quiles: neonazis con vínculos con el narcotráfico

Hoy se ha conocido que otro de los gardaespaldas de Vito Quiles que lo acompañó a Canarias y antes a Málaga donde comió con él a solas, es un neonazi vinculado a una organización detenida el pasado mes por narcotráfico.

oceanon3d #2 oceanon3d
A este lo financia el PP desde Madrid.
#4 Katos
#2 y a KOLDO en su época de seguridad extrema antiterrorista del partido en el país vasco de ETA el Psoe.
KOLDO el mismo que se ha ido de putas con tu dinero durante decadas.
Javi_Pina #5 Javi_Pina
A ver, hoy en dia quien no ha tenido contacto con narcotraficantes es porque no quiere.
Skiner #6 Skiner *
#5 Gente absolutamente fiable firmado el presidente del PP: Feijolito.
(Que puede salir mal con gente que viene del narcotráfico y son neonazis) :troll:  media
#3 Katos
¿¿En serio quereis jugar a este juego???
Protestantes abertxales en Navarra qué protestaron contra Quilmes, tienen vínculos con ciertos asesinos etarras, asi como por ejemplo la. Portavoz de Bildu del apartamento.

No por favor no empecemos con el y tú más.
josete15 #7 josete15
Muy bien dicho. Te expresas de una manera cristalina.
Anda deja el carajillo, sácate el pálillo de la boca y échate una siesta.
