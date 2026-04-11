Atropello a cuatro ciclistas en Orihuela, Alicante: un hombre sin piernas conducía un coche trucado que aceleraba con bastones  

Días después del atropello a cuatro ciclistas irlandeses en la carretera CV-925, en el término municipal de Orihuela (Alicante), se ha difundido un vídeo en el que se observa al anciano sin piernas pasar junto al pelotón. Conducía un coche trucado. El conductor de 73 años con minusvalía llevaba un vehículo al que le había modificado de forma casera la parte del asiento del piloto. Así que aceleraba con unos bastones, al carecer de las extremidades por su discapacidad. Eso supone una adaptación "no homologada"...
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Ojalá nunca se os muera familiar o cercano por qué un imbécil no sabe hacer otra cosa que eso mismo.
Nunca.
Poniéndose en peligro a ellos mismos y a otros innecesariamente.
No hay disculpa posible, en este caso es imposible que los ciclistas estuviesen incumpliendo una norma.
No hay ambigüedad posible.
Le fallaron los "frenos"
Me sorprende la tranquilidad de los demás ciclistas, espero que estén todos bien.
Hay gente que piensa que los ciclistas y los conductores son dos especies distintas. Lo que hay es subnormales que no cumplen las normas poniendo en peligro a los demás. Cuando van en bicicleta lo hacen en bicicleta y cuando van en coche lo hacen en coche.
Decir que "los ciclistas se saltan las normas" es una soberana gilipollez.
Edit: vaya, alguien que dice gilipolleces que me tiene bloqueado. Se conoce que no es la primera que le leo.
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