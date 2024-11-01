Un avión cisterna KC-135 desaparece sobre Catar:Señal de socorro 7700, sin restos, sin respuesta del CENTCOM: un avión cisterna KC-135 desaparecido [ENG]

La repentina desaparición de un KC-135 Stratotanker sobre Qatar ha despertado la atención mundial. Según se informa, el avión militar estadounidense, a menudo denominado «gasolinera voladora», emitió una señal de socorro 7700 mientras sobrevolaba el Golfo Pérsico. Ese código único —utilizado en todo el mundo para indicar una emergencia— ha suscitado serias dudas. Sin embargo, a pesar de la alarma, todavía no hay confirmación oficial de un accidente o de una acción hostil por parte del Mando Central de EE. UU. o del Pentágono. El avión había de