China condena enérgicamente el uso de la fuerza de Estados Unidos contra Venezuela [ENG]

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó que China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso descarado de la fuerza de Estados Unidos contra un estado soberano y la acción contra su presidente. En respuesta, el portavoz dijo que tales actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y la región del Caribe.