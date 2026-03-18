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Ayuso cree que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo” tras las palabras del rey sobre la Conquista

Ayuso cree que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo” tras las palabras del rey sobre la Conquista

Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que “abusos” eran “los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas”, porque “entendían los sacrificios como parte de los rituales”. Lo valora, de este modo, en positivo: “Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre”, ha dicho.

| etiquetas: ayuso , mayas , aztecas , américa
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27 comentarios
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Comentarios destacados:        
Cuñado #2 Cuñado
Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir.

¿Es que uno ya no puede hacer gala de su supremacismo nacionalcatólico sin que lo llamen facha? Yo es que ya no sé a dónde vamos a llegar. ¿Qué somos? ¿Indígenas de mierda?
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TipejoGuti #7 TipejoGuti
#2 Hay 7.291 familias de viejitos que tienen una consideración bastante concreta del respeto a la vida que defiende la Ayuso...
10 K 126
ewok #23 ewok
#2 Ya no podemos tener varias parejas y tener un aborto espontáneo sin que nos llamen pecadoras. Y eso que somos las de la cruz. Deberían imponernos las manos, como a Trump en la White House.
1 K 21
miliki28 #1 miliki28
Supremacismo puro y duro, igual que sus amigos sionistas.
7 K 92
#19 Toponotomalasuerte
#1
Supremacismo, incultura y ser retrasada perdida.
Pero ahí la tienes, sin ningun mérito en la vida y mayoría absoluta. Pregúntate por qué cuando mires a tu vecino. Por qué ese es el cancer. Los meapilas que los votan.
0 K 10
karakol #5 karakol
Ayuso diciendo que la vida es sagrada.

Esa Ayuso.
4 K 59
vicus. #8 vicus. *
Recornar que los discursos se los hace Mar. Y para mar hay un pueblo mariñeiro de donde es un grupo musical que se llama Os herederos da cruz. Lo cual, uno de sus estribillos de un una de sus canciones dice así: "Eu quero, eu queri gosar, morrer empalmado cunha botella na man..."
1 K 36
#4 HangTheRich
abusos buenos -> cuando catolicismo

abusos malos -> cuando no catolicismo
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Noeschachi #6 Noeschachi
#4 Por rizar el rizo

abusos buenos -> cuando tlaxcaltecas

abusos malos -> cuando mexicas
2 K 33
#14 HangTheRich
#6 tlaxcaltecas traidores!!
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Noeschachi #17 Noeschachi
#14 Tenian todo el derecho a liberarse y fueron los verdaderos ganadores de la llamada conquista
0 K 12
#3 DenisseJoel
Es verdad, los aztecas cometían abusos, sacrificios humanos y eran una cultura muy opresiva contra sus súbditos y vecinos. Justamente como los estados que más apoyo reciben de Ayuso en la actualidad.
2 K 32
Rogue #10 Rogue
Esta tía no es que esté ida, es que es bipolar.
1 K 32
#12 muerola
Mezcla aztecas con mayas porque si, habla de sacrificios humanos la que defiende la "cruz" de los siglos 16 y 17
Yo no sé qué tienen en la cabeza los madrileños, tiene que ser la contaminación o algo que les echa en el agua
2 K 31
hakcer_dislexico #15 hakcer_dislexico *
#12 Que todos los putos fachas de provincias emigran a madrid buscando libertaz. Y se produce un efecto acumulativo.

Y ahora hemos añadido los fachas latino venezolanos con gorritas y chandal.

Vamos que la mierda atrae a la mierda y se retroalimenta el bucle.

Hay derecha en madrid para rato.
1 K 10
reithor #13 reithor
Warning, cortina de humo puesta. A ver que colegui empresario consigue dinero público a cambio de servicios sobrepagados.
1 K 28
#9 roca
¿De qué caverna ha salido esta verdulera?
1 K 22
#26 davidvsgoliat
Y así es. Los colonizadores se limitaron a llevar bocadillos de calamares y libertad, y a descubrir una tierra en donde no te podías cruzar con tu ex.
1 K 21
strike5000 #20 strike5000 *
Tan estúpido es exigirnos disculpas por aquello como decir que "era necesario hacerlo". Llegamos por pura casualidad y actuamos según la época: conquistando y evangelizando porque la Iglesia tenía el poder. Ni EEUU es la policía del mundo ahora, ni nosotros lo éramos entonces. Actuamos como actuaba cualquier otro país, imponiendo nuestras leyes y costumbres en los territorios que conquistábamos, pero no teníamos ninguna obligación moral de hacerlo de haber sabido la situación que había.
0 K 11
M.Rajoy. #27 M.Rajoy.
Por favor, no hagais caso a esta analfabeta.
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Sawyer76 #16 Sawyer76
La primera parte es correcta. La población autóctona eran igual o más opresores que los españoles. La segunda parte ya, describiendo la conquista española como algo idílico y necesario, pues no. Tan ridículo es el presentismo que pretende juzgar el mundo del siglo XVI con los parámetros actuales y con un simplismo estúpido, como alabar la conquista como una especie de misión sagrada altruista,
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#11 Drazul
Con lo fácil que es asumir que hubo muchos excesos... Pero no diferentes a los que había en la península Ibérica. Estamos hablando de otros tiempos donde la moral era diferente, y poniendo como ejemplos hechos que se juzgaron én su día por malvados y excepcionales como si hubiera sido así en todos lados y durante todo el tiempo.

Es como si alguien dentro de 500 años juzgara a todos los agricultures españoles porque vieron varias noticias de condenados por "esclavismo" y abusos. ¿Son…   » ver todo el comentario
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#22 OTANASIA
Es el juicio moral de alguien que vive en un piso pagado con el fraude fiscal. Este tipo de gente ya no hace falta que se vayan "a las Américas" a hacer fortuna y "poner orden". Todos en el mismo barco, padres, hermanos y novios, encuentran un nicho de emprendimiento en la comisión de lo público. Las únicas dos velas en estas circunstancias son las del modo en cómo dejan la sanidad y la educación pública, y un Madrid lleno de "losers", la mayoría sin saberlo, a…   » ver todo el comentario
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ixo #21 ixo
Ayuso bonita, ¿Por qué no te callas? Va dando vergüenza ajena cada vez que abre la boca. :roll:
La estupidez de esta mujer es infinita. Casi tanto como los que la votan. Qué cruz!!! :wall:
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Amperobonus #24 Amperobonus
¿Criticas al Rey? Comunista :troll:
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#18 deimian86 *
Los políticos y la conquista de América... aunque los mexicanos nos llevan bastante ventaja en ser los que más dan la chapa con el tema y con diferencia aquí vamos cogiendo tracción.

Cuando alguien os caliente la cabeza con este tema de hace 500 años preguntadle si sabe lo que era la Apachería, por irse a algo más reciente, y que se calle un poquito, vale para todos.
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#25 TOTEMICO
La "historiadora" Ayuso pontificando desde su única neurona y su latifundista ignorancia e incultura. Sin duda es el trasunto ibérico perfecto del demencial Cheetos yanke.
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menéame