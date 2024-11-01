El avance en la audiencia de La1 de TVE se apoya en datos excepcionalmente buenos en comunidades del PP

Las audiencias son como transatlánticos: les cuesta cambiar de rumbo. Por eso llaman tanto la atención las cifras sin precedentes que está alcanzando la radiotelevisión pública en solo unos meses. El crecimiento de la audiencia de La1 de TVE en lo que va de año y, en particular, en las últimas semanas, sugiere que estamos a las puertas de un cambio de era en la comunicación audiovisual a través de la TDT en España.