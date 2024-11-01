edición general
Más de un centenar de muertos en las protestas de Irán mientras Teherán amenaza con represalias si EEUU ataca

Más de un centenar de muertos en las protestas de Irán mientras Teherán amenaza con represalias si EEUU ataca

Las organizaciones de derechos humanos documentan ya más de 100 muertos. Mientras, el presidente del parlamento iraní ha lanzado una advertencia: el Ejército de EEUU e Israel serían "objetivos legítimos" si Estados Unidos decide atacar el país, como amenazó Trump

desastrecolosal #3 desastrecolosal
#2 Lo dicho, retrasados.
#5 Javiersoler *
#3 ignora a esta gente.
Solo ellos saben que ganan criminalizando a protestantes contra un régimen islamofascista, culpando a paises extranjeros de lo putisimamente mal que funciona vivir como en el siglo 5 o callar noticias en contra del fascimo com o están haciendo últimamente.
desastrecolosal #1 desastrecolosal
Hasta los de Diario Red han tenido que dejar de tapar las verguenzas del régimen, ya no les vale con culpar de todo a occidente.

www.diario-red.com/articulo/armas-para-pensar/iran-solo-queda-pueblo/2

aquí en meneame aun van retrasados
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Señor, quiere bolsa?
#4 Javiersoler
No se puede saber pero hay estimaciones de que han muerto más de 200 ayer. Eso es una pasada.
Pero no se sabe, podrían ser 500 perfectamente. Han cortado Internet para que la gente no se informe de ninguna manera.
Lo mismo con las detenciones 2800 se estima, pero nuevamente no se sabe con seguridad.
ElBeaver #6 ElBeaver
Será una carnicería, pero espero que a los islamistas los tiren al mar.
