edición general
5 meneos
35 clics

Apple TV obtiene los derechos de los libros ‘Cosmere’ de Brandon Sanderson

"(Este acuerdo) le da al autor un control exclusivo sobre las traducciones en pantalla, dicen las fuentes. Sanderson será el arquitecto del universo; escribirá, producirá y consultará.

| etiquetas: costera , brandom sanderson , apple tv
4 1 0 K 55 ocio
1 comentarios
4 1 0 K 55 ocio
Quorthon #1 Quorthon
Genial!!
Apple TV hace series con muchísima calidad, y si Sanderson tiene control y opinión, seguramente veremos algo bastante decente!
2 K 24

menéame