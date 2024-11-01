edición general
Un bar pone un maniquí vestido de Guardia Civil en la puerta para que los coches "frenen" cuando pasan

En el pequeño municipio de Burgohondo (Ávila), conocido por sus paisajes de la Sierra de Gredos y por ser punto de encuentro de motoristas de toda Castilla y León, hay un local que se ha convertido en noticia por una ocurrencia tan simple como efectiva. El bar Islemm, uno de los bares moteros más populares de la zona, ha colocado en la puerta un maniquí vestido con lo que parece ser un uniforme de la Guardia Civil, provocando que todos los conductores que pasan por allí frenen al instante.

Aguarrás #9 Aguarrás
Conozco el pueblo y el bar por ir con la moto. Es una zona preciosa.
Aparte de que se come bastante bien, la dueña siempre anda metida en temas de ayuda social. Buena gente.
Con todo, no me hace ninguna gracia la idea del monigote. Y el hecho de que parezca un GC no se hasta que punto es legal.
¬¬
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Recuerdo que hace poco endurecieron el asunto de disfrazarse de Policía o Guardia Civil si el disfraz inducía a confusión y esto puede estar relacionado.
angeloso #2 angeloso
#1 He pensado lo mismo. Les hace gracia que algunos coches peguen un frenazo al verlo. Yo lo veo como un posible desencadenante de accidentes.
Mildranx #5 Mildranx
#2 Si un coche pega un frenazo es pq llevaba exceso de velocidad.
angeloso #7 angeloso
#5 Ah, pues ya está, que reviente y si puede llevarse a alguien por delante mejor. :shit:
UnoYDos #6 UnoYDos
#2 Pienso lo mismo. El día que haya un accidente por la broma vendrán los lloros y los juicios. Pero como dice #1 eso no debería estar permitido. Es ilegal tanto disfrazarse, como el uso indebido de la indumentaria y los accesorios. Están cometiendo un delito, no es una falta, por los loles. Ya hay que ser gilipollas.
#4 KaBeKa
En Turquía ponen coches de policía de cartón en las carreteras y funciona. Esto no es nuevo.
Ahora lo pone la misma policía.
#8 calcetus
#4 Aquí no tendría que lo pusiera la misma policía porque no podría poner multas
#3 AlexGuevara
Chúpate esa Elon Musk !
