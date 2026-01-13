China quiere lanzar 200.000 satélites al espacio (y por qué esto es una locura)

El nuevo Instituto de Utilización del Espectro de Radio e Innovación Tecnológica —una oscura entidad registrada el pasado 30 de diciembre en China— acaba de presentar ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) los planes para lanzar dos megaconstelaciones de 96.714 satélites cada una, llamadas CTC-1 y CTC-2. Esta solicitud masiva, realizada junto a otros actores estatales como China Mobile, eleva la cifra total de nuevos satélites chinos planificados a más de 200.000, una dimensión disparatada para combatir contra SpaceX