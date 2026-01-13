China quiere lanzar 200.000 satélites al espacio (y por qué esto es una locura)

El nuevo Instituto de Utilización del Espectro de Radio e Innovación Tecnológica —una oscura entidad registrada el pasado 30 de diciembre en China— acaba de presentar ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) los planes para lanzar dos megaconstelaciones de 96.714 satélites cada una, llamadas CTC-1 y CTC-2. Esta solicitud masiva, realizada junto a otros actores estatales como China Mobile, eleva la cifra total de nuevos satélites chinos planificados a más de 200.000, una dimensión disparatada para combatir contra SpaceX
Lo que no puedes hacer es denegarles a unos, y a otros darles via libre (y mas cuando esto se ha demostrado que se usa como arma de propaganda política y en caso de guerra) porque aqui cuando el señor con espasmos facilmente confundibles con saludos del siglo pasado lanzo su constelacion.... no vi a ningun medio quejarse (y yo puedes buscar comentarios viejillos) fui de los primeros en poner el grito en el cielo y me sigue pareciendo una cafrada.
Se ha criticado la constelación de satélites (7000) de StarLink, por muchas partes. Estos constituyen la mayor parte de satélites que tiene EEUU actualmente. Una gran parte del resto también son de empresas. Sin estos satélites de empresas la diferencia entre EEUU y Rusia (el segundo que más tiene) es bastante menor
En total EEUU o empresas de allí tienen unos 11.000 satélites.
Debería haber un organismo internacional que ponga coto y que tenga derecho a veto, de seguir así va a haber tanta basura espacial que los vamos a quedar atrapados en el planeta para siempre.
A Elon y Amazon que estan poniendo 100.000 satelites les hacen la ola.
