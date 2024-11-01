·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7431
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5505
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
3567
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3439
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
4750
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
más votadas
639
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
702
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
495
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
309
Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]
587
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
35
clics
Apple TV obtiene los derechos de los libros ‘Cosmere’ de Brandon Sanderson
"(Este acuerdo) le da al autor un control exclusivo sobre las traducciones en pantalla, dicen las fuentes. Sanderson será el arquitecto del universo; escribirá, producirá y consultará.
|
etiquetas
:
costera
,
brandom sanderson
,
apple tv
4
1
0
K
55
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
55
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Quorthon
Genial!!
Apple TV hace series con muchísima calidad, y si Sanderson tiene control y opinión, seguramente veremos algo bastante decente!
2
K
24
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Apple TV hace series con muchísima calidad, y si Sanderson tiene control y opinión, seguramente veremos algo bastante decente!