Ayuso cree que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo” tras las palabras del rey sobre la Conquista

Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que “abusos” eran “los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas”, porque “entendían los sacrificios como parte de los rituales”. Lo valora, de este modo, en positivo: “Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre”, ha dicho.