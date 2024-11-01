edición general
Ayuso recibe en Sol "a un hombre secuestrado dos años por Hamás" que en realidad es miembro de las IDF

La presidenta regional destacó que Horn es educador y apuntó que "uno de sus mayores lamentos es que un niño palestino participara, armado, en su secuestro". x.com/IdiazAyuso/status/2011856180109300113

Eitan Horm no es un secuestrado. Fue un puto prisionero de guerra del IDF al que le deseo todo lo que se merece. Y a poder ser por streaming y que estos ojitos lo vean.

Puto Genocida!!!


#5 Y la desgraciada diciendo que es educador. A saber cuántos críos ha asesinado el corderito...
#6 Me cago en toda su perra cara. Hija de la grandísima puta. Que puñetazo tiene en la boca esa hiena carroñera FILOGENOCIDA hija de la grandísima puta
"uno de sus mayores lamentos es que un niño palestino participara, armado, en su secuestro".
Como para justificar que hay que matarlos
#1 Es una HIJA DE LA GRAN FRPUTA.
Con todas las letras.
Debe irle la marcha al tipo , se libra de Hamas y se mete en el palacio de la tortura :shit:
Vomitiva propaganda.
Capaz de rodo por dinero, como una zorra, solo que de los sionistas.
