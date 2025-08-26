La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria

Dejaré a los historiadores el debate sobre si Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Pero lo que me resulta absolutamente claro ahora es que este gobierno israelí está cometiendo suicidio, homicidio y fratricidio. Está destruyendo la posición de Israel en el mundo, está matando civiles gazatíes aparentemente sin consideración por la vida inocente, y está desgarrando a la sociedad israelí y al judaísmo mundial, entre aquellos judíos que quieren seguir apoyando a Israel sin importar qué, y aquellos que ya no pueden tolerar.