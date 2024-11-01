·
Los casos de corrupción abiertos al PP a cierre de este año multiplican por 22 la cuantía de los atribuidos al PSOE
El PP habría estafado 4.219 millones de euros adicionales a los de los casos de corrupción ya cerrados, según las cuantías agregadas en las investigaciones en curso a mediados de diciembre de 2025
#2
penanegra
*
Y eso amigos no es corrupción es buena gestión o acaso pensáis que van a tener suficiente con un mísero sueldo de ...
Votad a la derecha malditos
3
K
36
#1
Pertinax
*
Con estos dos, los casos y cuantía de la corrupción son siempre directamente proporcionales al número de territorios que gobiernan.
1
K
25
#3
Kantinero
#1
Prueba a hacer la misma ecuación con el número de muertos
4
K
51
#5
Torrezzno
Ah bueno. Eso me consuela
0
K
20
#4
Fj_Bs
*
El
oscurantismo
es el orden del dia, el
encubrimiento
es el metodo, y la
corrupcion
es la consecuencia
ME PARECIO MUY BUEN RESUMEN ESTA REFLEXION
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
