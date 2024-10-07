edición general
La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de pedir a la UCO analizar el rescate de Air Europa

La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de pedir a la UCO analizar el rescate de Air Europa

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y la Fiscalía contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que requería a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el rescate de Air Europa en pandemia.

etiquetas: audiencia provincial , begoña gómez , juez peinado
Comentarios destacados:              
Blackat
-Voy a pedir a mis esbirros que me fabriquen las pruebas que necesito!!!

osids
#1 Balas está encantado de esas peticiones

obmultimedia
#1 Este señor tiene una absoluta obsesion con Begoña, a ver si es que esta enamorado de ella?

Bonzaitrax
#16 Paja al levantarse y paja al acostarse, o intento de ello, pensando en Begoña :-D

Takeshi_Kovacs
#16 A este señor le va a dar un retiro de oro cierto partido de derechas.

MonoMico
#1 El rescate de la compañía atendió a todos los requisitos éticos y procedimentales. Es inexplicable que nadie se plantee si quiera que pueda existir una irregularidad.

Korsakov
#39 ¿Alguna prueba o indicio de que no fuese así?

MonoMico
#41 Ni el sentido común oiga...

Korsakov
#54 Vamos que no. Pues eso.

MonoMico
#55 El rescate de AirEuropa está más que justificado, si si.

Leon_Bocanegra
El rescate ese del que ya han devuelto hasta el último céntimo?
Hay que joderse la que está liando la derechusma para llegar al poder poder trincar.
Se están cargando la justicia con el beneplácito de sus votontos.

osids
#3 Y el de la mayoría de las asociaciones judiciales esas que dicen que son independientes

juanitoborromea
#3
Es decir que si devuelven el dinero ya esta bien?

Lo normal es que llame el dueño a la mujer del presidente para recatar una empresa, con aldama y demas en la trama, presuntamente:
www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13322364/04/25/estos-son-los-a


www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/air-

Seguro que esta pagado?
www.aviacionnews.com/2025/11/air-europa-debera-pagar-mas-de-100-millon

Leon_Bocanegra
#17 si tienes pruebas de eso que dices presentalas en la audiencia de Madrid, que por lo visto ellos no las tienen.

juanitoborromea
#18
Hombre, lo he sacado de google, ahi tienes los audios de la trama.

Si no te lo quieres creer, tu mismo.

Leon_Bocanegra
#21 así que hay pruebas y la audiencia de Madrid anula la decisión de peinado de que la UCO analice ese rescate. Habría que denunciar a la audiencia de Madrid por este escandalazo.

Abril_2025
#17 Es decir que si devuelven el dinero ya esta bien?
Sí, si se rescata una empresa y la empresa devuelve el dinero con los intereses pactados entonces el rescate ha ido bien.

La empresa sobrevivió, los trabajadores mantuvieron sus puestos de trabajo y la hacienda pública se saca un beneficio.


Lo normal es que llame el dueño a la mujer del presidente para recatar una empresa:
Lo normal es que quien conozca a gente llame a todo el mundo. Por el AMPA del colegio yo he escrito…   » ver todo el comentario

thror
#17 Si, por supuesto. ¿Que problema ves que una empresa devuelva el prestamo que necesitaba para no quebrar? Y con intereses.
Cosa que no han hecho los bancos que rescato el PP

Alcalino
#3 "que se hunda la justicia, que ya la rescataremos nosotros"

manbobi
"La UCO no hace investigaciones prospectivas"

imagosg
#4
La verdad es que da más miedo que risa.
Ya lo hicieron Podemos y ahora con el Gobierno, se inventan casos y pruebas, la UCO y algún juez amigo tramita el caso y sus cientos de medios airean el caso tantos meses , hasta el punto de parecer culpables, diga lo que diga el juez después.
Son golpes de estado a la democracia.
Si, Golpes de Estado

manbobi
#31 El lawfare no se inventó con Podemos. La corrupción de la policía, la tortura y la invención de pruebas con la participación y complicidad de la judicatura de la que no se libran el idolatrado Garzón o el actual ministro de interior llevan décadas.

bandarakot
#4 no, dicen no se que de 3000 millones de un tal Pujol.

Nachodemieres
#4 te falta el descojone jajajajajajaj hasta en la Sala del Supremo. Dios que país de lerdos tenemos.

Cehona
Ahora la UCO tendrá más tiempo, que lleva más de 140 días, sin terminar el informe del churri de la frutera.  media

Antipalancas21
No da una, ese parcial y corrupto "juez".

riazor97
#2 tranquilos, que algo sacará, o se inventará.
Con tal de que al final se pueda leer en el Mundo o en el panfletodiario de A3 un CULPABLE en grande, aunque sea Culpable por no haberse casado con Feijó, les valdrá.

riazor97
#28 ...por cierto, esos, Jueces y Medios, que aun no han descubierto quien es M.Rajoy... ( por eso gente como V.Vallés sigue defendiendo a esos dirigentes buenos del PP )

AGlC
#29 Minimo tendremos que esperar a las aplicaciones criptograficas de los ordenadores cuanticos, para poder romper ese cifrado. Y aun asi me perece ser muy optimista.

varios
#28 Ya he leído bastantes veces lo de: "Algo habrá si investigan" o que "Si al final la declaran inocente no significa que no sea culpable".

