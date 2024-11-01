Crítica de 'Torrente presidente': el taquillazo que nos merecemos como esperpento de la España del siglo XXI

Torrente presidente es la entrega más abiertamente política de la saga, un espejo deformante de la España del siglo XXI. Santiago Segura abandona los géneros paródicos previos para homenajear la españolada transicional, cargando contra todos los partidos, con especial dureza hacia la nueva derecha. Destacan los cameos con doble lectura y el regreso de personajes clásicos. Aunque el humor decae en el tramo final, la película concluye con una visión desoladora: España como un gran esperpento social y mediático.