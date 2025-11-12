edición general
¿Cuántos medios de izquierda hay? (11' 08")

El problema no es que haya medios “sanchistas”. Los periodistas y empresas mediáticas afines al PSOE tienen derecho a existir. El problema es que mientras la derecha organiza sus frentes mediáticos y controla casi todo, no hay casi medios de izquierdas.

#8 aitkiar
La cadena ser no es de izquierdas. Sus dueños son abiertamente de derechas. Saben que su nicho de mercado es el público de izquierdas, porque ninguna otra cadena de radio en España emite para ese nicho. Y por eso es lider de audiencia, porque mientras que las audiencias de derechas se dividen entre varias cadenas, las audiencias de izquierdas solo tienen un lugar al que acudir. Pero si llegan ordenes de arriba, el "izquierdismo" de la SER se va por el retrete.
Acuerdate cuando Podemos…   » ver todo el comentario
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Hay muchos, la cosa es que no los lee nadie, por algo será.

Rebelión, La Haine, Voltaire...
#5 SeñorPresunciones
#2 Será porque estos no reciben dinero público a espuertas, no tienen un presupuesto criminal para publicidad y no falsean sus datos de audiencia como por ejemplo OK Kagarro o el Debater, que lo hacen para cobrar más subvenciones ricas de la CM.

No sé, debes pensar que la gente no se da cuenta de las cosas. Es verdad que sí, que hay mucho ignorante, pero no tanto como para que te gastes esa desfachatez.
#4 DenisseJoel
El medio de izquierdas en España es la Cadena Ser. Este medio es el que garantiza que millones de personas normales, de diferentes edades, mantengan posiciones consideradas habitualmente "de izquierdas".
Luego hay medios más enfocados en sectores que se consideran a sí mismos más ideologizados, como Público, El diario, o hasta cierto punto, la Sexta.
Pero lo que nunca ha fallado es la cadena ser.
#6 Lamantua
#4 No confundas medios del psoe con medios de izquierdas. :calzador: :calzador:
#14 DenisseJoel
#6 Hablemos pues de los movimientos sociales importantes de la época democrática. ¿Qué papel tomaron los diversos medios en ellos?
#9 berkut
#4 Tu comentario evidencia el franquismo sociológico que aún padece este país.

La Ser, es una cadena liberal, no confesional, que asume el libre mercado y la propiedad privada como bienes inamovibles, y que tolera cierta economía social/redistribución via impuestos.

Como digo, el hecho de que una inmensa mayoria de la ciudadanía española considere a la Ser, como una cadena de "izquierdas", pone en evidencia lo escorado que está hacia la derecha, no solo el panorama mediático español, sino nuestra propia mentalidad como sociedad
#13 DenisseJoel
#9 Es curioso como para algunos fenómenos se corre a dar explicaciones "españolas", como si los procesos sociológicos fueran aquí diferentes a los de otros países de nuestro entorno.
Pero sin embargo con otros temas, se asume que no hay ninguna particularidad española y se presentan los asuntos como universales.
#15 berkut
#13 A ver, si nos comparamos con Marruecos, pues sí, efectivamente, la SER es un medio de izquierdas.
#11 gale
Las Comunidades Autónomas controlan las subvenciones a las radios y prensa escrita regional. Y en la mayoría de regiones manda el PP.
#12 eipoc
Medios masivos o de gran alcance ninguno. Porque quitando la web con sus informes diarios de antiimperialistas poco hay que se salve.
#16 io1976
El que digan que es terrorista.
#7 DayOfTheTentacle
El PSOE por ejemplo... Medios de izquierda medios de derechas.
#1 CharlesBrowson
depende de lo que paguen, el problema de este pais es mas cosa de la prensa que incluso la casta politica
#10 BoosterFelix
Medios casoplistas me imagino que habrá muy pocos. Medios sanchistas seguramente habrá mas, dado el deber, o "debimiento", de Pedro Sánchez hacia el capitalismo y la monarquía.
#3 Juanjolo
Se queja de que no hay medios de izquierdas que están a la izquierda de Podemos, osea, medios enfermizamente de izquierdas.
