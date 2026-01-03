edición general
China condena enérgicamente el uso de la fuerza de Estados Unidos contra Venezuela [ENG]

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó que China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso descarado de la fuerza de Estados Unidos contra un estado soberano y la acción contra su presidente. En respuesta, el portavoz dijo que tales actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y la región del Caribe.

jm22381 #3 jm22381 *
Está bien saber que ellos nunca van a secuestrar al presidente de Taiwan :troll:
tusitala #4 tusitala
#3 Igual se anima ahora, si Trump puede...
anarion321 #8 anarion321
#3 China jamás secuestraría a Xi Jinping :troll:
ElRespeto #12 ElRespeto
#3 Taiwan es parte China, no tiene presidente.
jm22381 #13 jm22381
#12 Lai Ching-te no opina lo mismo.
#14 encurtido
China puede mostrar su disconformidad, pero no va a hacer nada.

#12 Claro que tiene presidente. Es un país absolutamente independiente de facto, pero con una especie de pacto de que su independencia oficiosa no la hacen oficial si está China (continental) delante y a cambio China no los invade.
#2 guillersk
Deeply concerned
Supercinexin #10 Supercinexin
China puede decir Misa de doce, como hace siempre que USA cambia al enésimo régimen de mierda apoyado sólo por Chinarrusia o arma al enésimo genocida para limpiar de morenos Oriente Medio. Muy constelnados, la guela no es buena es mejol el comercio, blablabla y fuera.

Irrelevante las declaraciones chinas en cualquier conflicto mundial. Las relevantes son las de USA y sus aliados.
Sawyer76 #5 Sawyer76
¿Y lo que hicieron ellos a Vietnam en el 79 que fue?
A.more #7 A.more
#5 que hizo EEUU con Vietnam?
Sawyer76 #9 Sawyer76
#7 Pues aún peor. A lo que voy es que es todo postureo, ningún país es un hermano de la caridad, son todo intereses y estrategia.
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
深感担忧 :-|
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 Y no es para menos.
#15 Perrota
Y aparte de patalear, van a hacer algo? Como en Gaza. Nada.
Spirito #11 Spirito
Lo que no sabemos es si EEUU seguirá violando las leyes internacionales o no y, en tal caso, si todo esto no escalará en unos pocos años en un conflicto bélico que se le puede ir de las manos a la Humanidad.
#16 Jacusse
Condena enérgica.

Dónde hemos visto esto antes?
