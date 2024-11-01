edición general
Ayuso ya sólo habla de sí misma

Ayuso ya sólo habla de sí misma

El discurso político español atraviesa una fase de empobrecimiento deliberado del lenguaje que no es accidental, sino estratégico. Las palabras de Isabel Díaz Ayuso, pronunciadas al hilo de los resultados electorales en Extremadura, no son un exabrupto ni una salida de tono aislada: son una declaración de intenciones […] que sustituye el análisis por el eslogan, el debate por el insulto y la responsabilidad institucional por la confrontación permanente […] no habla como presidenta autonómica, sino como figura central de la polarización nacional

#4 elyari
Ayuso y todos los de su calaña, solo les interesa polarizar, azuzarnos unos con otros, pobres contra pobres. Mientras ella, el defraudador confeso y todo el resto se enriquece a base de pelotazos, destrozar los servicios públicos y entre medias hacerlo tan mal que tiene 7291 a sus espaldas ella ,y 227 el cabrón de Mazón. Y ahí siguen y seguirán sembrando odio y división, sin proponer nada real que ayude a la sociedad.
Dragstat #6 Dragstat
La verdad es que no necesita hablar de nada más.
#1 kaos_subversivo
No da para mas la matayayos
johel #3 johel *
El lenguaje condiciona la forma de pensar, neolengua, planificacion lingüistica. 1984 puro y duro.
"Al reducir las palabras que pueden utilizar disminuyen los pensamientos que pueden concebir. Las generalizaciones y palabras que matansupresiones de palabras restringen las ideas del individuo. Si la palabra «libertad» no existe, es imposible que sepamos que exista tal concepto y, mucho menos, que podamos aspirar a disfrutarlo. La reducción de antónimos convierte las palabras en eufemismos…   » ver todo el comentario
#8 ombresaco
#3 Es curioso es que parece que esa idea del "nobueno" y algunas otras de la neolengua la cogió del esperanto. Eugène Lanti, destacado esperantista de la época era familia política de Orwell. Y en la idea del esperanto está ser más expresivo sin añadir exceso de vocabulario, pero Orwell decidió parodiarlo.
Quel #2 Quel
Si solo habla de cosas de Ayuso, es que se está convirtiendo en Menéame.
#7 dclunedo
#2 Ayusame :-D
#5 Aas59
Por culpa de esta chiqueta, estoy empezando a tenerle mania a Madrid.
Solinvictus #9 Solinvictus
#5 bienvenido al club España Toroidal
