El Ayuntamiento de Barcelona aconseja no bailar ni poner música en los colegios en el Ramadán

En plena ofensiva pública contra la asignatura de Religión y el veto a la Navidad en algunos centros, el Consistorio pide «adaptar» las escuelas a la celebración islámica
La susodicha guía referenciada (en catalán).
El africano decía que estábamos en ramadán y tocar música era de gays , y una falta de respeto. Me interpuse en el medio y le dije al músico que siguiera tocando, que si él quería practicar su religión, que lo hiciera en su casa #7 . EL tío se puso chulito y amenazó con pegarme también . Yo hice un amago de llamar a la policía. EL tío se bajó del vagón de metro y el artista callejero continuó tocando.
La intolerancia va en ambos sentidos. Los que quieren eliminar el hijab y los que quieren que no toquemos más musica porque es cosa de gays #8
Ayer mismo gané una sentencia (llegué a un pacto) , sobre delito de odio por racismo . Y ya sé cuáles son los mecanismos y las leyes para detener a estos extremistas . A los extremistas hay que aplicarles todo el peso de la ley
Y aprovecho para que desarrolles la idea de que poner música a todo volumen en una iglesia y que suene música en un colegio son cosas equivalentes.... Espero.
Esto es lo que pone, literalmente, la guía.
Y esto, es de 2012.
Pero lo más grave es que han confundido la vanguardia con el wokismo más atontao.
Religiones (Absolutamente todas) = KK
¿Es necesario que recuerde cómo una minoría intransigente puede imponer lo que quiera?
Fuera de coñas, estoy en estos momentos en Egipto y los musulmanes no tienen el mas absoluto problema de que los que no lo somos no nos adaptemos al Ramadan. Comemos, bebemos, bailamos y ponemos musica (y nuestra guia que está cumpliendo Ramadan nos puso musica para que bailaramos)