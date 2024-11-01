edición general
Cascos azules de la ONU derriban un dron israelí entre versiones contradictorias sobre lo ocurrido

El ejército israelí y la misión de paz de las Naciones Unidas en el sur de Líbano dijeron que los cascos azules derribaron un dron israelí durante el fin de semana, pero hicieron declaraciones contradictorias sobre las circunstancias.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Sin embargo, en un comunicado el domingo, UNIFIL dijo que un dron israelí había sobrevolado una patrulla del contingente "de manera agresiva" y que "los cascos azules aplicaron las contramedidas defensivas necesarias para neutralizarlo".
Señaló que poco después, un dron israelí lanzó una granada cerca de la misión de paz y un tanque israelí disparó hacia ellos."

Israel lo niega, Israel miente, para variar.
ChingPangZe #4 ChingPangZe
Israel arrasa Gaza y no pasa nada. UN derriba un dron israelí y hay que andar dando explicaciones?
Dene #2 Dene
BIEN!
ojalá fueran más
azathothruna #3 azathothruna
Algo me dice que fue por equivocacion :shit:
Pero bueno, este es de los errores buenos
