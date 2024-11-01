El BOE confirma una rebaja de sueldo en la nómina a miles de trabajadores

Se aplicará una cotización adicional obligatoria que restará hasta 95 euros al año a quienes cobren las bases máximas, y afectará a todos los asalariados con cotización por jubilación. Esto no incrementará la futura pensión del contribuyente
2025: 0,8%, 0,67% empresario y 0,13% el trabajador.
2026: 0,9%, 0,75% empresario y 0,15% el trabajador.
2027: 1%, 0,83% empresario y 0,17% el trabajador.
2028: 1,1%, 0,92% empresario y 0,18% el trabajador.
2029: 1,2%, 1% empresario y 0,2% el trabajador. Estos porcentajes se mantendrán entre 2030 y 2050.
El artículo es engañoso. La reducción del sueldo para el año próximo será del 0,02%
El MEI no cuenta para la jubilación porque no modifica la base de cotización. A parte que no tendría sentido que algo creado para la sostenibilidad del sistema de pensiones agravara el problema.
Pero hay una ofensiva contra las pensiones. Debe ser que las privadas reciben poca pasta.
Como bien dices, esos mismos liberatas, cuando sus politicos de derechas roban cientos de millones, les suben el impuesto de la Luz (ese mismo impuesto que Sánchez bajó), el IVA y nosecuantas cosas más, callan como las rameras a sueldo de los ricos que son.
Todavía no se ha entendido que las cotizaciones de un trabajador no pagan su futura pensión, sino la de los jubilados actuales
Mira tú, que igual voy a empezar a estar de acuerdo con los indepes catalanes: España ens roba.
Ya eres independentista?
Pobrecitos. Se van a tener que quitar dos cañas al mes para poder asumirlo.
Eso sí, en las nóminas no van a pillar a los realmente ricos, deberían buscar otros mecanismos para sacar el dinero por las rentas del capital.
Llámame loco pero, a lo mejor, votar al PPSOE no es la mejor manera de "pillar a los ricos".
Por eso he dicho que dentro de lo que cabe, no está mal. No espero verdaderos palos a los ricos, y este, es a los trabajadores, pero al menos es progresivo por lo que sí pagan más los que más ganan, eso sí, solo entre los asalariados.
Leí el artículo y no sé de qué hablan.
Gracias a ti y a #39 sé dónde buscar para las nóminas del año que viene.
La noticia es errónea "El Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva deducción ligada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)"
FALSO
Y sensacionalista. Y la he meneado sin querer y ahora no puedo ni revertir el voto ni cambiarlo
Para #_3, que supongo que ya le habré echado en cara otra falacia y me ha ignorado.
Nooooooo esto es un robo a mano armada, intolerable, inaudito, inadmisible, inasumible,inanición, inerte, impertérrito, indoloro, insípido, i
gnifugo, inmigrante
Hay que joderse con los liberales llorando porque a los cobren las bases más altas les quiten 8 putos euros al mes.
ministro de economía alemán propuso 70 añacos hace bien poco.
www.theguardian.com/world/2025/aug/05/germany-retirement-age-pension-d
perdona, creo que te estás equivocando.
Tu hablas de la inflación y una vez más los culpables son los gobernantes, en concreto esta vez los del BCE