Al Maghazi (Gaza)/Jerusalén, (EFE).- El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército israelí, la detención de su padre y la suya y, según el relato de familiares y documentos médicos, el maltrato físico a manos de soldados.
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"ha"
Y así señores es como se construye un relato y se inocula un reflejo condicionado en la población.
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Que cabrones los de Efe, "según su familia".