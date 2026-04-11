Atropello a cuatro ciclistas en Orihuela, Alicante: un hombre sin piernas conducía un coche trucado que aceleraba con bastones  

Días después del atropello a cuatro ciclistas irlandeses en la carretera CV-925, en el término municipal de Orihuela (Alicante), se ha difundido un vídeo en el que se observa al anciano sin piernas pasar junto al pelotón. Conducía un coche trucado. El conductor de 73 años con minusvalía llevaba un vehículo al que le había modificado de forma casera la parte del asiento del piloto. Así que aceleraba con unos bastones, al carecer de las extremidades por su discapacidad. Eso supone una adaptación "no homologada"...