La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria

Dejaré a los historiadores el debate sobre si Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Pero lo que me resulta absolutamente claro ahora es que este gobierno israelí está cometiendo suicidio, homicidio y fratricidio. Está destruyendo la posición de Israel en el mundo, está matando civiles gazatíes aparentemente sin consideración por la vida inocente, y está desgarrando a la sociedad israelí y al judaísmo mundial, entre aquellos judíos que quieren seguir apoyando a Israel sin importar qué, y aquellos que ya no pueden tolerar.
| etiquetas: gaza , palestina , israel
No, el genocidio
no se, empieza mal el articulo.
Se lo han ganado a pulso ¡malditos sean!
Lo que nos pone en un escenario temible: 10 millones de judíos... ¿Donde irán?
En europa tenemos mil años de experiencia en robarles, quemarles y gasearles. Nos veo repitiendo viejas costumbres.