Ze7eN
#19 Seguro: www.rtve.es/noticias/20251106/air-europa-turkish-airlines-anticipa-can

¿De verdad os cuesta tanto leer y no quedaros en los titulares?¿O es que simplemente no sabéis hilar dos noticias?

Tu noticia no dice que ni que sea un rescate ni que la compañía no haya cancelado el crédito, solo que tendrá que, además de los 475M del préstamo, tendrá que devolver 112M de intereses de ese préstamo.

termopila
Para hacer política solo se necesitan titulares y es lo que están creando para enfangar, si ya luego no va a ningún lado eso no genera titulares, pero el fango ya está bien esparcido y el votante medio solo tiene la sensación de que llueve sobre mojado.

Asmode0
#5 lo que importa es repetir una mentira mil veces y luego cuando se demuestre que ha sido una mentira, ya no importa, porque a la gente se le ha quedado en la cabeza grabada a fuego. Aunque ahora todos estos casos queden en nada y todos absueltos, la gente solo recordará la corrupción de Perro Sanxe y su mujer.

Aún hay que recordar cuánta gente hay que piensa que Venezuela financió a Podemos aún cuando hubo 17 sentencias, 17 sentencias diciendo que no hubo financiación al partido. Se lo preguntas a cualquiera por la calle y te dirá que si.

Pablosky
#38 yo pensaba que eran 23. ¿Anularon cinco casos antes de llegar a juicio?

tromperri
De ridiculo en ridiculo la UCO y la justicia en los casos de lawfare.

Eukherio
Con Peinado siempre tengo que mirar la fecha de la noticia porque este tipo de cosas me suena a deja vu:

www.elindependiente.com/espana/2024/10/07/la-audiencia-provincial-deli

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado este lunes la investigación del juez Juan Carlos Peinado, pero ha acotado el alcance del 'caso Begoña Gómez' para dejar al margen todo lo relacionado con Globalia y el rescate del Gobierno a Air Europa

…   » ver todo el comentario

Ze7eN
¿Por qué se sigue llamando rescate si la compañía ya lo ha cancelado de forma anticipada quedando claro que era un préstamo público de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)?

Winglet
#19 Sí, seguro.
Ya se ha devuelto el préstamo de la SEPI de casi 500 millones, el préstamo del ICO de 141 millones y algo más de 97,2 millones correspondientes a intereses correspondientes a esos préstamos.
Gracias a ello, además, se han conservado cerca de 4000 empleos y se han creado algo más de 600 puestos de trabajo.

Andreham
Pues ya es una putada, teniendo en cuenta que la OCU ya habrá hecho el informe y lo tendrá listo para entregar en cuanto llegase la orden.

thorpedo
El enésimo revolcón de la audiencia,el supremo al juez y aquí no pasa nada... Circulen que aquí no ha pasado nada

concentrado
Tendrá que pedírselo a Hazte Oír.

raistlinM
Enésima cagada del payaso este y nadie le pide responsibilidades ni le manda a su casita de una vez.

Luego la "judicatura" saldrá diciendo que si la ciudadanía no confía en ella y bla bla bla...

Vaya estamento de mierda que es incapaz de parar los pies y meter en vereda a un delincuente mafioso con este.

BiRDo
#14 A Elipidio lo fulminaron rápidamente. A Garzón le montaron tres juicios a la vez. Pero a estos no les estornuda ni un mosquito.

bandarakot
#40 no os habeis preguntado nunca porque no hay jueces corruptos?, son mas de 3000... Y ni uno condenado...
Los hay en la policia, en la sanidad, en la guardia civil, en el congreso, peeeeeero....

BiRDo
#44 Yo sí. Tengo unas cuantas teorías sobre descontrol.

Vespas
Esto se está alargando ya un poco demasiado.

a69
Pero la UCO de quien depende?

Ze7eN
#43 De la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil, cuerpo que debería desaparecer por completo.

fpove
Air europa tienea viones, el Falcon es un avion, que mas pruebas necesitan?

camvalf
Pero si ya ha devuelto todo la ayuda, porque no investigan el porque los bancos no han devuelto nada y si los que concedieron esas ayudas tan ventajosas han tenido aumento de patrimonio

pirat
Entre la uco y la justicia menudo ridículo, solo faltaba el vagox de gim queriendo levantar más presas...

gauntlet_
Yo pediría a la UCO que investigase quién es el misterioso M. Rajoy.

moco36
La UCO es la guardia civil, no se nos olvide... ese cuerpo del estado que tanto les gusta a la caverna

Joan_Pikutara
Puta mierda de juez criminal.

Cincocuatrotres
Imagino que esto tiene segunda parte, lo veremos, tenía fuertes conexiones con esta historia, le tocará investigar a otro

OTANASIA
"FarrUCO el puñetero". Saga completa en sus pantallas.
Narra la historia de un juez, quien, inmensamente agradecido a un partido político por enchufar a su retoña en un puesto privilegiado, dedica sus últimos años a hacer todo lo posible por pagarlo. Podía hacer e hizo, resume la trama. Una historia de esfuerzo y gratitud. El final es emocionante, cuando el alcalde de la ciudad, en recompensa por el afán con el que ayudaba a su causa da su nombre a una plaza.

Palas_Memeces
Ahora que Air Europa ha devuelto el credito ICO con un año de antelación y ha quedado claro que no hay por donde coger ni las instrucciones del juzgado 41 ni nada ...

alcama
Atado y bien atado


