¿Por qué celebran? La gente común de Gaza explica cómo ganaron la guerra

¿Por qué, entonces, mi muro de redes sociales sigue mostrando a palestinos celebrando abiertamente su victoria? ¿Por qué los niños de Gaza, aunque demacrados y exhaustos por la hambruna, siguen bailando la tradicional debka? ¿Por qué Maria Hannoun, de 5 años y una de las muchas personas influyentes de Gaza, sigue recitando poesía de Mahmoud Darwish y enviando mensajes apasionados al presidente estadounidense Donald Trump de que Gaza jamás será derrotada?

palestina , resistencia , opinión , ramzy baroud
comentarios
io1976
Para ellos resistir a los anglosionazis es vencer.
capitan.meneito
¿Qué guerra?
Genocidio.
Veelicus
Han ganado en el sentido en el que gente que hasta hace 2 años no se hubiese nunca puesto en contra de Israel se ha dado cuenta del monstruo al que han apoyado.
Ahora tienen que seguir trabajando para que la maquina de banqueo sionazi no funcione, porque esta trabajando a pleno rendimiento
Eibi6
Mira que hay malas personas pululando por aquí, sobre todo desde lo de los 500 de los fundadores de la página... Pero lo de #_5 se lleva la palma como la mayor miserable que anda por estos lares
ElBeaver
No obtuvieron nada, solo ganaron tiempo.
ElenaCoures1
¿por qué no celebrar?  media
soberao
¿Y qué ha ganado Israel? Vale, todavía siguen en Eurovision pero ¿además de eso? Su bandera y su país es hoy la escoria del siglo XXI y el símbolo del fascismo moderno y la barbarie fascista para la posteridad.
Israel no tiene ya caretas y aunque siguen con el blanqueo mediático, están tocados que matar periodistas lo hacían por algo: para que no mostraran las bestias fascistas que son, peor que nazis y el ISIS.
desastrecolosal
Ehh! que Pedro ha mandado dos aviones a Gaza para rescatar niños!

Vota PSOE, por ti, por todos!
