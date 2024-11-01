Por cosas como esta van a por Sarah Santaolalla  

"Pablo Iglesias y Podemos aquí han cambiado mucho las cosas. Y para que hoy estemos en ciertos medios de comunicación y en algunas tertulias hablando de monarquía, hablando de jueces, hablando de empresarios, señalando lo que hay detrás de los poderes públicos, se lo debemos a Podemos..."
| etiquetas: sarah santaolalla , podemos , pablo iglesias
Algunos creen que la izquierda la inventó Podemos.
...y no; no la inventó Podemos, pero sí la metió, por primera vez, en un gobierno democrático.
Cojones, que ahora parece que hasta que Pablo Iglesias no llegó desde los cielos para refundar a la izquierda, aquí eran todos dóciles y callados con el poder.
Y otros tantos pactos no tan famosos.
Cuñat Dixit.