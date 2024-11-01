Ascienden a 538 los muertos y más de 10.000 detenidos en las protestas de Irán

El país ha decretado tres días de luto. Esta organización opositora al régimen de los ayatolás, ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad.
En Irán hablamos de manifestantes civiles asesinados por su propio gobierno teocrático.
Arabia Saudí? Qatar? …
Como muestra el hecho de que lleváis todo el finde ciertos usuarios dale que te pego con "pero la izquierda no dice nada!".
Y como él todos los exaltados de estos días. Como javiersoler y además. Indignadisimos, hechos mierda por el sufrimiento de los iraníes. Pero cuando hablamos de decenas de miles de niños con sus cuerpos desaparramados por las paredes a medio evaporar, mutis.
Y EEUU lo mismo, pero con la biblia en lugar del corán.
Correcto. Y algunos llamado neoconversos han llegado a presidentes y se ha notado su pésima mano.
Curiosamente, un personaje religoso de toda la vida, por no querer imponer sus creencias al resto como hacen estos, es odiado por todo el movimiento (Carter)
En este tema y a día de hoy:
Pero ojalá las democracia vuelva a irán. Cuánto tiempo les han hecho perder, y cuánto daño les han causado.
No creo que sea nada difícil estos días poner una noticia de un medio más decente.
Mi conciencia queda muy tranquila. La tuya no sé...
La foto ni siquiera es Teherán. Es Isfahan