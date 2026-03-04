·
La Generalitat valenciana ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria
La materia voluntaria ganará 45 minutos más semanales en primero o en segundo a costa de eliminar la enseñanza por proyectos
religión
asignatura
pp
vox
laicismo
laicismo
#2
Esteban_Rosador
PP arrodillándose ante Vox y ambos ante los obispos. Ya tenéis otra pista de lo que ocurrirá cuando gobiernen PP y Vox en coalición.
#7
lameiro
#2
Pasará que la tauromáquia será una asignatuta troncal.
#5
rogerius
Ahí, ahí, cuando son más dúctiles las mentes infantiles, hay que procesarlas entonces, hacerlas alucinar con trampantojos imposibles no vaya a ser que en el futuro se decanten por la ciencia y la razón luminosa y hasta aprendan a pensar con criterio.
#1
Marisadoro
Y las practicas se realizarán en empresas concertadas
#3
reithor
Esto les ayudará a aceptar que las danas del futuro y riadas en zonas inundables son deseo divino.
#4
Andreham
Lo que pedían todos los padres, y lo que hace falta a los niños.
Para esto quieren el pin parental.
Putos fascistas.
#6
TOTEMICO
Pues nada, que amplíen hasta el 80% del horario, complementen con Ed. Física y Música y reduzcan las ciencias y matemáticas a cero para que los terraplanistas y conspiranoicos lleguen con formación previa al reino de los cielos pepevoxianos. Allí, las mentes reducidas y diluidas tragarán mejor su mundo de gilipolleces.
Para esto quieren el pin parental.
Putos fascistas.