edición general
16 meneos
72 clics
Carrero Blanco llevaba razón, muy a pesar mío

Carrero Blanco llevaba razón, muy a pesar mío

Carrero tenía una obsesión clara: el arma atómica. No era un capricho bélico, sino la única vía para garantizar que España fuera realmente independiente. En su magnicidio colaboraron dos organizaciones que, a efectos prácticos, actuaron como bandas criminales coordinadas: CIA y ETA. Cada uno tenía sus motivos. Unos querían eliminar a un preboste del régimen como trofeo; los otros, pilotar la Transición española a imagen y semejanza del Imperio, asegurándose de paso que este país jamás tuviera la bomba atómica, como así ha sido.

| etiquetas: carrero blanco , cia , atentado , eta , bomba atómica , estados unidos
13 3 2 K 126 Historia
10 comentarios
13 3 2 K 126 Historia
Comentarios destacados:    
alfre2 #5 alfre2
Quisieron decir “…alerón”? Igual ha sido un gazapo
0 K 12
#1 guillersk
Os lo dije
Os lo dije
Os lo dije
Os lo dije
0 K 11
#2 Albarkas
Carrero nunca tuvo razón.
0 K 11
josde #3 josde
Seguramente el atentado que mejor sentó a mucha gente en España.
0 K 11
zentropia #8 zentropia
Pruebas de que fue la CiA ?
0 K 10
#9 Beltza01
#8 Encontraron un ejemplar de Mortadelo y Filemón.
0 K 7
#4 Tecar
Ya lo siento, pero no, Carrero blanco no tenía razón.
Una bomba atómica vale para poco aparte de satisfacer el ego del gobernante de turno y el postureo internacional.
Los países poderosos no lo son por tener armas atómicas, lo son por otras muchas razones.
0 K 7
#7 F.c.r
#4 Cómo Corea del Norte ? Te vayas a creer que Naranjito no tiene entre ceja y ceja a "Corea la mala" por lo bien que manejan los nunchakus... La de tontadas que se escriben por estos lares
7 K 77
#10 diablos_maiq
#7 ¿Entonces, desde 1953 hasta que consiguieron la bomba en 2006 no les atacaron por los nunchakus? o_o
0 K 11
#6 Nasser
Vaya mierda de articulo, mejor que se dedique a los cómics
0 K 6

menéame