En la CNN apuntan el verdadero motivo que busca Trump con Groenlandia: 'Podría ser Trumpland'

La respuesta apunta menos a la seguridad y más al ego político. Trump quiere dejar huella física, territorial. Admira abiertamente a presidentes expansionistas como Thomas Jefferson, que duplicó el tamaño del país con la compra de Luisiana, o William McKinley, bajo cuyo mandato se anexionó Hawái. Según el análisis de CNN, Trump no quiere compartir ni negociar, quiere poseer. Y, si pudiera, rebautizar. De ahí la ironía de Trumpland, que en realidad encierra una advertencia: la tentación imperial está de vuelta en la Casa Blanca.

fofito #2 fofito
En lo personal opino que Trump no tiene ni puta idea de lo que se cuece con Groenlandia más allá de creer que, a título personal, su incorporación a la Unión le haría pasar a la Historia con mayúsculas de los EEUU.
Creo que a su egolatrismo le han vendido una película de grandeza cuyas consecuencias no es capaz de comprender .
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Quiere su propia isla? Su amigo la tenía
#1 pcmaster
A ver si la visita antes y de paso de queda congelado. xD
