edición general
18 meneos
42 clics
Ayuso se pone de parte de Ryanair y las redes lo resumen a su manera: "Próximamente exhibiendo sintonía con el mismísimo Satanás"

Ayuso se pone de parte de Ryanair y las redes lo resumen a su manera: "Próximamente exhibiendo sintonía con el mismísimo Satanás"

Continúa la polémica entre Ryanair y el Gobierno a cuenta de las tasas de Aena. Pues bien, ¿a que no adivinan de qué lado se ha posicionado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso? No había duda ninguna. La presidenta madrileña inauguró este martes un centro de formación de pilotos y tripulantes de la polémica compañía, en medio de su choque judicial y mediático con el Gobierno español.

| etiquetas: ryanair , isabel díaz ayuso , humor
16 2 1 K 198 ocio
14 comentarios
16 2 1 K 198 ocio
#4 Juanjolo *
Aclaración: Cuando dicen "las redes" se refieren a 4 gatos
1 K 19
traviesvs_maximvs #9 traviesvs_maximvs *
#7 lady váter más bien, pero al revés, que en vez de recibir heces las escupe y propaga.
1 K 18
#6 Marisadoro *
Que raro, Ryanair no opera Madrid-Miami.
0 K 13
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Eso es porque la Marquesa de Quirones no va a pisar un Ryanair en su vida.

Sentarse al lado de un pobre??? En serio tía???
0 K 12
#13 Suleiman
Es de primero de derecha. Lo contrario siempre que beneficie a los ciudadanos o que joda a Perro sanxe.
0 K 12
Mala #14 Mala
¡Que hablen de ti aunque sea mal!
Y venga a hacerle el juego a la individua. Hay quien no sabe el nombre del presidente de su CA , pero fijo que sabe que Ayuso es la Pesidenta de la CA de Madrid.
0 K 11
#1 _3605
Ayuso es una puta tarada malévola.
0 K 8
user12_34 #2 user12_34
#1 ¿Es lista y mala? ¿Es mala, tonta y está bien dirigida por MAR? Siempre tengo esta duda.
2 K 34
#3 _3605
#2 No. Es una enferma mental, inculta y malintencionada, que está siendo usada por MAR y otros políticos anti-gente.
0 K 8
#10 Hynkel *
#3 #2 Ayuso se hizo la foto con el equipo ciclista de Israel cuando al final hasta el proveedor de material le dijo al equipo que o cambiaba de dueño y patrocinador o se largaba.

IDA es una indigente mental, hace exactamente lo mismo que un adolescente. Dar por culo llevando la contraria porque sí. Lo que a mis enemigos no les gusta debe de ser bueno.

Ahora ayuda a Ryanair cuando cualquiera que haya volado con ellos sabe la mafia que es la empresa ésa, y cómo se mete en aeropuertos secundarios para que haya actividad y chantajear. En los grandes aeropuertos no da la misma guerra porque tiene competencia.
0 K 7
oceanon3d #7 oceanon3d
#2 Es Lady Vader ...
0 K 9
#8 Barriales
#2 la B.
1 K 15

menéame