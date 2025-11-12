¿Cuántos medios de izquierda hay? (11' 08")  

El problema no es que haya medios “sanchistas”. Los periodistas y empresas mediáticas afines al PSOE tienen derecho a existir. El problema es que mientras la derecha organiza sus frentes mediáticos y controla casi todo, no hay casi medios de izquierdas.
| etiquetas: manipulación mediática , neofascismo , antifascismo
Acuerdate cuando Podemos… » ver todo el comentario
Rebelión, La Haine, Voltaire...
No sé, debes pensar que la gente no se da cuenta de las cosas. Es verdad que sí, que hay mucho ignorante, pero no tanto como para que te gastes esa desfachatez.
Luego hay medios más enfocados en sectores que se consideran a sí mismos más ideologizados, como Público, El diario, o hasta cierto punto, la Sexta.
Pero lo que nunca ha fallado es la cadena ser.
La Ser, es una cadena liberal, no confesional, que asume el libre mercado y la propiedad privada como bienes inamovibles, y que tolera cierta economía social/redistribución via impuestos.
Como digo, el hecho de que una inmensa mayoria de la ciudadanía española considere a la Ser, como una cadena de "izquierdas", pone en evidencia lo escorado que está hacia la derecha, no solo el panorama mediático español, sino nuestra propia mentalidad como sociedad
Pero sin embargo con otros temas, se asume que no hay ninguna particularidad española y se presentan los asuntos como universales.