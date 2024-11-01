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Cómo la guerra de Irán rompió el espejismo de seguridad en lugares del Golfo como Dubái y Qatar (y las millonarias pérdidas que conlleva)

Cómo la guerra de Irán rompió el espejismo de seguridad en lugares del Golfo como Dubái y Qatar (y las millonarias pérdidas que conlleva)

En las últimas décadas, mientras las bombas caían sobre Líbano, atacantes suicidas se hacían explotar en mercados repletos de personas en Irak y el autodenominado Estado Islámico secuestraba y decapitaba en espectáculos macabros a trabajadores extranjeros en Siria, Dubái era una fiesta constante. Los ricos del mundo compraban mansiones en islas artificiales frente a sus costas, se paseaban por el Louvre de Abu Dhabi, o hacían safaris por el desierto catarí. En un vecindario sacudido por guerras, protestas e inestabilidad, los países del golfo.

| etiquetas: guerra , irán
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10 comentarios
19 2 0 K 321 actualidad
Comentarios destacados:    
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Es que eran sitios seguros porque Irán no estaba atacándoles ni parecía que fuera a hacerlo.
La seguridad no es un espejismo, simplemente desaparece cuando se promueve una guerra. Es de perogrullo.
Mañana mismo cualquier país europeo podría volverse inseguro si a algún bastardo se le ocurre montar un nuevo conflicto. Exactamente lo que pasó en Ucrania, por otro lado.
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#4 Dav3n
#2 También parecía seguro por tener esos fabulosos interceptores yankees que han demostrado ser inútiles contra la tecnología iraní y sus estrategias.

Ahora no solo han demostrado que tener esos sistemas no garantiza la seguridad sino también que EEUU puede dejarte sin munición si Israel también la necesita.

En Corea del sur también están disfrutando mientras EEUU se lleva sus defensas AA xD
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#3 Pitchford
Una zona de segundas residencias que se basa en viajes en avión de miles de km desde cualquier esquina del mundo.. Así nos va con el calentamiento global..
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cosmonauta #9 cosmonauta
#6 ¿Hay algún país que no entre en esa definición? Sin ir más lejos, en España tenemos gente encarcelada por su actividad política.
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cosmonauta #5 cosmonauta
Eran, y siguen siendo, uno de los lugares más seguros del mundo, pero a nivel civil, en tiempos de paz.

Cuando se entra en fase bélica, todo se da la vuelta.
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xkill #6 xkill
#5 no puede ser un sitio de paz aquel que, desde la autoctocracia, destruye los derechos humanos y condena a cárcel o muerte sólo por ser pensar diferente.
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#7 soberao
#5 Yo no consideraría una dictadura como un lugar seguro, aunque las dictaduras se guarden mucho de atacar a extranjeros, pero al igual que con Franco aunque daban la imagen de apertura al turismo, era solo para los ricos famosos. En muchos sitios a los jóvenes hippies los echaron del país porque la dictadura y su represión al final afecta a todo el mundo.
Es más seguro cualquier país europeo con sus democracias y leyes que las monarquías del golfo, que ahora persiguen a la gente por sacar fotos y vídeos de los bombardeos con el móvil.
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cosmonauta #8 cosmonauta
#7 A efectos prácticos, Dubai era de los lugares más seguros del mundo, independientemente de ser una dictadura, teocracia o lo que quieras que sean por allí.

Eso si, es un estado policial que controla TODO sobre sus ciudadanos. Pero la seguridad es máxima. Puedes dejar las llaves del Ferrari puestas y lo más probable es que en poco rato alguien te las traiga a casa.
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Suigetsu #10 Suigetsu
#5 En el momento que tienes bases militares de un país imperialista militar apuntando al país vecino no, nunca los ha hecho unos países seguros.
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mono #1 mono
Y eso que todavía no han apuntado a dar. Espero que nunca llegue ese día, pero se cae la economía global en un segundo
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menéame