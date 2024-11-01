edición general
5 meneos
51 clics
Los canales de vídeos basura generados por IA tienen su paraíso en España, con 20 millones de suscriptores

Los canales de vídeos basura generados por IA tienen su paraíso en España, con 20 millones de suscriptores

El término slop ha sido recogido hasta en el diccionario Merriam-Webster para definir «contenido digital de baja calidad producido normalmente en grandes cantidades mediante inteligencia artificial». Resulta que esta basurilla es cada vez más común en las redes sociales, y ahora un informe de Kapwing ha puesto cifras y ejemplos de este método para captar clics, visualizaciones y monetización rápida. España tiene el triste honor de estar en el Top 1 mundial del estudio en cuanto a estas mierdas generadas por IA en YouTube.

| etiquetas: youtube , ia , vídeo basura , slop
4 1 0 K 39 tecnología
1 comentarios
4 1 0 K 39 tecnología
#1 Eukherio
Es un top un tanto chorra. Miran qué canales son tendencia y suman sus suscriptores. No es que 20 millones de españoles estén suscritos, es que son tendencia canales con muchos suscriptores.
0 K 8

menéame