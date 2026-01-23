Científicos descubren que el tamaño del pene influye en la atracción femenina

Las conclusiones de la investigación sugieren que el tamaño del pene influye en la atracción femenina, de acuerdo al equipo científico de la Universidad de Australia Occidental. El estudio además concluye que los hombres ven a aquellos con un pene más largo como un rival representando una mayor amenaza, tanto física como sexual, según un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Biology.
| etiquetas: científicos , tamaño , pene , influencia , atracción , mujeres
Se lo miden en los aseos de los gym y discotecas?
No estás a la moda bro...
Según este paper científico el tamaño de la nariz permite predecir de forma significativa el tamaño del pene: pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10251097/
En resumen, más es más, y menos, menos