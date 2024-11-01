Los canales de vídeos basura generados por IA tienen su paraíso en España, con 20 millones de suscriptores

El término slop ha sido recogido hasta en el diccionario Merriam-Webster para definir «contenido digital de baja calidad producido normalmente en grandes cantidades mediante inteligencia artificial». Resulta que esta basurilla es cada vez más común en las redes sociales, y ahora un informe de Kapwing ha puesto cifras y ejemplos de este método para captar clics, visualizaciones y monetización rápida. España tiene el triste honor de estar en el Top 1 mundial del estudio en cuanto a estas mierdas generadas por IA en YouTube.