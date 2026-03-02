edición general
El Ayuntamiento de Barcelona aconseja no bailar ni poner música en los colegios en el Ramadán

En plena ofensiva pública contra la asignatura de Religión y el veto a la Navidad en algunos centros, el Consistorio pide «adaptar» las escuelas a la celebración islámica

#12 #6 #5 Es lo que se lleva haciendo siglos en España, vete a hacer ruido a una procesión cristiana o poner música a una iglesia, solo vemos la paja en el ojo ajeno, pero en el nuestro siempre es cojonuda.
Jaime131 #3 Jaime131
¿Qué será lo siguiente, aconsejar no comer cerdo?
7 K 88
Artillero #22 Artillero
#3 ya hay colegios donde han eliminado el cerdo del menú.
1 K 20
Aokromes #23 Aokromes
#22 al final como empiecen a hacer caso a todas las religiones, los colegios daran menus veganos nada mas, sin ternera para los hindues, sin cerdo para los musulmanes y judios, sin carne para los vegetarianos, sin leche para los veganos.
0 K 10
Olarcos #35 Olarcos
#23 Vaso de agua para todos y punto. Comer está sobrevalorado.
0 K 10
Aokromes #7 Aokromes
el que quiera limitaciones en espacios publicos por su religion (cualquiera) que las haga en su casa.
5 K 66
LokoYo_ #15 LokoYo_ *
#9 Hace unos años, un inmigrante bien moreno casi pega a un inmigrante latinoamericano sin papeles que tocaba música en el metro.
El africano decía que estábamos en ramadán y tocar música era de gays , y una falta de respeto. Me interpuse en el medio y le dije al músico que siguiera tocando, que si él quería practicar su religión, que lo hiciera en su casa #7 . EL tío se puso chulito y amenazó con pegarme también . Yo hice un amago de llamar a la policía. EL tío se bajó del vagón de metro y el artista callejero continuó tocando.
La intolerancia va en ambos sentidos. Los que quieren eliminar el hijab y los que quieren que no toquemos más musica porque es cosa de gays #8
3 K 41
#28 josiahallen
#15 No vuelvas a hacer eso. Cuidate.
0 K 7
LokoYo_ #29 LokoYo_
#28 Lo voy a seguir haciendo. Y la próxima vez sí voy a forzar que venga la policía, grabar y reunir testigos para ir a juicio por delito de odio y libertad religiosa.
Ayer mismo gané una sentencia (llegué a un pacto) , sobre delito de odio por racismo . Y ya sé cuáles son los mecanismos y las leyes para detener a estos extremistas . A los extremistas hay que aplicarles todo el peso de la ley
0 K 8
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
si, los conocidos laicos halal, el cuñado de navidades con el ñiñiñi de sol invictus y tal...pero luego con la posibilidad que pillen cacho al final de ramadan...cual ayatolah
3 K 41
aupaatu #13 aupaatu *
A Mahoma le preocupaba la peste porcina africana, por lo que convirtió al cerdo en enemigo público y sanitario para sus creyentes y ahí siguen con sus normas sanitarias en el siglo XXI
3 K 41
MoñecoTeDrapo #24 MoñecoTeDrapo
#13 esa teoría no es ya muy aceptada si alguna vez lo fue. Cuidar cerdos en zonas como Arabia era muy costoso y no tenía una gran utilidad social ya que solo los ricos podían consumir su carne y no sirven para otra cosa. Los recursos iban mejor destinados a otros ganados.
0 K 11
#32 mcfgdbbn3
#13: Y la circuncisión era por higiene en una época en la que ducharse con jabón era complicado.
0 K 12
#1 DatosOMientes
Fácil: no.
3 K 39
Sinfonico #2 Sinfonico *
Vamos a crear un poco de odio tralará.... asquito de panfletos!!!
3 K 33
vicvic #5 vicvic
#2 No es odio, las cosas no se deben ocultar. Para otros si será significativo, yo creo que llama la atención que en una educación pública cada vez más secularizada (para bien o para mal, esto ya depende de cada uno), se tengan este tipo de atenciones,pero solo para unos,no para todos.
12 K 131
Sinfonico #12 Sinfonico *
#6 #5 Es lo que se lleva haciendo siglos en España, vete a hacer ruido a una procesión cristiana o poner música a una iglesia, solo vemos la paja en el ojo ajeno, pero en el nuestro siempre es cojonuda.
4 K 61
#18 Martillo_de_Herejes
#12 En todos los colegios de primaria que conozco y en los institutos, en lugar de una sirena, se escucha música al terminar la hora del patio. ¿Ves normal que durante el ramadán se suspenda?

