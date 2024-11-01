Ayuso se pone de parte de Ryanair y las redes lo resumen a su manera: "Próximamente exhibiendo sintonía con el mismísimo Satanás"

Continúa la polémica entre Ryanair y el Gobierno a cuenta de las tasas de Aena. Pues bien, ¿a que no adivinan de qué lado se ha posicionado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso? No había duda ninguna. La presidenta madrileña inauguró este martes un centro de formación de pilotos y tripulantes de la polémica compañía, en medio de su choque judicial y mediático con el Gobierno español.