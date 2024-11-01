edición general
El BOE confirma una rebaja de sueldo en la nómina a miles de trabajadores

Se aplicará una cotización adicional obligatoria que restará hasta 95 euros al año a quienes cobren las bases máximas, y afectará a todos los asalariados con cotización por jubilación. Esto no incrementará la futura pensión del contribuyente

#33 #6 No es ninguna novedad. La evolución del MEI se conoce desde su entrada en vigor en enero de 2023:

2025: 0,8%, 0,67% empresario y 0,13% el trabajador.
2026: 0,9%, 0,75% empresario y 0,15% el trabajador.
2027: 1%, 0,83% empresario y 0,17% el trabajador.
2028: 1,1%, 0,92% empresario y 0,18% el trabajador.
2029: 1,2%, 1% empresario y 0,2% el trabajador. Estos porcentajes se mantendrán entre 2030 y 2050.

El artículo es engañoso. La reducción del sueldo para el año próximo será del 0,02%

El MEI no cuenta para la jubilación porque no modifica la base de cotización. A parte que no tendría sentido que algo creado para la sostenibilidad del sistema de pensiones agravara el problema.
Cuando los privados suben el alquiler no veo a estos gaditanos protestar. Debe ser que no afecta. O cuando Roig reduce la cantidad de producto. y sube los precios.

Pero hay una ofensiva contra las pensiones. Debe ser que las privadas reciben poca pasta.
#3 Es que es una "noticia" al más puro estilo liberatas: se acaba el mundo, todo mal, la ruina, el horror, el holodomor... porque a los que más dinero ganan les han subido unas decenas de eypos al año el nosequé.

Como bien dices, esos mismos liberatas, cuando sus politicos de derechas roban cientos de millones, les suben el impuesto de la Luz (ese mismo impuesto que Sánchez bajó), el IVA y nosecuantas cosas más, callan como las rameras a sueldo de los ricos que son.
#34 Todavía defiendes a un tipo mentiroso y rodeado de corrupción por todos los lados, supongo que por lo menos ahora dejareis de utilizar la expresión "sobres" cuando os réferis a la oposición, no?
Esto no incrementará la futura pensión del contribuyente

Todavía no se ha entendido que las cotizaciones de un trabajador no pagan su futura pensión, sino la de los jubilados actuales
#1 por eso mismo lo pongo
#1 Claro, pero sino cuenta para la cotización... La futurible pensión se calcula sobre una base más baja, aunque hayas pagado más. Ergo, te roban y encima si es que recibes pensión será una mierda.
#8 No, eso no es así. Pagas más impuesto, pero la base es la misma, no cambia con este aumento.
#1 Creo que te has colado un poco. No se trata de saber que no se está ahorrando para la pensión futura, se trata de saber que esto, que es para pagar pensiones, no se tendrá en cuenta como una cotización a favor de tu pensión futura cuando la paguen otros.

Mira tú, que igual voy a empezar a estar de acuerdo con los indepes catalanes: España ens roba.
#13 La base de cotización sigue siendo la misma
#46 Ya, pero me están quitando más.
#1 Porque tenemos un sistema universal solidario, para todos. El estado garantiza los derechos de todo el mundo, no de los que están cotizando (o hayan cotizado). Tampoco es tan difícil de entender. Si fuera "lo que tu pagas será para ti", entonces con no cobrar nada y que cada uno se lo guarde, tendríamos suficiente. Pero eso no es sostenible ni solidario.
#19 Soy total defensor de pagar impuestos y cotizaciones, pero cobrar por nada se llama robar. Esto debería contar como cotización. Luego queremos que la gente no evada impuestos...
#20 A ver, por nada no. Ese dinero se va a usar para pagar pensiones, etc. Otra cosa es que no sepas muy bien para que es...
#23 Sabes bien a que me refiero con "por nada", y no es lo que le llega a otros. Cobrarme por nada y darselo a otros tambien es robar.
#28 justo lo que dicen los catalanes...
Ya eres independentista?
#44 Si, aquí en Toledo el independentismo esta arrasando. ¿Alguna otra estupidez?
#20 Entonces también es robar que a alguien con una nomina alta le cobren más que a alguien con una nomina baja por el mismo servicio ¿no?
#24 No, porque eso si repercute en tu futuro. No es tan dificl de entender, por favor, antes de venir a soltar lo primero que te pase por la cabeza asegurate de haber entendido el texto, te señalo lo importante: "cobrar por nada"
#20 La base de cotización no cambia
#47 ¿Estamos jugando a discutir cosas que no se han dicho? Me toca, el cielo es azul.
95€ al año a los que cobren la base maxima. Menudo palo.
#5 base máxima que si no me equivoco son 4.909,50 euros al mes, y los 95€ son anuales, es decir, 8€ al mes en el peor de los casos para alguien que cobra casi 5000€.
#11 Base no es lo mismo que salario. La base máxima es como un límite para el cálculo de la cotización. Cobrarán bastante más, pero el % se aplica máximo a 4.909'50.
Pobrecitos. Se van a tener que quitar dos cañas al mes para poder asumirlo.
#22 Dos cañas al mes será en el bar Paco, pq ya te digo yo que alguien que cobra mas de 5Mil al mes sus cañas no son de 4 €.
#5 Que torticeros los del artículo: "lo van a sentir más los que más cobren". Pues no. Los que estén en el máximo, 95€ al año. Como bien dices, un palazo. Pero me atrevo a asegurar que para los que cobren menos, aunque en términos absolutos sea menos lo que paguen, les dolerá más. Maticemos: les dolera más, dentro de que el dolor es el equivalente a la picadura de un mosquito...
Recordad chicos, hay que aumentar el gasto en defensa y eso no sale gratis.
Bueno, es algo progresivo, así que dentro de lo que cabe, no lo veo mal.