Y aprovecho para que desarrolles la idea de que poner música a todo volumen en una iglesia y que suene música en un colegio son cosas equivalentes.... Espero.
2 K 19
Ovlak #6 Ovlak
#2 Algunas personas musulmanas pueden considerar la música o la danza como una actividad no adecuada para el mes del Ramadán, puesto que se considera un mes dedicado a la espiritualidad en que es especialmente importante tener una actitud piadosa. Por lo tanto, sería recomendable tener en cuenta esta sensibilidad a la hora de programar algunas actividades u ofrecer actividades alternativas

Esto es lo que pone, literalmente, la guía.
6 K 75
mono #11 mono
#6 ¿sabes si pone algo de no poner carne en el comedor en Cuaresma?
3 K 44
#20 Martillo_de_Herejes
#11 Desde hace muchos, pero muchos, años, la Iglesia permite comer carne en Cuaresma, salvo los viernes. El resto de días, la Iglesia permite comer jalufo. Y luego estamos los que nos pasamos la norma por el arco de triunfo.
0 K 7
rojo_separatista #14 rojo_separatista
#2, para aclararlo un poco, la procesión del coño insumiso también era para crear odio o cómo va eso?
0 K 11
Olarcos #34 Olarcos
#14 Sí. De eso se trataba. Otra cosa es que pudiera o no parecer mal, pero lo que intentaba era generar como mínimo polémica.
0 K 10
yemeth #21 yemeth
Los catalanes y en particular los barceloneses a menudo todavía se creen la vanguardia de nosequé como si siguiera teniendo importancia su cercanía con Francia.

Pero lo más grave es que han confundido la vanguardia con el wokismo más atontao.
1 K 29
#26 josiahallen
#21 No sólo en Cataluña. El mal está mucho más extendido.
0 K 7
kumo #27 kumo
Yo aconsejaría al ayto. de BCN el darle un pensado a sus recomendaciones. Que se centren y recuerden en qué país están y para quien trabajan.
1 K 21
josde #31 josde
ABC y su malmeter publicando su mierda diaria, vaya panfleto que es.
0 K 20
pitercio #30 pitercio
Pero si el Ramadán tiene canción oficial
0 K 18
japal #9 japal
Abc (Panfleto desplegabulos)= KK
Religiones (Absolutamente todas) = KK
1 K 17
#25 josiahallen
Votas a los progres y acabas sin poder comer jamón porque no es halal.

¿Es necesario que recuerde cómo una minoría intransigente puede imponer lo que quiera?
1 K 15
BastardWolf #16 BastardWolf *
Y de paso tampoco comer ni beber, no sea que se ofendan...

Fuera de coñas, estoy en estos momentos en Egipto y los musulmanes no tienen el mas absoluto problema de que los que no lo somos no nos adaptemos al Ramadan. Comemos, bebemos, bailamos y ponemos musica (y nuestra guia que está cumpliendo Ramadan nos puso musica para que bailaramos)
0 K 12
#8 euacca
¿Recorriendan también no enseñarle el culo a las procesiones de semana santa? Ah, no, que eso no hace falta recomendarlo porque a nadie se le ocurre.
0 K 10
#17 Y_digo_yo
Cuántas cositas serían más sencillas ejerciendo el constitucional Estado Laico.
0 K 9
erfollonero #33 erfollonero
En el ayuntamiento de Barcelona son gilipollas.
0 K 9

