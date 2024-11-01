edición general
Ascienden a 538 los muertos y más de 10.000 detenidos en las protestas de Irán

Ascienden a 538 los muertos y más de 10.000 detenidos en las protestas de Irán

El país ha decretado tres días de luto. Esta organización opositora al régimen de los ayatolás, ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad.

36 comentarios
Comentarios destacados:      
#5 drstrangelove
Ahora resulta que los muertos en Irán nos interesan. Los 100 y pico que mataron para secuestrar Maduro son daños colaterales sanos y necesarios.
Pertinax #10 Pertinax *
#5 Sin ánimo de defender la invasión trumpista, los muertos en Venezuela eran casi todos militares, muchos de los cuales contratados en el extranjero.

En Irán hablamos de manifestantes civiles asesinados por su propio gobierno teocrático.
makinavaja #22 makinavaja
#10 ¿Como los estadounidenses civiles asesinados por el ICE en EEUU? :troll: :troll: :troll:
makinavaja #20 makinavaja
#5 Los muertos en Irán que causaron los bombardeos y misiles de EEUU e Israel no importaban... :troll: :troll:
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
Tras acabar con los dictadores de Venezuela e Irán, detrás quien va?

Arabia Saudí? Qatar? …
#16 Leon_Bocanegra
#8 no lo sé ,pero pase lo que pase vendrá bien para poner toda la maquinaria de astroturfers a criticar a la izquierda.
1 K 26
cocolisto #4 cocolisto
Sin entrar en polémicas y en honor a oír todas las versiones,las autoridades de Irán acusan a Israel de introducir elementos terroristas asesinando indiscriminadamente contra fuerzas de orden y manifestantes, como forma de alimentar las protestas y la represión.
#26 gershwin
#4 Cualquier cosa es posible.. como dijo Trump que si mataban civiles entraban.. pues ya tiene la excusa.
Pertinax #1 Pertinax *
Santo Dios, es puta masacre, sin entrar en cifras, porque es La Razón. Pero asco es la palabra. Ya tocará hacer algo, digo yo. Qué sé yo, una declaracioncita, una denuncita... un algo.
3 K 45
bronco1890 #11 bronco1890 *
#1 La narrativa es que esto es culpa de la Cia y el Mossad, jamás la extrema izquierda va a admitir que Irán es un régimen teocrático anclado en el medievo incapaz de distinguir entre delito y pecado (como aprendimos en occidente hace 300 años) que se dedica a colgar homosexuales y violar a adúlteras antes de lapidarlas. Se les rompería todo el relato de decadentes democracias occidentales frente al nuevo mundo que nace y tal y cual.
Andreham #13 Andreham
#11 La narrativa es que os importa una mierda lo que la malvada teocracia haga mientras podáis decir "mira qué hijos de puta los de la izquierda que no lo denuncian".

Como muestra el hecho de que lleváis todo el finde ciertos usuarios dale que te pego con "pero la izquierda no dice nada!".
bronco1890 #24 bronco1890
#13 Pues sí, el silencio de la izquierda de peluche actual (nada que ver con la izquierda de verdad cuyos ideales no comparto pero respeto) me asquea infinitamente.
security_incident #30 security_incident
#13 Haz un ejercicio. Ve al usuario @bronco1890 y busca la palabra Israel y la palabra Gaza. Con la palabra Gaza tiene 4 comentarios en 2 años. Con la palabra Israel algunos más , 15 o 20. Suficiente para saber lo preocupado que está por la gente asesinada.

Y como él todos los exaltados de estos días. Como javiersoler y además. Indignadisimos, hechos mierda por el sufrimiento de los iraníes. Pero cuando hablamos de decenas de miles de niños con sus cuerpos desaparramados por las paredes a medio evaporar, mutis.
sotillo #21 sotillo
#11 Irán es un régimen de fanáticos religiosos y que está enfrentado a otro regímenes religiosos tanto o más sadicos que ellos y siempre pagan los que menos culpan tienen
HeilHynkel #27 HeilHynkel
#21

Y EEUU lo mismo, pero con la biblia en lugar del corán.
sotillo #33 sotillo
#27 Ya seguro que la mayoría son evangelistas y esos suelen ser tanto o más fanáticos
HeilHynkel #36 HeilHynkel
#33

Correcto. Y algunos llamado neoconversos han llegado a presidentes y se ha notado su pésima mano.

