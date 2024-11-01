Carrero Blanco llevaba razón, muy a pesar mío

Carrero tenía una obsesión clara: el arma atómica. No era un capricho bélico, sino la única vía para garantizar que España fuera realmente independiente. En su magnicidio colaboraron dos organizaciones que, a efectos prácticos, actuaron como bandas criminales coordinadas: CIA y ETA. Cada uno tenía sus motivos. Unos querían eliminar a un preboste del régimen como trofeo; los otros, pilotar la Transición española a imagen y semejanza del Imperio, asegurándose de paso que este país jamás tuviera la bomba atómica, como así ha sido.
Una bomba atómica vale para poco aparte de satisfacer el ego del gobernante de turno y el postureo internacional.
Los países poderosos no lo son por tener armas atómicas, lo son por otras muchas razones.