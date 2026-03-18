Ayuso cree que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo” tras las palabras del rey sobre la Conquista

Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que “abusos” eran “los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas”, porque “entendían los sacrificios como parte de los rituales”. Lo valora, de este modo, en positivo: “Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre”, ha dicho.
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¿Es que uno ya no puede hacer gala de su supremacismo nacionalcatólico sin que lo llamen facha? Yo es que ya no sé a dónde vamos a llegar. ¿Qué somos? ¿Indígenas de mierda?
Supremacismo, incultura y ser retrasada perdida.
Pero ahí la tienes, sin ningun mérito en la vida y mayoría absoluta. Pregúntate por qué cuando mires a tu vecino. Por qué ese es el cancer. Los meapilas que los votan.
Esa Ayuso.
abusos malos -> cuando no catolicismo
abusos buenos -> cuando tlaxcaltecas
abusos malos -> cuando mexicas
Yo no sé qué tienen en la cabeza los madrileños, tiene que ser la contaminación o algo que les echa en el agua
Y ahora hemos añadido los fachas latino venezolanos con gorritas y chandal.
Vamos que la mierda atrae a la mierda y se retroalimenta el bucle.
Hay derecha en madrid para rato.
Es como si alguien dentro de 500 años juzgara a todos los agricultures españoles porque vieron varias noticias de condenados por "esclavismo" y abusos. ¿Son… » ver todo el comentario
La estupidez de esta mujer es infinita. Casi tanto como los que la votan. Qué cruz!!!
Cuando alguien os caliente la cabeza con este tema de hace 500 años preguntadle si sabe lo que era la Apachería, por irse a algo más reciente, y que se calle un poquito, vale para todos.