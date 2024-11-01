edición general
Irán afirma que más de 100 agentes de seguridad y policía murieron a causa de manifestantes armados [EN]

“Los agentes fueron asesinados tras ser atacados por oleadas de manifestantes violentos, quienes dispararon y atacaron a las fuerzas del orden con diversas armas”, declaró el comandante de las fuerzas especiales, general Masoud Mosaddeq. Solo en Isfahán, 30 miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante los últimos disturbios. El jefe del Departamento de Bomberos de Teherán, declaró: “Manifestantes armados incendiaron 26 casas y lanzaron ataques incendiarios contra 34 mezquitas, 40 bancos, 15 centros comerciales, 13 edificios públicos

desastrecolosal #3 desastrecolosal
Una chica iraní explica el por qué los “Free Palestine” no está pidiendo “Free Iran”.

Y es muy fácil como saber que la realidad en Irán expone sus mentiras.

x.com/i/status/2010251985686028579
#5 Javiersoler
#3 pedazo de video
DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus
Yo, personalmente, pienso que si van armados ya no son manifestantes. Y no, esto no es una defensa del régimen iraní, ni de los que están protestando (parece ser que azuzados por el Mossad).

Pero creo que si los manifestantes van armados y disparan: quizá son milicianos, o revolucionarios, o mercenarios, o rebeldes; pero manifestantes... Me parece que ya no.
desastrecolosal #6 desastrecolosal *
#2 Y tu vas y te crees esta "noticia", que para colmo está caida.

Ya te has creido ¡que han matado, herido a 100 agentes solo porque lo hayan escrito en este titular.

Vaya citerio mas fino tienes. :palm:
#1 Javiersoler
Dios que asco. Que les hayan cortado Internet para que no se sepa cuanta gente que vive en la mierda más absoluta esta muriendo y entres a meneame a leer que "manifestantes peligroso atacan a guardias"
