Un estudio indica que el pene y la altura influyen en la atracción, pero no tanto como creen los hombres

Según los autores, el atractivo sexual y la percepción de amenaza podrían explicar el tamaño inusualmente grande del pene humano. El trabajo también muestra que los hombres tienden a sobreestimar la importancia del tamaño corporal, mientras que las mujeres valoran más el conjunto.
| etiquetas: biología , antropología , tamaño corporal , atractivo sexual
Pero que tampoco nos digan que la estatura o el pene dan igual, que nos aceptemos a nosotros mismos, que nos queramos mucho y que no nos hagamos cirugías estéticas, porque todos sabemos que no todos los cuerpos molan por igual, y que unos molan más que otros, y que si te toca "el malo" es algo que puede doler bastante. #Viva_la_cirugía_estética
