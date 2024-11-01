edición general
3 meneos
14 clics
Un estudio indica que el pene y la altura influyen en la atracción, pero no tanto como creen los hombres

Un estudio indica que el pene y la altura influyen en la atracción, pero no tanto como creen los hombres

Según los autores, el atractivo sexual y la percepción de amenaza podrían explicar el tamaño inusualmente grande del pene humano. El trabajo también muestra que los hombres tienden a sobreestimar la importancia del tamaño corporal, mientras que las mujeres valoran más el conjunto.

| etiquetas: biología , antropología , tamaño corporal , atractivo sexual
3 0 0 K 27 ciencia
4 comentarios
3 0 0 K 27 ciencia
Alakrán_ #1 Alakrán_
Por experiencia diría que para que conozcan el importante tamaño de tu pene, primero te la tienes que camelar. Luego ya todo resulta más fácil.
0 K 11
Mangione #2 Mangione
Y en ese estudio… para que el pene resultase “atractivo”… lo llevaban al aire, o qué?
1 K 22
#4 mcfgdbbn3 *
Evidentemente, si eres un idiota, ya puedes ser todo lo 666 que quieras, que no te van a querer tocar ni con un palo.

Pero que tampoco nos digan que la estatura o el pene dan igual, que nos aceptemos a nosotros mismos, que nos queramos mucho y que no nos hagamos cirugías estéticas, porque todos sabemos que no todos los cuerpos molan por igual, y que unos molan más que otros, y que si te toca "el malo" es algo que puede doler bastante. #Viva_la_cirugía_estética

A mí mi estatura me…   » ver todo el comentario
0 K 12
#3 PendergastAloysius
No influye tanto como creéis... Influye más.
1 K 19

menéame