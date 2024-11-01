edición general
Comparan las palabras de Ayuso de hace unos años sobre el aborto con las de ahora: el tono cambia

Comparan las palabras de Ayuso de hace unos años sobre el aborto con las de ahora: el tono cambia  

En el vídeo se muestra cómo Ayuso ha pasado de defender el derecho de las mujeres a decidir a calificar el aborto como "asesinato" y vincularlo a una pérdida de valores en Europa. "Qué opina Ayuso del aborto? Pues pasa de defender el derecho al aborto a capa y espada con Alsina a recurrir a las raíces cristianas de Europa para criticarlo; de alabar el consenso de González a llamar asesinas a las mujeres que abortan"

5 comentarios
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Las raíces cristianas de una mujer que se quedó preñada de su novio que es un chorizo sin estar casados.
#3 Grahml *
#2 Da igual que estuvieran casados o no. Esos aspectos secundarios son lo de menos.

Por cómo habla del aborto que sufrió y del bebé que nunca nació, es obvio que esta señora quería tener ese niño.

Recordemos que Ayuso es una mujer que ya bien pasados los 40 se quedó embarazada (por tanto era un embarazo con riesgos) y probablemente ahora, bastante cerca de los 50, no le quede más opción que acudir a clínicas de fertilidad (dentro de los límites legales de edad), adoptar o acudir a vientres…   » ver todo el comentario
nemesisreptante #5 nemesisreptante *
#3 no da igual en el momento que proclamas que defiendes los valores Cristianos. El cristianismo es un pack completo, harto de que la gente coja lo que le dé la puta gana. Pues poner un ejemplo me toca los huevos que Abascal que ha violado el sagrado de sacramento del matrimonio se las de de mejor cristiano que los que somos gays que no hemos violado ningún sacramento. No comulgo con el cristianismo pero la teoría me la sé al dedillo.
d5tas #1 d5tas
Estos son mis principios si no le gustan tengo otros.
#4 Toponotomalasuerte
#1 el PP solo quiere poder para robar. La ideología se la suda!!
