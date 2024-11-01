edición general
Por cosas como esta van a por Sarah Santaolalla

Por cosas como esta van a por Sarah Santaolalla  

"Pablo Iglesias y Podemos aquí han cambiado mucho las cosas. Y para que hoy estemos en ciertos medios de comunicación y en algunas tertulias hablando de monarquía, hablando de jueces, hablando de empresarios, señalando lo que hay detrás de los poderes públicos, se lo debemos a Podemos..."

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Uy, si, antes no se podía criticar en televisión a jueces, monarquía o empresarios.
Algunos creen que la izquierda la inventó Podemos.
Anfiarao #2 Anfiarao
#1 reducción muy al absurdo. También conocido como falacia ad adsurdum
Laro__ #4 Laro__
#1 Pues no era fácil. Todavía recuerdo la que le cayó a Pablo Iglesias, en el 2021, por decir que todavía "...no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España"

...y no; no la inventó Podemos, pero sí la metió, por primera vez, en un gobierno democrático.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#4 Y yo recuerdo la que le dieron a Cayo Lara que había que pensarse lo de la sucesión monarquica porque algún día iba a salir un heredero tonto y a ver que hacemos.
=> www.eleconomista.es/politica-eD/noticias/3906882/04/12/Cayo-Lara-Y-si-

Cojones, que ahora parece que hasta que Pablo Iglesias no llegó desde los cielos para refundar a la izquierda, aquí eran todos dóciles y callados con el poder.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#4 Añado. Vale, que Podemos metió ese discurso en un gobierno vale, eso si. Pero no es lo que dice Santaolalla, ella habla de medios.
Asimismov #5 Asimismov *
#1 izquierdas dóciles con el poder como IU, cambiaron su actitud con Podemos y las reuniones de Pablo Iglesias con Julio Anguita, favoreciendo la formación de Unidas Podemos y llegaron a la vicepresidencia del gobierno.
#6 Kikoncito
#5 IU dócil con el poder... no me jodas.
2 K 28
#6 si, hasta tal punto que Aguirre les prefería en Caja Madrid antes que a Gallardón, a cambio de terminar con Tánia Sánchez en Ribas Vaciamadrid.
Y otros tantos pactos no tan famosos.
millanin #10 millanin
#9 Precisamente por eso IU MAdrid fue expulsada de IU.
ehizabai #12 ehizabai
#6 Llamazares el antisistema, no te jode.
koe #11 koe
Este video explica porque sale tanto en menéame básicamente
xD
O.OOЄ #14 O.OOЄ
He visto ese "que habria telediarios" en los subtítulos y me ha hecho llorar.
Estoeslaostia #13 Estoeslaostia
"Yo, antes votaba a Podemos...pero me ha defraudado"
Cuñat Dixit.
#3 AMartian
Yo el miedo que tengo es que cualquier día se lo cargan.
