El Congreso insta a eliminar coeficientes reductores para prejubilaciones con 40 años de cotización

El Congreso respalda una propuesta de Podemos para que no se apliquen coeficientes reductores en las prejubilaciones de quienes tienen 40 años cotizados. Esta moción responde a una interpelación urgente que Podemos presentó a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la sesión plenaria de la semana anterior, cuestionando la actual política de penalización en las prejubilaciones. Podemos critica que esta situación representa una «discriminación» para quienes han cotizado más de cuarenta años pero aún no alcanzan...