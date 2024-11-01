Ayuso ya sólo habla de sí misma

El discurso político español atraviesa una fase de empobrecimiento deliberado del lenguaje que no es accidental, sino estratégico. Las palabras de Isabel Díaz Ayuso, pronunciadas al hilo de los resultados electorales en Extremadura, no son un exabrupto ni una salida de tono aislada: son una declaración de intenciones […] que sustituye el análisis por el eslogan, el debate por el insulto y la responsabilidad institucional por la confrontación permanente […] no habla como presidenta autonómica, sino como figura central de la polarización nacional
"Al reducir las palabras que pueden utilizar disminuyen los pensamientos que pueden concebir. Las generalizaciones y palabras que matansupresiones de palabras restringen las ideas del individuo. Si la palabra «libertad» no existe, es imposible que sepamos que exista tal concepto y, mucho menos, que podamos aspirar a disfrutarlo. La reducción de antónimos convierte las palabras en eufemismos… » ver todo el comentario