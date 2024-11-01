edición general
9 meneos
19 clics
El avance en la audiencia de La1 de TVE se apoya en datos excepcionalmente buenos en comunidades del PP

El avance en la audiencia de La1 de TVE se apoya en datos excepcionalmente buenos en comunidades del PP

Las audiencias son como transatlánticos: les cuesta cambiar de rumbo. Por eso llaman tanto la atención las cifras sin precedentes que está alcanzando la radiotelevisión pública en solo unos meses. El crecimiento de la audiencia de La1 de TVE en lo que va de año y, en particular, en las últimas semanas, sugiere que estamos a las puertas de un cambio de era en la comunicación audiovisual a través de la TDT en España.

| etiquetas: la 1 , tve , avance , audiencia , comunidades , pp
8 1 0 K 193 ocio
2 comentarios
8 1 0 K 193 ocio
#2 poxemita
Normal, comunidades NO del PP, Cataluña, Pais Vasco, Navarra, Asturias y Castilla La Mancha.

Al menos 2 de ellas tienen autonómica identitaria y consolidada, RTVE no le va a quitar mucha audiencia a ETB y TV3.
1 K 26
Glidingdemon #1 Glidingdemon
De ahí el cabreo de los patriotillas de pacotilla, parece que al final los abuelos se van a dar cuenta de que votan a hdlgp que solo quieren su dinero y matarlos de cualquier manera.
1 K 20

menéame