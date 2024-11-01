Irán afirma que más de 100 agentes de seguridad y policía murieron a causa de manifestantes armados [EN]

“Los agentes fueron asesinados tras ser atacados por oleadas de manifestantes violentos, quienes dispararon y atacaron a las fuerzas del orden con diversas armas”, declaró el comandante de las fuerzas especiales, general Masoud Mosaddeq. Solo en Isfahán, 30 miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante los últimos disturbios. El jefe del Departamento de Bomberos de Teherán, declaró: “Manifestantes armados incendiaron 26 casas y lanzaron ataques incendiarios contra 34 mezquitas, 40 bancos, 15 centros comerciales, 13 edificios públicos
Y es muy fácil como saber que la realidad en Irán expone sus mentiras.
Pero creo que si los manifestantes van armados y disparan: quizá son milicianos, o revolucionarios, o mercenarios, o rebeldes; pero manifestantes... Me parece que ya no.
Ya te has creido ¡que han matado, herido a 100 agentes solo porque lo hayan escrito en este titular.
Vaya citerio mas fino tienes.