Cómo la guerra de Irán rompió el espejismo de seguridad en lugares del Golfo como Dubái y Qatar (y las millonarias pérdidas que conlleva)

En las últimas décadas, mientras las bombas caían sobre Líbano, atacantes suicidas se hacían explotar en mercados repletos de personas en Irak y el autodenominado Estado Islámico secuestraba y decapitaba en espectáculos macabros a trabajadores extranjeros en Siria, Dubái era una fiesta constante. Los ricos del mundo compraban mansiones en islas artificiales frente a sus costas, se paseaban por el Louvre de Abu Dhabi, o hacían safaris por el desierto catarí. En un vecindario sacudido por guerras, protestas e inestabilidad, los países del golfo.
| etiquetas: guerra , irán
La seguridad no es un espejismo, simplemente desaparece cuando se promueve una guerra. Es de perogrullo.
Mañana mismo cualquier país europeo podría volverse inseguro si a algún bastardo se le ocurre montar un nuevo conflicto. Exactamente lo que pasó en Ucrania, por otro lado.
Ahora no solo han demostrado que tener esos sistemas no garantiza la seguridad sino también que EEUU puede dejarte sin munición si Israel también la necesita.
En Corea del sur también están disfrutando mientras EEUU se lleva sus defensas AA
Cuando se entra en fase bélica, todo se da la vuelta.
Es más seguro cualquier país europeo con sus democracias y leyes que las monarquías del golfo, que ahora persiguen a la gente por sacar fotos y vídeos de los bombardeos con el móvil.
Eso si, es un estado policial que controla TODO sobre sus ciudadanos. Pero la seguridad es máxima. Puedes dejar las llaves del Ferrari puestas y lo más probable es que en poco rato alguien te las traiga a casa.