Eso sí, en las nóminas no van a pillar a los realmente ricos, deberían buscar otros mecanismos para sacar el dinero por las rentas del capital.
#6 Hay muchos mecanismos conocidos (patrimonio, sucesiones y donaciones, vivienda, tasa tobín, eliminación de SICAVs) pero por lo que sea, no los utilizan.
Llámame loco pero, a lo mejor, votar al PPSOE no es la mejor manera de "pillar a los ricos".
#16 Por supuesto. No van a morder la mano que les da de comer.

Por eso he dicho que dentro de lo que cabe, no está mal. No espero verdaderos palos a los ricos, y este, es a los trabajadores, pero al menos es progresivo por lo que sí pagan más los que más ganan, eso sí, solo entre los asalariados.
El MEI lleva en vigor varios años y el CAS desde inicios de año.
Leí el artículo y no sé de qué hablan.
#10 Que van a aumentar el porcentaje que te quitan al respecto del MEI. Pero a pesar de ello, no se tendrá en cuenta para cuando te toque a ti cobrar la pensión, es una "dádiva obligatoria".
#36 Bueno, como hasta ahora.
#38 Como hasta ahora el que no aporte cotización, pero es quitarte un poco más y nosotros tan contentos.
#40 La noticia no aporta ninguna novedad. No informa de cuál es el cambio este año.

Gracias a ti y a #39 sé dónde buscar para las nóminas del año que viene.
#41 No dice nada que no se supiera, sólo indica que ya está en el BOE lo que hasta ahora era, simplemente, una promesa.
#10 Que el MEI sube en 2026.

La noticia es errónea "El Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva deducción ligada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)"

FALSO

Y sensacionalista. Y la he meneado sin querer y ahora no puedo ni revertir el voto ni cambiarlo :-/ :-/
Eso seria mucho peor, no hay mas que ver donde gobierna en las comunidades autónomas.
Dirán que no es un impuesto, sino una "cotización". Ladrones.
No es un robo es el "Mecanismo de Equidad Intergeneracional", que significa que todos pagamos un poquito más para que el gobierno no enfade a los jubilados congelando pensiones.
¿Hueles eso, muchacho? Es el olor a falacia de falso dilema por la mañana.

Para #_3, que supongo que ya le habré echado en cara otra falacia y me ha ignorado.
A seguir remando, que Bumer Bumerez anda algo corto de arrastrar sus huevazos mientras va a recoger la renta de los pisos que compró hace 40 años con las tapas del yoplait.
Y el titular es un poco alarmista miles como si fuéramos todos y en realidad solo es a las nóminas mas altas. Y 95€ no me parece que vaya a suponer les un gran problema, pero en fin seguro que sale algún PUX diciendo algo
Se aplicará una cotización adicional obligatoria que restará hasta 95 euros al año a quienes cobren las bases máximas

Nooooooo esto es un robo a mano armada, intolerable, inaudito, inadmisible, inasumible,inanición, inerte, impertérrito, indoloro, insípido, ignifugo, inmigrante

xD xD xD xD

Hay que joderse con los liberales llorando porque a los cobren las bases más altas les quiten 8 putos euros al mes.
#32 hombre, el señor que no es de derechas se ha ofendido y me ha puesto un negativo. Jsjajajajaja hay que joderse.
Me parece muy rebuscado hacer una noticia de algo que representa 95€ al año y especificamente para quienes cobren las bases máximas, mientras suben los alquileres y la gasolina mucho más al MES... La proporcionaldiad se les olvida.
Nunca veremos a la izquierda robar menos al trabajador, siempre la noticia es que van a coger un poco más.
Lo raro es que paises como Dinamarca o Alemania no se les haya ocurrido la medida para no tener que jubilar a sus aguelos a los 70 años... o a lo mejor es que saben que esta medida es un parche que va a durar un par de años como mucho.

ministro de economía alemán propuso 70 añacos hace bien poco.

www.theguardian.com/world/2025/aug/05/germany-retirement-age-pension-d
*Mensaje para el indocumentado de #_3 que me tiene en el ignore porque quiere seguir siendo un ignorante*

perdona, creo que te estás equivocando.

Tu hablas de la inflación y una vez más los culpables son los gobernantes, en concreto esta vez los del BCE
Al menos no gobierna la derecha
