China condena enérgicamente el uso de la fuerza de Estados Unidos contra Venezuela [ENG]

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó que China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso descarado de la fuerza de Estados Unidos contra un estado soberano y la acción contra su presidente. En respuesta, el portavoz dijo que tales actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y la región del Caribe.
#12 Claro que tiene presidente. Es un país absolutamente independiente de facto, pero con una especie de pacto de que su independencia oficiosa no la hacen oficial si está China (continental) delante y a cambio China no los invade.
Irrelevante las declaraciones chinas en cualquier conflicto mundial. Las relevantes son las de USA y sus aliados.
Dónde hemos visto esto antes?