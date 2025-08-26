edición general
La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria

Dejaré a los historiadores el debate sobre si Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Pero lo que me resulta absolutamente claro ahora es que este gobierno israelí está cometiendo suicidio, homicidio y fratricidio. Está destruyendo la posición de Israel en el mundo, está matando civiles gazatíes aparentemente sin consideración por la vida inocente, y está desgarrando a la sociedad israelí y al judaísmo mundial, entre aquellos judíos que quieren seguir apoyando a Israel sin importar qué, y aquellos que ya no pueden tolerar.

"La campaña"
No, el genocidio
Lo mismo y por los mismos motivos. En pleno SXXI.  media
#3 Y ahora los "cruzados" son zionistas :troll:
Ganarán un trozo de tierra, pero han perdido el relato y el apoyo internacional para siempre de cara a la ciudadanía. No hay ningún país que genere mayor desprecio.
"dejare a los historiadores..."
no se, empieza mal el articulo.
#1 No se trata de como empieza el artículo, sino como acaba. Y bueno, es Thomas L. Friedman quien lo dice, periodista tres veces ganador del premio Pulitzer...
#2 Y judío y sionista (aunque menos recalcitrante que hace años). Y escribiendo en infobae, medio también prosionismo.
Israel avanza hacia convertirse en un Estado paria —al punto de que los israelíes pensarán dos veces antes de hablar hebreo al viajar al extranjero.

Se lo han ganado a pulso ¡malditos sean!
Lo que dice el artículo me parece muy razonable. Y podríamos estar siendo testigos del principio del fin de Israel. No sé a que plazo, pero veo difícil la supervivencia del estado judío.

Lo que nos pone en un escenario temible: 10 millones de judíos... ¿Donde irán?
En europa tenemos mil años de experiencia en robarles, quemarles y gasearles. Nos veo repitiendo viejas costumbres.
