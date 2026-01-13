edición general
11 meneos
36 clics
China quiere lanzar 200.000 satélites al espacio (y por qué esto es una locura)

China quiere lanzar 200.000 satélites al espacio (y por qué esto es una locura)

El nuevo Instituto de Utilización del Espectro de Radio e Innovación Tecnológica —una oscura entidad registrada el pasado 30 de diciembre en China— acaba de presentar ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) los planes para lanzar dos megaconstelaciones de 96.714 satélites cada una, llamadas CTC-1 y CTC-2. Esta solicitud masiva, realizada junto a otros actores estatales como China Mobile, eleva la cifra total de nuevos satélites chinos planificados a más de 200.000, una dimensión disparatada para combatir contra SpaceX

| etiquetas: space x , china , satélites
9 2 0 K 167 tecnología
14 comentarios
9 2 0 K 167 tecnología
Comentarios destacados:    
Top_Banana #5 Top_Banana
Si lo hace EEUU está bien y si lo hace China está mal.

¿Es así?

¡!A tomar por culo!!
7 K 81
Huginn #7 Huginn
#5 Te corrijo: Si lo hace EEUU está mal y si lo hace China está mal.

Es así.
3 K 50
skaworld #11 skaworld
#5 #7 Ambas estan mal, pero como ambas estan mal, que tiren abajo los starklink

Lo que no puedes hacer es denegarles a unos, y a otros darles via libre (y mas cuando esto se ha demostrado que se usa como arma de propaganda política y en caso de guerra) porque aqui cuando el señor con espasmos facilmente confundibles con saludos del siglo pasado lanzo su constelacion.... no vi a ningun medio quejarse (y yo puedes buscar comentarios viejillos) fui de los primeros en poner el grito en el cielo y me sigue pareciendo una cafrada.
0 K 13
#10 MADMax2 *
#5 No, creo que no se ha dicho eso.

Se ha criticado la constelación de satélites (7000) de StarLink, por muchas partes. Estos constituyen la mayor parte de satélites que tiene EEUU actualmente. Una gran parte del resto también son de empresas. Sin estos satélites de empresas la diferencia entre EEUU y Rusia (el segundo que más tiene) es bastante menor

En total EEUU o empresas de allí tienen unos 11.000 satélites.

Del total de satélites se estima que entre el 60 y 70% están operativos,…   » ver todo el comentario
2 K 24
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
#5 no, poner esa burrada de satélites está mal para quien lo haga. Incluso está mal la cantidad de satélites que tiene eeuu por sí misma.

Debería haber un organismo internacional que ponga coto y que tenga derecho a veto, de seguir así va a haber tanta basura espacial que los vamos a quedar atrapados en el planeta para siempre.
0 K 11
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Dentro de poco, una ardilla va a poder dar la vuelta al mundo saltando de satélite en satélite. xD
3 K 49
#1 cocococo
Dentro de poco va a haber más satélites que personas.
1 K 21
Gry #4 Gry
Cada país debería estar limitado a lanzar como máximo los mismos satélites que los estadounidenses. :-P
0 K 18
#9 UNX
Los astrónomos deben de estar encantados.
1 K 18
#14 sisi
No crea que sea una propuesta seria. Parece.mas una propuesta para forzar una regulación más estricta del tema.
0 K 10
#6 MADMax2
Va a ser más difícil salir al espacio que cruzar un paso de peatones en determinados países
0 K 10
#3 Alcalino
Es una buena estrategia

¿Quieres libertad? Te vamos a dar libertad hasta que pidas a gritos regulación
0 K 9
ostiayajoder #8 ostiayajoder
Bueno, si chocan 2 en poco tiempo el resto chocaran tambien y tendran la orbita ocupada con basura 20 años.

Que le vamos a hacer....
0 K 8
#12 Zamarro
Lo de "una oscura entidad" me ha matado de risa.
A Elon y Amazon que estan poniendo 100.000 satelites les hacen la ola.
Pero si lo hacen otros, son oscuros, y malvados.
0 K 7

menéame