La Generalitat valenciana ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria

La materia voluntaria ganará 45 minutos más semanales en primero o en segundo a costa de eliminar la enseñanza por proyectos

| etiquetas: religión , asignatura , pp , vox , laicismo
14 4 0 K 187 laicismo
7 comentarios
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
PP arrodillándose ante Vox y ambos ante los obispos. Ya tenéis otra pista de lo que ocurrirá cuando gobiernen PP y Vox en coalición.
5 K 87
lameiro #7 lameiro
#2 Pasará que la tauromáquia será una asignatuta troncal.
1 K 30
rogerius #5 rogerius *
Ahí, ahí, cuando son más dúctiles las mentes infantiles, hay que procesarlas entonces, hacerlas alucinar con trampantojos imposibles no vaya a ser que en el futuro se decanten por la ciencia y la razón luminosa y hasta aprendan a pensar con criterio. :palm:
2 K 55
#1 Marisadoro *
Y las practicas se realizarán en empresas concertadas
0 K 17
reithor #3 reithor
Esto les ayudará a aceptar que las danas del futuro y riadas en zonas inundables son deseo divino.
0 K 11
Andreham #4 Andreham
Lo que pedían todos los padres, y lo que hace falta a los niños.

Para esto quieren el pin parental.

Putos fascistas.
0 K 8
#6 TOTEMICO
Pues nada, que amplíen hasta el 80% del horario, complementen con Ed. Física y Música y reduzcan las ciencias y matemáticas a cero para que los terraplanistas y conspiranoicos lleguen con formación previa al reino de los cielos pepevoxianos. Allí, las mentes reducidas y diluidas tragarán mejor su mundo de gilipolleces.
0 K 7

