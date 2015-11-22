edición general
Cientos de personas protestan frente al Supremo al grito de "vergüenza"

Varios centenares de ciudadanos convocados a través de mensajes por whatsapp se han concentrado frente al Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García-Ortiz. A la concentración en la Plaza Villa de París, convocada a las 11.30 de este domingo, han asistido la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, actual Fiscal coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática y predecesora de García Ortiz al frente de la de la Fiscalía General del Estado, y el exjuez Baltasar Garzón.

A.more #13 A.more
#5 las elecciones vienen después de aleccionar a la gente con juicios inexistentes que no deberían haber existido? Ole!!! Viva la democracia
Quel #24 Quel
#13 Vienen después de aleccionar a la gente con que es normal que el fiscal general del estado filtre datos de un tipo con tal de atacar a una contrincante política para apartar el foco de la esposa del presidente que está en otro juicio.

¿ Ves ? Es solo cuestión de que relato prefieres creer.
:roll:

Viva la democracia.
vicus. #12 vicus. *
Es que es una puta vergüenza, como lo fué con el caso Wanninkhof "El caso Wanninkhof es un caso de error que sucedió en Andalucía (España) cuando, en un ambiente de histeria popular creado por los medios de comunicación y en un juicio plagado de irregularidades por parte de las autoridades judiciales y policiales, Dolores Vázquez Mosquera fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Wanninkhof Hornos, nacida el 9 de noviembre de 1979, quien había sido asesinada el 9…   » ver todo el comentario
A.more #14 A.more
Han puesto a los opinadores a quemar los comentarios. Estos opinan de la sanidad? Del testaferro de la ayuso? Ya te digo yo que no
#18 alamajar
#14 les importa mucho una filtración, pero nada que les roben una millonada
Quel #25 Quel *
#18 Que el FGE sea culpable de revelación se datos reservados no es excluyente con la corrupción del pp.
No es un puto juego de suma cero, que solo pueden ser corruptos unos u otros.
:roll:

Puedes pensar que el psoe es corrupto y pensar lo mismo del pp.
#32 alamajar
#25 pero leyéndote solo veo críticas a un lado
#20 tromperri
#9 contra los del PP las pruebas suelen ser abrumadoras. Contra la izquierda y el independentismo se inventa, se fabrica, se fuerza la letra de la ley. Y no lo digo yo lo dicen sentencias en Europa.
#21 Ovidio
#20 Contra la izquierda y el independentismo se inventa, se fabrica, se fuerza la letra de la ley

Hostia, macho, estás tronao...
ehizabai #4 ehizabai
Y ponen al Garzón a hablar de justicia.
Es que ni Valle-Inclán...
A.more #17 A.more
#4 un juez, de los pocos, inhabilitado. Cuantos más? Por qué? Justicia no de derechas, sino golpista
Torrezzno #8 Torrezzno *
Si me permitís la apreciación. No se distinguen mucho de las fotos de los viejos fachas de ayer. ¿Entendemos ahora porqué no se hace nada con los alquileres? Las huestes de yayos dan mas miedo que los rohirrim de Rohan
3 K 55
A.more #19 A.more
#8 cuentas hechas a propósito de este caso?
Será Ayuso? Será su testaferro? Será el borracho?
#1 casicasi
Mando el vídeo porque El País tiene muro de pago.
#2 Ovidio
Menuda reunión de Charos :palm:
oceanon3d #3 oceanon3d *
#2 Demócratas que defienden la democracia ... de verdad no como otros que creen que ponerse una pulsera la bandera es defenderla ... hay que leer mucho y sobre todo variado para entenderlo.

Se ha cometido un golpe de estado judicial ... esto es así lo diga Agamenon o su porquero.

Un clavo importarte en el ataúd de loas aspiraciones electorales de las derechas auguro yo porque no concibo que una mayoría de los ciudadanos tengan el valor y moral para tragar con esta mierda sin mas.
Quel #5 Quel *
#3 Relato, relato, relato ...
:roll:

Lo que no concibes es que; a lo mejor vives en una caja de resonancia
Hasta que no haya elecciones no se sabrá que opina la mayoría.
:-*
beltzak #31 beltzak
#5 Las elecciones ya las ganó Feijoo pero no quiso gobernar.

