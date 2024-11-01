Comparan las palabras de Ayuso de hace unos años sobre el aborto con las de ahora: el tono cambia  

En el vídeo se muestra cómo Ayuso ha pasado de defender el derecho de las mujeres a decidir a calificar el aborto como "asesinato" y vincularlo a una pérdida de valores en Europa. "Qué opina Ayuso del aborto? Pues pasa de defender el derecho al aborto a capa y espada con Alsina a recurrir a las raíces cristianas de Europa para criticarlo; de alabar el consenso de González a llamar asesinas a las mujeres que abortan"