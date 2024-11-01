Cascos azules de la ONU derriban un dron israelí entre versiones contradictorias sobre lo ocurrido

El ejército israelí y la misión de paz de las Naciones Unidas en el sur de Líbano dijeron que los cascos azules derribaron un dron israelí durante el fin de semana, pero hicieron declaraciones contradictorias sobre las circunstancias.
Señaló que poco después, un dron israelí lanzó una granada cerca de la misión de paz y un tanque israelí disparó hacia ellos."
Israel lo niega, Israel miente, para variar.
ojalá fueran más
Pero bueno, este es de los errores buenos