Por si quieres enviar una caja de resonancia a más de uno.
frankiegth #6 frankiegth *
#3. Comenté esto recientemente coincidiendo plenamente con lo que dices :

'...si esta jugada no les sale bien, que auguro que no les va a salir nada bien...pueden darse por politicamente amortizados...'
www.meneame.net/story/tenso-choque-intxaurrondo-miguel-tellado-acuso-p
#9 Ovidio
#3 Se ha cometido un golpe de estado judicial

Si el condenado es del PP, los jueces son la leche, si es del PSOE, son fachas
Quel #11 Quel
#9 Según menéame, Tal cuál, hermano. Tal cual.
:troll:
JuanCarVen #26 JuanCarVen
#9 Los hechos por lo que se ve os dan igual, todo lo que no sea vuestra cámara de eco es el enemigo a destruir.
Autarca #10 Autarca *
#3 Si defendieran la democracia estarían también a la entrada del gobierno, que hablan de independencia judicial en la oposición pero luego no quieren oír hablar de ella en el poder

www.meneame.net/story/cuando-pedro-sanchez-queria-cgpj-eligiera-concur

Pues nada, los jueces superiores son políticos, y en este tribunal mandan los políticos de la oposición ¡A jodernos!
#23 Pájaroloco
#3 La democracia se sustenta en la independencia del poder judicial
#16 Nusku *
#2 Al menos no han salido de permiso del psiquiátrico.

www.camachoph.com/galeria/retrato1
Cehona #22 Cehona
#2 La juventud hitleriana prefiere Ferraz. Son más demócratas.
Desideratum #28 Desideratum *
#2 ¿Charos? xD

Esa gente es la que ha vivido la transición y los coletazos de la dictadura del canco asesino y genocida y sabe oler a leguas lo que es un golpe de estado, aunque sea blando, para facilitarle el asalto al poder a la fascistada.

Porque eso, que pondría los pelos de punta a cualquier demócrata, es la basura que viene. Una panda de revanchistas negacionistas absolutamente incompetentes como lo han demostrado con la DANA de Valencia, con los incendios de CyL y Extremadura y como…   » ver todo el comentario
valandildeandunie #30 valandildeandunie
#2 Tú eres más de estar con estos.

www.camachoph.com/galeria/retrato1/2015-11-22-espan-istan-011-3

De hecho es bastante probable que le llames padre.
Y también lo trates como a un hermano.
beltzak #33 beltzak
#2 Menudo señoro tendrás que ser tú para hablar así de tus padres y de tus abuelos simplemente porque opinan diferente a ti.

es.wikipedia.org/wiki/Charo_(término)
Expat_Guinea_Ecuatorial #29 Expat_Guinea_Ecuatorial
Garzon el tio que iba contra la corrupcion de la PSOE en los 90 hasta que la PSOE le ofrecio un carguito y se cambio de bando
#15 pozz
El impresentable corrupto condenado de Garzon dando lecciones de moralidad... esta gentuza no se cansa de hacer el ridiculo, ahora en defensa del delincuente Fiscal General del Estado condenado. :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
EldelaPepi #27 EldelaPepi
Conseguir la nacionalidad en Andorra es como hacerse astronauta. Tela difícil.
Pero estaría bien que fuera muy fácil y que todos los listos éstos la tuvieran y dejaran de tener la española. Que no ocuparan servicios públicos de este país, que ya están bastante saturados. Y, por supuesto, nada que vender en españita, si acaso exportar, como hacen los extranjeros.
En Andorra no hay de ná. Ni aeropuerto tienen.
Ah, y que aprendieran catalán, si no saben.
¡La envidia me corroe! xD xD xD
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Habla el juez corrupto expulsado de la carrera por hacer escuchas entre los abogados y los clientes.

Si es que te tienes que reír
