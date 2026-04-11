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Atropello a cuatro ciclistas en Orihuela, Alicante: un hombre sin piernas conducía un coche trucado que aceleraba con bastones  

Días después del atropello a cuatro ciclistas irlandeses en la carretera CV-925, en el término municipal de Orihuela (Alicante), se ha difundido un vídeo en el que se observa al anciano sin piernas pasar junto al pelotón. Conducía un coche trucado. El conductor de 73 años con minusvalía llevaba un vehículo al que le había modificado de forma casera la parte del asiento del piloto. Así que aceleraba con unos bastones, al carecer de las extremidades por su discapacidad. Eso supone una adaptación "no homologada"...

| etiquetas: ciclistas , atropello , orihuela , bastones , discapacitado , homologación
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
A los graciosos comentaristas de este hilo:
Ojalá nunca se os muera familiar o cercano por qué un imbécil no sabe hacer otra cosa que eso mismo.
Nunca.
3 K 46
#21 muerola
#15 los comentarios dan mucho mucho asco
1 K 3
#12 paco_camps_2011
¿Conducción temeraria? ¿En serio? ¿Una palmadita y para casa? Yo lo juzagaba mínimo por intento de homicidio.
5 K 40
#3 Leclercia_adecarboxylata
#0 No los atropelles, hombre, pobrecitos.
2 K 37
ingenierodepalillos #17 ingenierodepalillos
#3 La importancia de las tildes.
3 K 45
yoma #4 yoma
Hombre, hay gente al que le caen mal los ciclistas, pero esto es pasarse. :troll:
2 K 31
Palas_Memeces #9 Palas_Memeces
¿Donde se esconden lo malcagados de "los ciclistas se saltan las normas"?
3 K 27
KoLoRo #13 KoLoRo
#9 Es escluyente? Pregunto
5 K 14
UsuarioDuro #14 UsuarioDuro *
#9 No todos, pero muchos ciclistas se saltan las normas en diversas ocasiones.

Poniéndose en peligro a ellos mismos y a otros innecesariamente.
1 K 22
Yrithinnd #23 Yrithinnd
#14 hostia! Que el tío se salta la rotonda estando ya los ciclistas dentro.

No hay disculpa posible, en este caso es imposible que los ciclistas estuviesen incumpliendo una norma.

No hay ambigüedad posible.
0 K 10
#1 Albarkas
Cuanto daño ha hecho Bricomania...
0 K 20
ahotsa #2 ahotsa
#1 Invento español donde los haiga... con un palo...
6 K 78
Cuñado #11 Cuñado
#2 ¡Dos palos! Este hombre merece el premio Chupachups a la innovación.
0 K 9
Penetrator #20 Penetrator
#2 #11 No, lo de acelerar con un palo es un invento inglés:  media
4 K 47
ahotsa #22 ahotsa
#20 Es verdad, y lo he visto más de una vez xD
0 K 20
Cuñado #26 Cuñado
#20 Eso es una fregona y es un invento español. Los ingleses tienen muchas virtudes pero a darle usos a un palo no hay quien nos gane 8-D
1 K 20
Arkhan #6 Arkhan *
#1 Para su edad lo veo más influenciado por el profesor Franz de Copenhague.
5 K 58
#7 EISev
#6 los grandes inventos del TBO para los de la ESO
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#5 laruladelnorte *
Entró en la rotonda por la que iba el pelotón sin reducir la velocidad y se llevó por delante a varios que lo formaban, como se puede ver en las imágenes grabadas en el instante del atropello.

Le fallaron los "frenos"
1 K 17
#16 paco_camps_2011 *
#8 Nunca me han caído mal los ciclistas pero viendo el video se entiende que cada vez caigan peor, bueno estos han caído bastante bien :troll:

Me sorprende la tranquilidad de los demás ciclistas, espero que estén todos bien.
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Cuñado #19 Cuñado *
#_13 No, es simplemente estúpido.

Hay gente que piensa que los ciclistas y los conductores son dos especies distintas. Lo que hay es subnormales que no cumplen las normas poniendo en peligro a los demás. Cuando van en bicicleta lo hacen en bicicleta y cuando van en coche lo hacen en coche.

Decir que "los ciclistas se saltan las normas" es una soberana gilipollez.

Edit: vaya, alguien que dice gilipolleces que me tiene bloqueado. Se conoce que no es la primera que le leo.
2 K 15
GaiusLupus #24 GaiusLupus
Te juro que no salgo de mi asombro o_o
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#10 bizcobollo
Ahora se explica por qué sólo atropelló a cuatro
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#25 ketekojo
A ver... ¿ese Mercedes no pasa la ITV?
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Cuñado #18 Cuñado
Pero a ver, ¿la carretera es de los ancianos sin piernas que conducen con dos bastones o de los putos biciclistas?

youtu.be/HiJwUrlW5Rs
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menéame