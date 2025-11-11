edición general
Ayuso respalda a Ryanair tras su choque con el Gobierno: "No somos conscientes en ocasiones del daño que se puede crear"

La compañía aérea inaugura un centro de formación de pilotos en Madrid un mes después de anunciar que reduciría 1,2 millones de asientos en sus operaciones en aeropuertos regionales.

#1 Zamarro
Me gustaria presenciar el dia en el que el Gobierno diga que Comer Mierda es malo ...
La Ida, el porquis, frijol, y demas chusma, se pondran a comer mierda como si no hubiera un mañana, todo con tal de llevar la contra al gobierno, aunque sea en contra de su salud o sus intereses como personas
pingON #3 pingON
que ganas tiene de ser ignorada en unas elecciones nacionales
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Ayuso con los putos estafadores...ni me sorprende.
#2 Quillotro
Lo que le faltaba al pirao del dueño de Ryanair, que la respaldara esta....
Destrozo #8 Destrozo
Esta pedazo de puerca siempre juntándose con la peor calaña
oceanon3d #7 oceanon3d
Siempre en el lado del mal ... Lady Vader.
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Nada oye, es que no acierta un solo día diciendo algo sensato.
powernergia #5 powernergia
Son las "pagas buenas".
shinjikari #6 shinjikari
Y hay gente que se cree de verdad que esta tipa es liberal xD
