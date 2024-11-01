edición general
Así fue la conversación íntegra entre Feijóo y Mazón el día de la DANA: "Dice el Gobierno que os ha llamado, espero que sea así"

Mazón (21:45): Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos. Gracias Presi. Feijóo (23:21): Dice. que el Gobierno os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente. Mazón (23:21): Más o menos si. Mazón (23:22): Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah. Feijóo (23:23): A qué hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia?...

YSiguesLeyendo #1
... Mazón (23:23): si que he hablado con Sanchez, Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo.
SeñorPresunciones #2
En fin, un puto escándalo y aún encima falta todo lo que hayan borrado...
