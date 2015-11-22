Cientos de personas protestan frente al Supremo al grito de "vergüenza"

Varios centenares de ciudadanos convocados a través de mensajes por whatsapp se han concentrado frente al Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz. A la concentración en la Plaza Villa de París, convocada a las 11.30 de este domingo, han asistido la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, actual Fiscal coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática y predecesora de García Ortiz al frente de la de la Fiscalía General del Estado, y el exjuez Baltasar Garzón.
¿ Ves ? Es solo cuestión de que relato prefieres creer.
Viva la democracia.
No es un puto juego de suma cero, que solo pueden ser corruptos unos u otros.
Puedes pensar que el psoe es corrupto y pensar lo mismo del pp.
Hostia, macho, estás tronao...
Es que ni Valle-Inclán...
Será Ayuso? Será su testaferro? Será el borracho?
Se ha cometido un golpe de estado judicial ... esto es así lo diga Agamenon o su porquero.
Un clavo importarte en el ataúd de loas aspiraciones electorales de las derechas auguro yo porque no concibo que una mayoría de los ciudadanos tengan el valor y moral para tragar con esta mierda sin mas.
Lo que no concibes es que; a lo mejor vives en una caja de resonancia
Hasta que no haya elecciones no se sabrá que opina la mayoría.
Por si quieres enviar una caja de resonancia a más de uno.
'...si esta jugada no les sale bien, que auguro que no les va a salir nada bien...pueden darse por politicamente amortizados...'
Si el condenado es del PP, los jueces son la leche, si es del PSOE, son fachas
Pues nada, los jueces superiores son políticos, y en este tribunal mandan los políticos de la oposición ¡A jodernos!
Esa gente es la que ha vivido la transición y los coletazos de la dictadura del canco asesino y genocida y sabe oler a leguas lo que es un golpe de estado, aunque sea blando, para facilitarle el asalto al poder a la fascistada.
Porque eso, que pondría los pelos de punta a cualquier demócrata, es la basura que viene. Una panda de revanchistas negacionistas absolutamente incompetentes como lo han demostrado con la DANA de Valencia, con los incendios de CyL y Extremadura y como… » ver todo el comentario
De hecho es bastante probable que le llames padre.
Y también lo trates como a un hermano.
Pero estaría bien que fuera muy fácil y que todos los listos éstos la tuvieran y dejaran de tener la española. Que no ocuparan servicios públicos de este país, que ya están bastante saturados. Y, por supuesto, nada que vender en españita, si acaso exportar, como hacen los extranjeros.
En Andorra no hay de ná. Ni aeropuerto tienen.
Ah, y que aprendieran catalán, si no saben.
¡La envidia me corroe!
Si es que te tienes que reír