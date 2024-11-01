¿Por qué celebran? La gente común de Gaza explica cómo ganaron la guerra

¿Por qué, entonces, mi muro de redes sociales sigue mostrando a palestinos celebrando abiertamente su victoria? ¿Por qué los niños de Gaza, aunque demacrados y exhaustos por la hambruna, siguen bailando la tradicional debka? ¿Por qué Maria Hannoun, de 5 años y una de las muchas personas influyentes de Gaza, sigue recitando poesía de Mahmoud Darwish y enviando mensajes apasionados al presidente estadounidense Donald Trump de que Gaza jamás será derrotada?
| etiquetas: palestina , resistencia , opinión , ramzy baroud
Genocidio.
Ahora tienen que seguir trabajando para que la maquina de banqueo sionazi no funcione, porque esta trabajando a pleno rendimiento
Israel no tiene ya caretas y aunque siguen con el blanqueo mediático, están tocados que matar periodistas lo hacían por algo: para que no mostraran las bestias fascistas que son, peor que nazis y el ISIS.
