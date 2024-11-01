edición general
7 meneos
16 clics
Un avión cisterna KC-135 desaparece sobre Catar:Señal de socorro 7700, sin restos, sin respuesta del CENTCOM: un avión cisterna KC-135 desaparecido [ENG]

Un avión cisterna KC-135 desaparece sobre Catar:Señal de socorro 7700, sin restos, sin respuesta del CENTCOM: un avión cisterna KC-135 desaparecido [ENG]

La repentina desaparición de un KC-135 Stratotanker sobre Qatar ha despertado la atención mundial. Según se informa, el avión militar estadounidense, a menudo denominado «gasolinera voladora», emitió una señal de socorro 7700 mientras sobrevolaba el Golfo Pérsico. Ese código único —utilizado en todo el mundo para indicar una emergencia— ha suscitado serias dudas. Sin embargo, a pesar de la alarma, todavía no hay confirmación oficial de un accidente o de una acción hostil por parte del Mando Central de EE. UU. o del Pentágono. El avión había de

| etiquetas: kc-135 , señal desastre , 7700 , no restos , desparecido
6 1 0 K 78 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 78 actualidad
#3 DenisseJoel
Los retretes de esos aparatos deben ser bien complejos, y si se atascan, mal asunto.
4 K 70
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 eso pasa por usar toallitas húmedas
0 K 20
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
El bicho parece que ha estado un tiempo con el transpondedor en emergencia (7700)

x.com/runews/status/2051588243536162935?s=20

x.com/Megatron_ron/status/2051587118141673855?s=20

Aunque no hay nada confirmado, no se descartan problemas en la lavandería. :roll:
0 K 20
Laro__ #5 Laro__
#1 Pero ese modelo era muy viejo; de los años 60. Poco después enviaron uno alternativo, mucho más moderno, desde Tel Avid, y ya está todo resuelto:

Un KC-46A Pegasus de la Fuerza Aérea de EE.UU. (18-46048) ha cambiado recientemente su código de transpondedor a 7700 también, desapareciendo posteriormente del seguimiento ADS-B.
La aeronave despegó del Aeropuerto Ben Gurion en Israel (TLV).

Uppss. Pues no... otra lavandería escacharrada...
0 K 18
Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
Debía llevar lavadoras de repuesto ...
0 K 16

menéame