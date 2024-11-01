Ayuso se pone de parte de Ryanair y las redes lo resumen a su manera: "Próximamente exhibiendo sintonía con el mismísimo Satanás"

Continúa la polémica entre Ryanair y el Gobierno a cuenta de las tasas de Aena. Pues bien, ¿a que no adivinan de qué lado se ha posicionado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso? No había duda ninguna. La presidenta madrileña inauguró este martes un centro de formación de pilotos y tripulantes de la polémica compañía, en medio de su choque judicial y mediático con el Gobierno español.
| etiquetas: ryanair , isabel díaz ayuso , humor
www.meneame.net/story/ayuso-respalda-ryanair-tras-choque-gobierno-no-s
Sentarse al lado de un pobre??? En serio tía???
Y venga a hacerle el juego a la individua. Hay quien no sabe el nombre del presidente de su CA , pero fijo que sabe que Ayuso es la Pesidenta de la CA de Madrid.
IDA es una indigente mental, hace exactamente lo mismo que un adolescente. Dar por culo llevando la contraria porque sí. Lo que a mis enemigos no les gusta debe de ser bueno.
Ahora ayuda a Ryanair cuando cualquiera que haya volado con ellos sabe la mafia que es la empresa ésa, y cómo se mete en aeropuertos secundarios para que haya actividad y chantajear. En los grandes aeropuertos no da la misma guerra porque tiene competencia.