Curiosamente, un personaje religoso de toda la vida, por no querer imponer sus creencias al resto como hacen estos, es odiado por todo el movimiento (Carter)
Sandman #14 Sandman
#1 Por los vídeos que hay, son números más que factibles: www.reddit.com/r/pics/comments/1qa3qr5/massacre_by_irgc_hundreds_of_bo
sotillo #19 sotillo
#1 Desgraciadamente les pasará lo mismo que a cualquier oposición a un régimen tan criminal y fanático como este, podemos protestar pero no mucho más, si no siquiera hemos conseguido que se detenga el campo de exterminio de Gaza, incluso en EEUU se trata a las víctimas de terroristas y justificar que disparen a la cabeza a mujeres desarmadas
Pertinax #23 Pertinax *
#19 Ya, pero de Gaza abundan denuncias, manifestaciones, movilizaciones, boicots, flotillas... con buen criterio.

En este tema y a día de hoy:  media
sotillo #28 sotillo
#23 Hace una semana, lo otro lleva años
Pertinax #31 Pertinax *
#28 Habrá que esperar. Me da que con pocas novedades al respecto. Para la izquierda, el gobierno iraní seguirá siendo la víctima. Al tiempo.
calde #29 calde *
#17 #0 #1 yo voto negativo. No le voy a dar visitas a medios de manipulación descarada como La Razón.

Pero ojalá las democracia vuelva a irán. Cuánto tiempo les han hecho perder, y cuánto daño les han causado.
Alakrán_ #32 Alakrán_
#29 Allá tú con tu conciencia.
calde #34 calde *
#_32 @_Alakran (que se dedica a bloquear a los que le discuten los bulos):

No creo que sea nada difícil estos días poner una noticia de un medio más decente.

Mi conciencia queda muy tranquila. La tuya no sé...

cc: #29
security_incident #18 security_incident
#15 Es una ciudad muy bonita. Al menos lo era cuando fui
security_incident #35 security_incident
A ver . Que han sido 8 niños. Israel le mató 48 en Julio y en Gaza unos 20 mil. Si tienen que hacer algo guardando las proporciones, imagino que las medidas que tomarán contra Irán serán un 0.0004% de las que tomaron contra Israel.
security_incident #17 security_incident
Las protestas de hoy han sido bastante más pacíficas. Eso sí, son manifestaciones contra las manifestaciones de la última semana.

La foto ni siquiera es Teherán. Es Isfahan  media
Natxelas_V #2 Natxelas_V
Lo que tiene que pasar es que entre USA, extraiga al dictador y a su cúpula y aquí paz y en el cielo gloria. (Lo digo en serio)
comunerodecastilla #3 comunerodecastilla
#2 Eso, y si por medio revientan algunas bases yanquis e israelíes, miel sobre hojuelas. xD
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#2 la guardia revolucionaria no es la guardia cubana de Maduro. Y su arsenal de misiles/drones es algo serio.
elsnons #7 elsnons *
#2 no es tan fácil, no son latinos traicioneros , allí no hay oportunistas en el poder, son juranentados islámicos
Kantinero #9 Kantinero
#2 Fran Rivera, eres tu?
security_incident #12 security_incident
#2 Lo firmo si con eso hacemos un agujero en Tel Aviv para que Jerusalén tenga playa
Natxelas_V #15 Natxelas_V
#12 Yo siempre he opinado que el agujero hay que hacerlo en Jerusalen, para que no tengan nada por lo que pelear esa panda de religiosos chalados.
sotillo #25 sotillo
#2 Tu eres no has pensado lo que dices o has nacido antes de ayer
