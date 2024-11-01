edición general
Los casos de corrupción abiertos al PP a cierre de este año multiplican por 22 la cuantía de los atribuidos al PSOE

El PP habría estafado 4.219 millones de euros adicionales a los de los casos de corrupción ya cerrados, según las cuantías agregadas en las investigaciones en curso a mediados de diciembre de 2025

| etiquetas: corrupción , pp , psoe
5 comentarios
penanegra #2 penanegra *
Y eso amigos no es corrupción es buena gestión o acaso pensáis que van a tener suficiente con un mísero sueldo de ...
Votad a la derecha malditos 8-D
Pertinax #1 Pertinax *
Con estos dos, los casos y cuantía de la corrupción son siempre directamente proporcionales al número de territorios que gobiernan.
Kantinero #3 Kantinero
#1 Prueba a hacer la misma ecuación con el número de muertos
Torrezzno #5 Torrezzno
Ah bueno. Eso me consuela :shit:
Fj_Bs #4 Fj_Bs *
El oscurantismo es el orden del dia, el encubrimiento es el metodo, y la corrupcion es la consecuencia
ME PARECIO MUY BUEN RESUMEN ESTA REFLEXION
