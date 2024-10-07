La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de pedir a la UCO analizar el rescate de Air Europa

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y la Fiscalía contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que requería a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el rescate de Air Europa en pandemia.
| etiquetas: audiencia provincial , begoña gómez , juez peinado
Hay que joderse la que está liando la derechusma para
llegar al poderpoder trincar.
Se están cargando la justicia con el beneplácito de sus votontos.
Es decir que si devuelven el dinero ya esta bien?
Lo normal es que llame el dueño a la mujer del presidente para recatar una empresa, con aldama y demas en la trama, presuntamente:
www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13322364/04/25/estos-son-los-a
www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/air-
Seguro que esta pagado?
www.aviacionnews.com/2025/11/air-europa-debera-pagar-mas-de-100-millon
Hombre, lo he sacado de google, ahi tienes los audios de la trama.
Si no te lo quieres creer, tu mismo.
Sí, si se rescata una empresa y la empresa devuelve el dinero con los intereses pactados entonces el rescate ha ido bien.
La empresa sobrevivió, los trabajadores mantuvieron sus puestos de trabajo y la hacienda pública se saca un beneficio.
Lo normal es que llame el dueño a la mujer del presidente para recatar una empresa:
Lo normal es que quien conozca a gente llame a todo el mundo. Por el AMPA del colegio yo he escrito… » ver todo el comentario
Cosa que no han hecho los bancos que rescato el PP
La verdad es que da más miedo que risa.
Ya lo hicieron Podemos y ahora con el Gobierno, se inventan casos y pruebas, la UCO y algún juez amigo tramita el caso y sus cientos de medios airean el caso tantos meses , hasta el punto de parecer culpables, diga lo que diga el juez después.
Son golpes de estado a la democracia.
Si, Golpes de Estado
Con tal de que al final se pueda leer en el Mundo o en el panfletodiario de A3 un CULPABLE en grande, aunque sea Culpable por no haberse casado con Feijó, les valdrá.
¿De verdad os cuesta tanto leer y no quedaros en los titulares?¿O es que simplemente no sabéis hilar dos noticias?
Tu noticia no dice que ni que sea un rescate ni que la compañía no haya cancelado el crédito, solo que tendrá que, además de los 475M del préstamo, tendrá que devolver 112M de intereses de ese préstamo.
Aún hay que recordar cuánta gente hay que piensa que Venezuela financió a Podemos aún cuando hubo 17 sentencias, 17 sentencias diciendo que no hubo financiación al partido. Se lo preguntas a cualquiera por la calle y te dirá que si.
www.elindependiente.com/espana/2024/10/07/la-audiencia-provincial-deli
La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado este lunes la investigación del juez Juan Carlos Peinado, pero ha acotado el alcance del 'caso Begoña Gómez' para dejar al margen todo lo relacionado con Globalia y el rescate del Gobierno a Air Europa
… » ver todo el comentario
Seguro?
www.aviacionnews.com/2025/11/air-europa-debera-pagar-mas-de-100-millon
Ya se ha devuelto el préstamo de la SEPI de casi 500 millones, el préstamo del ICO de 141 millones y algo más de 97,2 millones correspondientes a intereses correspondientes a esos préstamos.
Gracias a ello, además, se han conservado cerca de 4000 empleos y se han creado algo más de 600 puestos de trabajo.
Luego la "judicatura" saldrá diciendo que si la ciudadanía no confía en ella y bla bla bla...
Vaya estamento de mierda que es incapaz de parar los pies y meter en vereda a un delincuente mafioso con este.
Los hay en la policia, en la sanidad, en la guardia civil, en el congreso, peeeeeero....
Narra la historia de un juez, quien, inmensamente agradecido a un partido político por enchufar a su retoña en un puesto privilegiado, dedica sus últimos años a hacer todo lo posible por pagarlo. Podía hacer e hizo, resume la trama. Una historia de esfuerzo y gratitud. El final es emocionante, cuando el alcalde de la ciudad, en recompensa por el afán con el que ayudaba a su causa da su nombre a una plaza.