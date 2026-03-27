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Un bebé gazatí sufre heridas y una quemadura de cigarrillo tras ser retenido por Israel, según su familia

Un bebé gazatí sufre heridas y una quemadura de cigarrillo tras ser retenido por Israel, según su familia

Al Maghazi (Gaza)/Jerusalén, (EFE).- El bebé gazatí Jawad conoce a su corta edad lo que implica vivir bajo una ocupación militar: disparos del Ejército israelí, la detención de su padre y la suya y, según el relato de familiares y documentos médicos, el maltrato físico a manos de soldados.

| etiquetas: bebe , gazati , quemadura , cigarro , retenido , israel
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
ombresaco #1 ombresaco
parece que desde pequeñitos ya les enseñan a hacerse las víctimas tirándose contra cigarros encendidos... hay que ver como son estos antisemitas
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traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
#1 seguro que le daban de fumar sus padres y eran de Hamás ambos.
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Edheo #5 Edheo
#3 El propio bebé demostró una actitud claramente partidaria de Hamás... seguro
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josde #2 josde *
Pues después de todo a tenido suerte lo normal es que lo asesinen, para ellos no tiene consecuencias, lo hacen diariamente.
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#4 pirat *
#2 Tuvo suerte que no lo usaran como recambios, como reservorio de órganos...
"ha"
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#6 eipoc
Ya es casualidad que la única familia de la que sacan noticia los de la agencia EFE, de bebés heridos o muertos, tenga como protagonista una madre con un niqab. :shit: :shit: :shit:

Y así señores es como se construye un relato y se inocula un reflejo condicionado en la población.
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security_incident #7 security_incident
#6 Sisi. Y otra cosa. Has encontrado la palabra "tortura" en articulo?
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alehopio #11 alehopio
Sionista diciendo que no hay niños inocentes en Palestina

www.youtube.com/shorts/8g6JbjD8j-U
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sat #9 sat
Hijos de puta, hay que decirlo más. Hijos de puta más.
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Ysinembargosemueve #10 Ysinembargosemueve *
Que hijos de la gran puta estos sionistas, no es de extrañar que cuando les bombardeen millones en el mundo nos alegremos.
Que cabrones los de Efe, "según su familia".
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#8 veratus_62d669b4227f8
Es vergonzoso el silencio del mundo con este " pais"....a que esperamos para echarlos de todas las instituciones y organismos,.para suspender acuerdos comerciales..para aislarles ya de una puta vez, que a Rusia por mucho menos se la esta puteando, y no entro ya en si con razon o sin ella...Pero que asco de politica y de politicos.
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menéame