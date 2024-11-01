Carrero Blanco llevaba razón, muy a pesar mío

Carrero tenía una obsesión clara: el arma atómica. No era un capricho bélico, sino la única vía para garantizar que España fuera realmente independiente. En su magnicidio colaboraron dos organizaciones que, a efectos prácticos, actuaron como bandas criminales coordinadas: CIA y ETA. Cada uno tenía sus motivos. Unos querían eliminar a un preboste del régimen como trofeo; los otros, pilotar la Transición española a imagen y semejanza del Imperio, asegurándose de paso que este país jamás tuviera la bomba atómica, como así ha sido.