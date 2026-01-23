edición general
10 meneos
57 clics
Científicos descubren que el tamaño del pene influye en la atracción femenina

Científicos descubren que el tamaño del pene influye en la atracción femenina

Las conclusiones de la investigación sugieren que el tamaño del pene influye en la atracción femenina, de acuerdo al equipo científico de la Universidad de Australia Occidental. El estudio además concluye que los hombres ven a aquellos con un pene más largo como un rival representando una mayor amenaza, tanto física como sexual, según un nuevo estudio publicado en la revista PLOS Biology.

| etiquetas: científicos , tamaño , pene , influencia , atracción , mujeres
10 0 0 K 235 ciencia
14 comentarios
10 0 0 K 235 ciencia
Comentarios destacados:    
#1 Zamarro
¿Y quien va con el ciruelo al aire por la calle?
Se lo miden en los aseos de los gym y discotecas?
4 K 50
Harkon #7 Harkon
#1 Se entiende que se comprueba en el momento del acto y que en función de eso luego las mujeres eligen.
1 K 24
miliki28 #2 miliki28
#1 Unos calcetines en los gallumbos suele ser suficiente
1 K 19
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#1 el escote masculino con la bragueta abierta.

No estás a la moda bro...
1 K 17
Veelicus #11 Veelicus
#1 Se lo cuentan entre ellas... no lo reconocen, pero es asi.
0 K 12
sorrillo #10 sorrillo *
#1 ¿Y quien va con el ciruelo al aire por la calle?

Según este paper científico el tamaño de la nariz permite predecir de forma significativa el tamaño del pene: pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10251097/
0 K 10
lonnegan #3 lonnegan
Joer si lo llego saber antes...
0 K 11
Cantro #4 Cantro
Un amigo la tenía tan grande que tenía prepucio, pucio y postpucio
4 K 37
Mark_ #12 Mark_
#4 ¿y ese amigo está aquí, en esta sala? :troll:
0 K 11
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 el mio tiene hasta índice...
0 K 8
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Igual que los pechos o el espacio entre las piernas... que sorpresa.
0 K 8
Harkon #9 Harkon
Calla oh, quien podría haberlo imaginado... ? :troll: xD
0 K 15
#13 XXguiriXX
esta investigación ofrece el primer respaldo experimental amplio a la idea de que el tamaño del pene influye en la atracción femenina y en la evaluación masculina de rivales, aunque su efecto actúa junto a otros rasgos físicos.
En resumen, más es más, y menos, menos :shit:
0 K 13

menéame