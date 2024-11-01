Más de un centenar de muertos en las protestas de Irán mientras Teherán amenaza con represalias si EEUU ataca

Las organizaciones de derechos humanos documentan ya más de 100 muertos. Mientras, el presidente del parlamento iraní ha lanzado una advertencia: el Ejército de EEUU e Israel serían "objetivos legítimos" si Estados Unidos decide atacar el país, como amenazó Trump
| etiquetas: irán , protestas , eeuu
Solo ellos saben que ganan criminalizando a protestantes contra un régimen islamofascista, culpando a paises extranjeros de lo putisimamente mal que funciona vivir como en el siglo 5 o callar noticias en contra del fascimo com o están haciendo últimamente.
www.diario-red.com/articulo/armas-para-pensar/iran-solo-queda-pueblo/2
aquí en meneame aun van retrasados
Pero no se sabe, podrían ser 500 perfectamente. Han cortado Internet para que la gente no se informe de ninguna manera.
Lo mismo con las detenciones 2800 se estima, pero nuevamente no se sabe con seguridad.