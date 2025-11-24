edición general
2 meneos
16 clics

El Ayuntamiento de Madrid ilumina por sorpresa el cauce del Manzanares a pesar de la oposición de vecinos y ecologistas | Noticias de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ilumina por sorpresa el cauce del Manzanares a pesar de la oposición de vecinos y ecologistas.

| etiquetas: actualidad
1 1 0 K 16 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 16 actualidad
nacholag #1 nacholag
Seremos fascistas pero... No nos importa la naturaleza ni los seres vivos.
Solo nos importan los sobres!
0 K 11

menéame