Comparan las palabras de Ayuso de hace unos años sobre el aborto con las de ahora: el tono cambia  

En el vídeo se muestra cómo Ayuso ha pasado de defender el derecho de las mujeres a decidir a calificar el aborto como "asesinato" y vincularlo a una pérdida de valores en Europa. "Qué opina Ayuso del aborto? Pues pasa de defender el derecho al aborto a capa y espada con Alsina a recurrir a las raíces cristianas de Europa para criticarlo; de alabar el consenso de González a llamar asesinas a las mujeres que abortan"
Por cómo habla del aborto que sufrió y del bebé que nunca nació, es obvio que esta señora quería tener ese niño.
Recordemos que Ayuso es una mujer que ya bien pasados los 40 se quedó embarazada (por tanto era un embarazo con riesgos) y probablemente ahora, bastante cerca de los 50, no le quede más opción que acudir a clínicas de fertilidad (dentro de los límites legales de edad), adoptar o acudir a vientres… » ver todo el comentario