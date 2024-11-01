·
10385
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6795
clics
Sopa de ajo
4072
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
6660
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
4595
clics
«Me tuvo horas chupándole el ano y el pito»: los sobrecogedores testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias
más votadas
703
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
634
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
645
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
498
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
732
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz
7
meneos
34
clics
Ayuso recibe en Sol "a un hombre secuestrado dos años por Hamás" que en realidad es miembro de las IDF
La presidenta regional destacó que Horn es educador y apuntó que "uno de sus mayores lamentos es que un niño palestino participara, armado, en su secuestro".
#5
security_incident
*
Eitan Horm no es un secuestrado. Fue un puto prisionero de guerra del IDF al que le deseo todo lo que se merece. Y a poder ser por streaming y que estos ojitos lo vean.
Puto Genocida!!!
www.zoominfo.com/p/Eitan-Horn/7026318307
5
K
83
#6
Delay
*
#5
Y la desgraciada diciendo que es educador. A saber cuántos críos ha asesinado el corderito...
1
K
31
#7
security_incident
#6
Me cago en toda su perra cara. Hija de la grandísima puta. Que puñetazo tiene en la boca esa hiena carroñera FILOGENOCIDA hija de la grandísima puta
1
K
30
#1
Lusco2
"uno de sus mayores lamentos es que un niño palestino participara, armado, en su secuestro".
Como para justificar que hay que matarlos
5
K
59
#3
Delay
*
#1
Es una
HIJA DE LA GRAN
FR
PUTA
.
Con todas las letras.
8
K
105
#2
Pivorexico
Debe irle la marcha al tipo , se libra de Hamas y se mete en el palacio de la tortura
2
K
31
#4
Rayder
Vomitiva propaganda.
1
K
19
#8
Jack29
Capaz de rodo por dinero, como una zorra, solo que de los sionistas.
0
K
7
