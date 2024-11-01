"Oreja, entzun, Araba euskaldun". Una historia vasca para ilustrar el panorama

Era la noche electoral de las elecciones al parlamento vasco de 2001, y los afiliados del PNV se agolpaban en la sede del partido. Los resultados que empezaban a conocerse eran magníficos para los jeltzales, que triunfaban hasta en Álava, tradicionalmente pepera. La euforia se desató y comenzaron a corearse consignas varias. La más repetida era "Oreja, entzun, Araba euskaldun". Traducido significa "Oreja (Jaime Mayor Oreja, candidato a lehendakari del PP), escucha, Álava es euskalduna" www.servimedia.es/noticias/elecciones-gritos-independentzia-ellos-oe-o

Pese a que por entonces ETA estaba bien activa, ni un solo dirigente del PP criticó ese grito ni afirmó sentirse amenazado. Era obvio que el grito "Fulano, entzun" (en castellano, Fulano, escucha) es uno de los más coreados en reivindicaciones políticas, sindicales...tanto en España como allí ("Aznar, escucha, España está en la lucha"). El hecho de que algún cabestro batasuno lo usase para amenazar a cargos públicos o al juez Garzón cuando cerró Egin ("Garzón, entzun, pim pam pum) no lo priva de esa universalidad, y es un insulto a la inteligencia concebirlo como una amenaza simplemente porque un 0.00001% de la gente que lo ha usado a lo largo de las últimas décadas y le ha puesto la coletilla "pim pam pum", era proetarra.

Ayuso, como sabéis, hizo algo peor www.lasexta.com/noticias/nacional/ayuso-inventa-amenaza-etarra-pim-pam Primero mintió como una bellaca diciendo que el lehendakari Pradales le soltó "Ayuso, entzun, pim pam pum". Cuando su mentira quedó al descubierto, sostuvo que daba igual que le hubiese dicho EXACTAMENTE LO MISMO QUE A MAYOR OREJA EN 2001 ("Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun") porque era una amenaza igualmente. Ni el ultraderechista opusino de Mayor Oreja tuvo la desfachatez de afirmar tal cosa cuando corearon aquel grito para celebrar la victoria del PNV sobre su candidatura.

Pero Ayuso rompe todos los moldes en lo que a estupidez y falta absoluta de escrúpulos se refiere. Y el titiritero que mueve sus hilos, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), es aún peor, porque a diferencia de ella no tiene encefalograma plano, sino que es un zorro sin límite ético de ningún tipo, dispuesto a usar cualquier treta, incluida la mentira burda, obscena y permanente, para rascar votos. Cuando Antonio Maestre preguntó a MAR si Ayuso se disculparía por sus mentiras, ésta fue la respuesta www.elplural.com/extratele/antonio-maestre-desvela-conto-miguel-angel-

Como digo, Ayuso es débil mental. Inculta, intelectualmente atrofiada, incapaz de hilar dos frases sin el pinganillo puesto y MAR chivándole el texto (este vídeo es glorioso x.com/caminantes21/status/1973356044744339856 ). A la vez, es moralmente abyecta, clasista, carente de toda empatía. Desprecia tanto a las clases populares madrileñas como a los civiles masacrados en Gaza. Sólo quiere riqueza, lujos y placeres, y la política es su medio para lograrlos. Un instrumento para su beneficio personal a costa de sacrificar lo que sea y a quien sea, con una indiferencia absoluta hacia el dolor y la injusticia que pueda provocar. Su nula inteligencia, que podría parecer un hándicap, en realidad es otro punto a su favor, pues las élites que la manejan quieren una tarada hedonista que solamente piense en zampar y gozar, para que firme todo lo que le digan y haga todo lo que le manden. Además, el mensaje de "sé un sinvergüenza analfabeto, con el cerebro en coma y sin escrúpulos, llegarás lejos" que Ayuso transmite con cada gesto, es útil para fomentar el envilecimiento y embrutecimiento del electorado, garantía de que les sigan votando a ella y a sus jefes. No es algo exclusivo de Madrid. En Murcia tenemos otra ameba tragaldabas igual en la presidencia de la comunidad, colocado precisamente por ser una ameba tragaldabas, tal y como expliqué aquí www.meneame.net/story/hay-tantos-ninis-cabeza-estas-elecciones-general

Nos han tocado tiempos siniestros, donde la mentira, la vileza y la estupidez se promueven como valores y sus máximos exponentes ocupan cargos de máxima responsabilidad. Sólo nos queda seguirlo denunciando y esperar que tantos españoles despierten.