Bestsellers de otros tiempos: ‘La rebelión de Atlas’ de Ayn Rand. Una huelga de empresarios

Todos conocemos autores que afirman que sus letras son una forma de lucha, y de hecho así nació la literatura llamada social, como modo de concienciar a los lectores para que se enfrentasen a determinadas injusticias. Parece, pues, esta idea, de raíces progresistas, pero también se han instalado en ella algunos escritores fuertemente reaccionarios, y lo han hecho hasta el punto de que es imposible separar en su obra literatura e ideología. A todos ellos se les podría llamar, sin mucho miramiento, propagandistas.

4 comentarios
Pointman
Me gusta recordar que Rand recibió, en sus últimos años, asistencia de Medicare y de la Seguridad Social estadounidense.
themarquesito
#0 Esto no lo podías haber escrito mejor: Y, dicho sea de paso, me cago en el objetivismo, porque es una filosofía propia de psicópatas, así que me cago también en cómo lo escriban sus sociópatas seguidores.
Presi007
Los fascistas italianos rodaron dos películas de propaganda anticomunista basadas en la novela de Rand. Sin embargo, cuando enviaron copias a sus aliados nazis para su difusión, estos se negaron, puesto que, además de ideas anticomunistas, la novela también cargaba contra todos los totalitarismos, incluido el nacionalsocialismo, y atacaba abiertamente a la clase obrera, de la que los nazis se consideraban representantes. Goebbels atacó a Rand diciendo que, como rusa y americana, tenía lo peor de los dos lados.
#1 intotheflow
Recuerdo que la primera vez que vi Dirty Dancing, cuando el camarero recomienda el libro The fountainhead, ya me di cuenta de que iba a ser uno de los "villanos" de la peli.
