79
meneos
548
clics
China despliega en el estrecho de Ormuz el mayor buque de inteligencia del mundo, con sensores capaces de rastrear 1.200 misiles simultáneamente desde el conflicto con Irán
El barco se mantiene en aguas internacionales, una decisión que permite a China evitar conflictos legales directos.
|
etiquetas
:
china
,
guerra
,
iran
50
29
0
K
533
actualidad
26 comentarios
50
29
0
K
533
actualidad
#1
manbobi
Legales? Como si la "legalidad internacional" fuese algo
12
K
112
#4
Verdaderofalso
#1
eso venía a decir, la legalidad internacional cuando hablamos del faro de occidente y de la única democracia de la zona es inexistente viendo lo visto
6
K
60
#14
Gry
*
#1
#4
Libertad de navegación: Puedes ir a donde te salga de los huevos por aguas internacionales y eso incluye cruzar ciertos estrechos, como Gibraltar, aunque estén en aguas nacionales.
es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_navegación
Los EEUU son sus principales defensores, cada poco cruzan el estrecho de Taiwan para recordarlo.
0
K
15
#8
Ripio
#1
Sí que es algo.
Un chiste.
Malo.
1
K
39
#2
Dav3n
Despliega, despliega, no sé yo, lleva semanas ahí aportando inteligencia y se ha dicho por activa y por pasiva, van un poco tarde estos del Huff...
China lleva aportando inteligencia y satélites desde antes de que llegasen los gringos.
4
K
66
#21
Rembrandt
#2
Tu sabes lo que dice JuanCoca69 en twiter. ...... que ya nos conocemos
Esas son tus fuentes.
A ver, donde están las fuentes campeón
0
K
10
#24
Dav3n
#21
Si si, chavalote, lo que tú digas, fuente el Huffington
Sois un meme
0
K
13
#25
Rembrandt
*
#24
go to
#22
Pero dime, yo no he dado ningún dato. Eres tu el que ha dado un dato concreto y te pregunto. Tienes alguna fuente??
... di que no la tienes y que son tus cojones morenos, y acabamos antes.
0
K
10
#26
Dav3n
#25
Qué no te voy a enlazar nada, no pierdo el tiempo con bots.
He puesto información sobre ello varias veces y se sabía, cualquiera medio informado lo sabia
Por eso era tan ridículo ver a los tontos de siempre repitiendo como loros que "China no ayuda a Irán".
Vas a venir ahora a comerme la oreja
0
K
13
#10
Pitchford
Que tenga cuidado con los misiles perdidos de "Irán"...
4
K
42
#20
JanSmite
La pregunta es a quién le van a suministrar esa información…
1
K
26
#3
Spirito
*
Ya veremos a ver cuánto tarda EEUU en enviar un torpedo, un dron o algo para intentar cargárselo. Ufff.
¡Olé China!
Por cierto, todo esto se puede complicar muchísimo, nenes. Ojalá que no, por favor, pero veo posicionamientos militares verdaderamente inauditos que indican escalada.
2
K
26
#6
Verdaderofalso
#3
no creo que ese barco esté solo… cuento con dos submarinos y algún barco de refuerzo en superficie
1
K
35
#7
Spirito
*
#6
Sí, sí, yo también cuento con ello porque saben que es bastante peligroso porque, a ninguno se nos escapa creo, está ahí para ofrecer apoyo de radar e inteligencia militar a Irán.
0
K
9
#9
frankye
#6
Va acompañado de un crucero Tipo 055 y un destructor Tipo 052D, eso en superficie, bajo agua vete a saber.
9
K
88
#12
josde
#3
Segun Trump ya esta la guerra ganada y Irán no puede ni defenderse.
1
K
26
#13
XtrMnIO
#3
China ya lo ha dicho antes: ellos nunca atacarán primero, pero si alguien les ataca, no tendrán una segunda oportunidad de hacerlo.
3
K
33
#18
sorrillo
*
#13
En una conflicto con armamento convencional siempre hay segundas oportunidades para atacar, y terceras y cuartas y decenas más, pueden estar años atacándose los unos a los otros.
A menos que China se refiriera a destruir al enemigo con armamento nuclear la afirmación es grandilocuente pero un sinsentido.
0
K
11
#19
Spirito
#13
Y es así. Su filosofía de vida, igual que la filosofía de vida de los iraníes (de tendencia Chií) es paz y concordia pero, si los atacan se defenderán hasta la muerte, con todas las consecuencias.
Nos mintieron acerca de musulmanes salvajes. No es así la cosa, al contrario, pero si matan a sus hijos, mujeres, ancianos a los que respetan y a ellos mismos, para ellos es una obligación dar la vida por sí y por esos agravios intolerables (para ellos y para cualquiera) y dan la vida gustosos en tal caso.
No se puede agredir, avasallar, matar... como está haciendo EEUU e Israel ahora.
Hay que respetar a cada pueblo y cultura.
3
K
33
#11
alpoza
Esto es una escalada muy seria, una cosa es que China les chivase a Iran los posicionamientos de los radares USA que se han cargado y otro poner buques de guerra directamente en la zona.
0
K
9
#15
JuanCarVen
*
#11
Estás de broma, llevan USA e Israel una semana bombardeando Teherán y Irán replicando, y la escalada la va a causar el que no ha pegado un tiro. Los chinos han ido a testear su material de guerra en un entorno realista. Está haciendo lo mismo que la OTAN en Ucrania pero a una escala inferior, si todo el armamento iraní fuera chino sería actuar como la OTAN
8
K
66
#23
LaInsistencia
#15
Si a EEUU le derriban un AWACS, se monta la de Dios es Cristo. Ese barco es un AWACS con mucha menos altura de operación... se conoce que le han dado la vuelta al concepto, menos radio de visión a cambio de poder quedarse quietos en un sitio sin gastar combustible.
0
K
7
#22
Rembrandt
*
#11
en la zona...... me juego un huevo que es una inventada.
Titular .... despliega en el estrecho de Ormuz
En el artículo:..... cerca del estreco de ormuz
Con lo fácil que sería poner en el mapa donde están. Bucarlo online en los buscadores.... pero eso sería hacer periodismo y no basura.
El LioWANG1 .... según está web... está en casa cristo. Cerca de Corea....
www.vesselfinder.com/es/vessels/details/1063607
0
K
10
#16
karaskos
Esto empieza a oler mal
Empezado a comprar pastillas de yodo, el 131 estará al acecho
0
K
8
#5
meneandotela
El "sniffer" chino ya está en la zona.
Lo que están es observando todas las señales por si en algún momento el naranjo quisiera entrar en combate contra ellos.
0
K
6
#17
Gry
#5
¿Donde vas a encontrar mejor información sobre l capacidad de las armas y defensas estadounidenses?
0
K
15
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
