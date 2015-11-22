Cientos de personas protestan frente al Supremo al grito de "vergüenza"

Varios centenares de ciudadanos convocados a través de mensajes por whatsapp se han concentrado frente al Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz. A la concentración en la Plaza Villa de París, convocada a las 11.30 de este domingo, han asistido la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, actual Fiscal coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática y predecesora de García Ortiz al frente de la de la Fiscalía General del Estado, y el exjuez Baltasar Garzón.